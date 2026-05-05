Crece demanda de terapias y despensas en DIF de San Juan del Río; violencia familiar va a la baja

DIF municipal reporta alza en atenciones de terapia y asesoría jurídica y baja en violencia familiar; no precisó cifras.

Instalaciones del DIF de San Juan del Río donde se atienden solicitudes de terapia, violencia familiar y aparatos funcionale

Familias acuden al DIF sanjuanense para solicitar apoyos de salud, alimentación y atención por violencia familiar.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de mayo de 2026. — Terapia psicológica, asesoría jurídica, despensas y aparatos funcionales concentran un repunte de atenciones en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Juan del Río, confirmó en entrevista con Rotativo la directora María Patricia Mendoza Mejía.

En contraste, los casos de violencia familiar y maltrato infantil que llegan al organismo representan la proporción más baja del total, aseguró la funcionaria sin ofrecer cifras que respalden la tendencia ni un comparativo frente al mismo periodo de 2025.

Mendoza Mejía detalló que el incremento abarca los servicios de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes —área encargada tanto de la atención a menores en riesgo como de los expedientes por violencia familiar—, donde se brindan sesiones de terapia psicológica, acompañamiento de trabajo social y orientación legal.

Las atenciones del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) registran igualmente una tendencia al alza. La dependencia no especificó cuántas personas han sido atendidas en lo que va de 2026 ni la capacidad operativa disponible para absorber la demanda creciente.

Sobre protección infantil y violencia en el entorno doméstico, la directora indicó que el DIF recibe reportes a diario y da seguimiento a los expedientes turnados por juzgados y la Fiscalía estatal.

Las puestas a disposición de menores resultan escasas, según Mendoza Mejía, porque la mayoría de niñas y niños cuentan con una red familiar que permite su resguardo sin intervención institucional directa.

La funcionaria no proporcionó un desglose del número de reportes recibidos por tipo —violencia familiar frente a maltrato infantil— ni de las puestas a disposición acumuladas durante el presente año.

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