San Juan del Río genera 31 mdp por licencias de construcción en cuatro años

El gobierno municipal proyecta seis mil viviendas nuevas durante la administración actual con una superficie de un millón de metros cuadrados en desarrollos inmobiliarios autorizados desde 2021.

Desarrollo habitacional en San Juan del Río donde se generaron 31 millones de pesos por licencias de construcción.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 15, 2026
San Juan del Río, 15 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río registró ingresos por 31 millones de pesos derivados de licencias de construcción entre 2021 y 2025, evidenciando el crecimiento inmobiliario del municipio.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, Edithe Alvarez Flores, informó que la administración actual proyecta la construcción de seis mil viviendas nuevas en una superficie de un millón de metros cuadrados de desarrollos habitacionales autorizados.

La funcionaria municipal precisó que los ingresos provienen de fraccionamientos, condominios y desarrollos comerciales que mantienen activa la industria de la construcción.

El municipio continúa otorgando permisos para proyectos que cumplan con la normatividad urbana y ambiental, explicó Alvarez Flores durante la conferencia de prensa.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia sostuvo que la proyección original contemplaba nueve mil viviendas pero el ritmo se ajustó a seis mil unidades habitacionales considerando las condiciones del mercado inmobiliario.

"El crecimiento impulsa la economía local y genera empleos directos e indirectos", aseguró el presidente municipal durante la conferencia de prensa.

La secretaria Alvarez Flores explicó que las autoridades trabajan en coordinación con desarrolladores inmobiliarios para garantizar que los proyectos incluyan servicios básicos completos antes de iniciar ventas.

El gobierno municipal verifica que los fraccionamientos cuenten con autorizaciones y evita la proliferación de asentamientos irregulares que carezcan de infraestructura.

El sector industrial también registró crecimiento con la apertura de nuevas plantas manufactureras que obtuvieron licencias de construcción. El municipio proyecta mantener el ritmo de inversión inmobiliaria durante 2026 con énfasis en desarrollos ordenados y planificados.

