208 deudores registrados frente a 20 mil juicios anuales en Querétaro

Senador Dorantes presentó 14 instrumentos legislativos ante el Senado; solo un punto de acuerdo ha sido aprobado hasta abril de 2026

Senador Agustín Dorantes Lámbarri presenta cifras del padrón de deudores alimentarios en Querétaro

El senador Agustín Dorantes Lámbarri durante la presentación de datos sobre el RNOA en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de mayo de 2026. — Doscientos ocho. Esa es la cifra total de personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) en Querétaro hasta abril de 2026, frente a un promedio superior a 20 mil juicios por pensión alimentaria que se tramitan cada año en la entidad.

De los registrados, 201 son hombres, siete mujeres, y apenas seis han salido del padrón tras saldar su deuda, reveló el senador Agustín Dorantes Lámbarri.

La proporción no ha mejorado sustancialmente. En enero, cuando Dorantes presentó el primer mecanismo legal contra deudores mediante convenios institucionales, el padrón reportaba 118 inscritos frente a 10 mil 500 juicios activos; para febrero ascendió a 183, según cifras del Tribunal Superior de Justicia.

La brecha expone una falla de aplicación que la reforma federal de 2023 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pretendía corregir al dotar de facultades coercitivas al registro.

Dorantes calificó el instrumento como "letra muerta": presentó 14 instrumentos legislativos —ocho iniciativas y seis puntos de acuerdo— ante la Cámara Alta, pero solo un punto de acuerdo ha sido aprobado.

"En el Senado luego legislan otros temas como, por ejemplo, el Día Nacional del Tequila, pero no le entramos a los temas que realmente le importan a la gente", cuestionó durante la presentación de la agenda estatal de obligaciones alimentarias.

Senador Agust\u00edn Dorantes L\u00e1mbarri presenta cifras del padr\u00f3n de deudores alimentarios en Quer\u00e9taro De 208 personas inscritas en el padrón de deudores alimentarios en Querétaro, solo seis han saldado su deuda al corte de abril de 2026. rotativo.com.mx

Enseguida contrastó: "Aquí en Querétaro sí se habla con hechos". El empuje legislativo en la entidad no es reciente: en octubre de 2024 el diputado local Arturo Maximiliano García Pérez, del PVEM, había presentado tres iniciativas para endurecer sanciones contra deudores que incluían restricciones a licencias, pasaportes y trámites patrimoniales.

Convenios locales para compensar el vacío federal en Querétaro

Ante la parálisis en el Senado, Dorantes articuló una ruta estatal paralela. Firmó convenios con el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y con organizaciones de la sociedad civil para restringir el acceso de deudores alimentarios a servicios y actividades económicas dentro de la entidad.

También sostuvo una reunión con jueces familiares del Tribunal para trasladar prácticas locales al ámbito federal y, en sentido inverso, llevar las necesidades operativas de los juzgados a las iniciativas pendientes.

La cifra de 118 inscritos que Rotativo documentó en febrero frente a los 208 actuales muestra un incremento de 76 por ciento en tres meses, aunque el volumen sigue siendo marginal respecto al universo de juicios.

¿Por qué el padrón de deudores alimentarios tiene tan pocos inscritos en Querétaro?

La fuente no detalló cuántos juicios derivan en sentencia condenatoria, cuántos ordenamientos de inscripción emiten los jueces familiares ni qué porcentaje de obligados evade el registro por falta de mecanismos de notificación.

De los 14 instrumentos legislativos que Dorantes ha impulsado junto con restricciones a trámites como pasaportes y licencias, 13 permanecen sin dictaminar y sin fecha de discusión en comisiones del Senado al momento de la presentación.

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