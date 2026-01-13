San Juan del Río coordina obras del Tren Interurbano en 2026

El alcalde Roberto Cabrera Valencia sostendrá reuniones con responsables de frentes 9 y 10 para anticipar afectaciones viales durante construcción ferroviaria.

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río.

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 13, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 13 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río sostendrá reuniones con responsables de los frentes 9 y 10 del Tren Interurbano México-Querétaro el 10 de enero para coordinar las obras federales previstas durante 2026 y anticipar afectaciones a la movilidad urbana.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que los encuentros se realizarán en la tarde para establecer protocolos que minimicen el impacto vial en la zona oriente del municipio, donde se construye la estación ferroviaria y se adecuan pasos a nivel que conectan con fraccionamientos como Las Haciendas y colonias aledañas al trazo del tren.

Las autoridades municipales buscan garantizar la movilidad en San Juan del Río mientras avanzan los trabajos de construcción de la infraestructura ferroviaria federal, que incluye adecuaciones en pasos rurales y urbanos, explicó el mandatario local. Los responsables de los frentes constructivos mantienen buena colaboración con el ayuntamiento para coordinar las intervenciones viales.

El proyecto ferroviario contempla iniciar operaciones en 2027, según proyecciones de las autoridades de transporte, precisó Cabrera Valencia. La estación del Tren Interurbano en San Juan del Río representa una inversión estratégica para la conectividad regional del estado de Querétaro.

"Se agradece mucho que haya una estación del tren en San Juan del Río", aseguró el alcalde. Las reuniones permitirán coordinar un año con mucha obra federal por motivo del tren y establecer medidas preventivas para la ciudadanía durante la construcción.

gobiernoinfraestructuraroberto cabreratren mx-qro

Reciente

Personal de brigadas de vectores de la SESA durante operativos de control de dengue en localidades de Querétaro.
San Juan del Río

Querétaro registra 100 casos de dengue en 2025

SESA reporta una defunción en Peñamiller y exhorta a eliminar criaderos de mosquitos; San Juan del Río no reportó casos confirmados durante el año.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante conferencia donde destacó incremento en servicios médicos del IMSS en México.
México

Sheinbaum destaca aumento de 60% en cirugías del IMSS

Presidenta resalta que incremento en servicios médicos es el resultado del reconocimiento del derecho a la salud pública de calidad y la formación de más especialistas en México.

Camino de Santiago Queretano de 127 kilómetros impulsará turismo en Sierra Gorda.
Editorial

Camino de Santiago de 127 km impulsará turismo en Sierra Gorda

Mauricio Kuri anunció que ruta religiosa conectará Pinal de Amoles y Jalpan en seis días mientras avanzan trabajos de reconstrucción por lluvias.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante conferencia en la que abordó el proceso electoral.
Política

Kuri pide al PAN unidad y mejores perfiles para elecciones 2026

El gobernador exhortó al partido buscar reglas claras para seleccionar candidatos a gobernador, presidencias municipales y diputaciones en Querétaro.