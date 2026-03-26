Querétaro, 25 de marzo de 2026. — Un inmueble en la colonia Cimatario, municipio de Querétaro, fue cateado por la Fiscalía General del Estado tras una investigación por fraude genérico contra un negocio que operaba como financiera dedicada a la venta de vehículos a crédito.
Durante la diligencia se aseguraron indicios que serán integrados a la carpeta de investigación, además de que el establecimiento quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial.
El operativo se llevó a cabo con la participación de la Policía de Investigación del Delito, elementos de la Policía Estatal (POES), personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes resguardaron el perímetro mientras agentes ministeriales y periciales realizaban las labores de búsqueda y documentación al interior del inmueble.
Las financieras irregulares en Querétaro han sido objeto de múltiples denuncias en años recientes por esquemas que involucran cobros excesivos, contratos abusivos y, en los casos más graves, la apropiación de recursos sin entregar los vehículos prometidos.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, las indagatorias apuntan a que el lugar funcionaba como una supuesta financiera para la adquisición de automóviles, aunque no se precisó el número de víctimas ni el monto estimado del daño patrimonial.
Elementos de seguridad resguardan el inmueble cateado en la colonia Cimatario, municipio de Querétaro rotativo.com.mx
El material recabado durante el cateo será analizado por peritos para fortalecer las líneas de investigación y determinar el alcance de la operación fraudulenta.
Créditos vehiculares irregulares, un patrón recurrente en Querétaro
El esquema de financiamiento vehicular fuera del sistema regulado ha proliferado en zonas urbanas del estado, donde negocios ofrecen créditos sin los requisitos que exigen instituciones bancarias.
En no pocos casos, los compradores entregan enganches o mensualidades sin que el vehículo sea entregado o, cuando lo reciben, descubren que tiene problemas legales de procedencia.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha documentado un incremento sostenido en quejas contra este tipo de establecimientos a nivel nacional.
¿Qué hacer si fui víctima de una financiera de autos irregular?
Las diligencias periciales y ministeriales continúan para identificar a los posibles responsables y establecer la mecánica del fraude. Hasta el momento, la Fiscalía no ha reportado detenciones derivadas del cateo ni ha informado si existen más denuncias vinculadas al mismo establecimiento.