San Juan del Río, 13 de enero de 2026. — El gobierno municipal de San Juan del Río sostendrá reuniones con responsables de los frentes 9 y 10 del Tren Interurbano México-Querétaro el 10 de enero para coordinar las obras federales previstas durante 2026 y anticipar afectaciones a la movilidad urbana.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que los encuentros se realizarán en la tarde para establecer protocolos que minimicen el impacto vial en la zona oriente del municipio, donde se construye la estación ferroviaria y se adecuan pasos a nivel que conectan con fraccionamientos como Las Haciendas y colonias aledañas al trazo del tren.
Las autoridades municipales buscan garantizar la movilidad en San Juan del Río mientras avanzan los trabajos de construcción de la infraestructura ferroviaria federal, que incluye adecuaciones en pasos rurales y urbanos, explicó el mandatario local. Los responsables de los frentes constructivos mantienen buena colaboración con el ayuntamiento para coordinar las intervenciones viales.
El proyecto ferroviario contempla iniciar operaciones en 2027, según proyecciones de las autoridades de transporte, precisó Cabrera Valencia. La estación del Tren Interurbano en San Juan del Río representa una inversión estratégica para la conectividad regional del estado de Querétaro.
"Se agradece mucho que haya una estación del tren en San Juan del Río", aseguró el alcalde. Las reuniones permitirán coordinar un año con mucha obra federal por motivo del tren y establecer medidas preventivas para la ciudadanía durante la construcción.