Querétaro, 25 de marzo de 2026. — Cielo nublado sin probabilidad de lluvia, rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 29°C definirán la jornada de este miércoles en Querétaro, de acuerdo con el aviso meteorológico número 167 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las zonas serranas de Hidalgo, en cambio, registrarán heladas con mínimas de hasta -5°C.
En las últimas 24 horas, la entidad queretana no acumuló precipitación alguna. El termómetro más alto se ubicó en Peñamiller con 33°C, mientras que San Ildefonso marcó la mínima más baja del estado: apenas 5°C. En la capital, el Observatorio Querétaro registró un rango de 10.5 a 27°C. La diferencia térmica entre la zona semidesértica del norte y las áreas serranas rebasó los 28 grados en un solo día.
Para Hidalgo, el panorama matutino será frío en zonas altas, con mínimas que podrían descender por debajo de los 0°C. El pronóstico del SMN ubica al norte de ambos estados en el rango de temperaturas máximas de 30 a 35°C por la tarde, lo que implica oscilaciones térmicas superiores a los 30 grados entre madrugada y mediodía en las regiones serranas.
El viento soplará con dirección variable entre 10 y 20 km/h en Querétaro, Hidalgo, Guanajuato y Puebla, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Protección Civil estatal ha recomendado asegurar objetos en azoteas y techos ligeros ante este tipo de condiciones.
El SMN monitorea la aproximación de un frente frío asociado con masa de aire polar que podría ingresar al norte del país el viernes, lo que modificaría las condiciones actuales de calor en la región centro hacia el fin de semana.