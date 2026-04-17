21 mil lentes entregados a escolares en Querétaro capital bajo programa "Visión con Futuro"

Municipio lleva salud visual gratuita a planteles de educación básica con diagnóstico, atención y reposición sin costo.

Alcalde de Querétaro entrega lentes gratuitos a estudiantes en jornada del programa Visión con Futuro en secundaria de la capital

El presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera entregó lentes a estudiantes de la Secundaria General No. 1 "Constitución de 1917" de Querétaro capital en la primera jornada del programa en 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de abril de 2026. —Más de 21 mil lentes han sido entregados de forma gratuita a estudiantes de educación básica en la capital queretana desde que arrancó el programa "Visión con Futuro", impulsado por el Sistema Municipal DIF como parte de la estrategia "Acción por tu Salud".

La jornada más reciente, celebrada en la Escuela Secundaria General No. 1 "Constitución de 1917" —que este año conmemora su 72 aniversario— concentró en un solo día la entrega de 239 pares de lentes graduados, 101 limpiezas dentales con aplicación de flúor y 51 audiometrías, con lo que el plantel fue el primer punto de arranque formal de las jornadas del programa en 2026.

Alcalde de Quer\u00e9taro entrega lentes gratuitos a estudiantes en jornada del programa Visi\u00f3n con Futuro en secundaria de la capital La jornada concentró en un solo plantel servicios de óptica, odontología y audiometría; en total se realizaron 239 entregas de lentes, 101 limpiezas dentales y 51 pruebas auditivas. rotativo.com.mx

El alcalde Felipe Fernando Macías Olvera encabezó la entrega y explicó el origen de la iniciativa: "Yo no quiero que en la ciudad haya ni un solo niño, ni una sola niña, ni un solo adolescente que no tenga sus lentes."

Alcalde de Quer\u00e9taro entrega lentes gratuitos a estudiantes en jornada del programa Visi\u00f3n con Futuro en secundaria de la capital La jornada concentró en un solo plantel servicios de óptica, odontología y audiometría; en total se realizaron 239 entregas de lentes, 101 limpiezas dentales y 51 pruebas auditivas. rotativo.com.mx

La afirmación sintetiza una apuesta que el edil ha sostenido desde el inicio de su administración y que, de acuerdo con el propio municipio, acumula ya 21 mil beneficiarios entre primaria y secundaria. El dato cobra relevancia en el contexto del balance de salud municipal presentado en marzo, que documentó más de 100 mil servicios y 33 mil 740 lentes entregados durante 2025 a través del mismo programa, de los cuales 25 mil 350 correspondieron a menores de edad.

Alcalde de Quer\u00e9taro entrega lentes gratuitos a estudiantes en jornada del programa Visi\u00f3n con Futuro en secundaria de la capital El presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera entregó lentes a estudiantes de la Secundaria General No. 1 "Constitución de 1917" de Querétaro capital en la primera jornada del programa en 2026. rotativo.com.mx

El programa contempla también un mecanismo de respaldo: si un lente sufre daño o desperfecto, el DIF Municipal lo repara o repone sin costo para el alumno, según informó Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del organismo. Irene Quintanar, coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), participó en la jornada, lo que indica coordinación operativa entre el municipio y el organismo estatal para el acceso a los planteles.

Alcalde de Quer\u00e9taro entrega lentes gratuitos a estudiantes en jornada del programa Visi\u00f3n con Futuro en secundaria de la capital La jornada concentró en un solo plantel servicios de óptica, odontología y audiometría; en total se realizaron 239 entregas de lentes, 101 limpiezas dentales y 51 pruebas auditivas. rotativo.com.mx

La directora del DIF Municipal, Gabriela Valencia, subrayó que el objetivo del programa es atender la salud visual de toda la comunidad educativa, incluido el personal administrativo, no únicamente el alumnado.

La elección de la Secundaria No. 1 como sede del arranque no fue aleatoria: su relevancia histórica y la conmemoración de su aniversario la convirtieron en escenario simbólico para una jornada que combinó tres especialidades simultáneas —óptica, odontología y audiometría— en un mismo plantel.

Alcalde de Quer\u00e9taro entrega lentes gratuitos a estudiantes en jornada del programa Visi\u00f3n con Futuro en secundaria de la capital La jornada concentró en un solo plantel servicios de óptica, odontología y audiometría; en total se realizaron 239 entregas de lentes, 101 limpiezas dentales y 51 pruebas auditivas. rotativo.com.mx

Este modelo multidisciplinario había sido presentado en abril de 2025, cuando Macías Olvera lanzó "Acción por tu Salud" con la promesa de llegar a más de 85 mil queretanos a través de jornadas en colonias y zonas prioritarias de la capital.

Alcalde de Quer\u00e9taro entrega lentes gratuitos a estudiantes en jornada del programa Visi\u00f3n con Futuro en secundaria de la capital El presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera entregó lentes a estudiantes de la Secundaria General No. 1 "Constitución de 1917" de Querétaro capital en la primera jornada del programa en 2026. rotativo.com.mx

El municipio no precisó cuántas jornadas adicionales están programadas para el resto del año escolar ni el número de planteles que serán atendidos en los próximos meses dentro de esta nueva fase del programa.

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