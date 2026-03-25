Rachas de viento de hasta 50 km/h y calor de 29°C para Querétaro hoy

El SMN descarta precipitaciones para la entidad pero anticipa un frente frío el viernes.

Cielo nublado sin lluvia sobre Querétaro con pronóstico de viento y calor para el 25 de marzo de 2026

El Observatorio Querétaro registró una mínima de 10.5°C en las últimas 24 horas.

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de marzo de 2026. — Cielo nublado sin probabilidad de lluvia, rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 29°C definirán la jornada de este miércoles en Querétaro, de acuerdo con el aviso meteorológico número 167 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las zonas serranas de Hidalgo, en cambio, registrarán heladas con mínimas de hasta -5°C.

En las últimas 24 horas, la entidad queretana no acumuló precipitación alguna. El termómetro más alto se ubicó en Peñamiller con 33°C, mientras que San Ildefonso marcó la mínima más baja del estado: apenas 5°C. En la capital, el Observatorio Querétaro registró un rango de 10.5 a 27°C. La diferencia térmica entre la zona semidesértica del norte y las áreas serranas rebasó los 28 grados en un solo día.

Para Hidalgo, el panorama matutino será frío en zonas altas, con mínimas que podrían descender por debajo de los 0°C. El pronóstico del SMN ubica al norte de ambos estados en el rango de temperaturas máximas de 30 a 35°C por la tarde, lo que implica oscilaciones térmicas superiores a los 30 grados entre madrugada y mediodía en las regiones serranas.

El viento soplará con dirección variable entre 10 y 20 km/h en Querétaro, Hidalgo, Guanajuato y Puebla, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Protección Civil estatal ha recomendado asegurar objetos en azoteas y techos ligeros ante este tipo de condiciones.

El SMN monitorea la aproximación de un frente frío asociado con masa de aire polar que podría ingresar al norte del país el viernes, lo que modificaría las condiciones actuales de calor en la región centro hacia el fin de semana.

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