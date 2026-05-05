San Juan del Río, 5 de mayo de 2026. — Terapia psicológica, asesoría jurídica, despensas y aparatos funcionales concentran un repunte de atenciones en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Juan del Río, confirmó en entrevista con Rotativo la directora María Patricia Mendoza Mejía.
En contraste, los casos de violencia familiar y maltrato infantil que llegan al organismo representan la proporción más baja del total, aseguró la funcionaria sin ofrecer cifras que respalden la tendencia ni un comparativo frente al mismo periodo de 2025.
Mendoza Mejía detalló que el incremento abarca los servicios de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes —área encargada tanto de la atención a menores en riesgo como de los expedientes por violencia familiar—, donde se brindan sesiones de terapia psicológica, acompañamiento de trabajo social y orientación legal.
Las atenciones del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) registran igualmente una tendencia al alza. La dependencia no especificó cuántas personas han sido atendidas en lo que va de 2026 ni la capacidad operativa disponible para absorber la demanda creciente.
Sobre protección infantil y violencia en el entorno doméstico, la directora indicó que el DIF recibe reportes a diario y da seguimiento a los expedientes turnados por juzgados y la Fiscalía estatal.
Las puestas a disposición de menores resultan escasas, según Mendoza Mejía, porque la mayoría de niñas y niños cuentan con una red familiar que permite su resguardo sin intervención institucional directa.
La funcionaria no proporcionó un desglose del número de reportes recibidos por tipo —violencia familiar frente a maltrato infantil— ni de las puestas a disposición acumuladas durante el presente año.