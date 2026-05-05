Pronostican El Niño en 2026: lluvias más intensas en Querétaro

Protección Civil instalará puesto de mando el 15 de mayo; SMN no precisó milimetraje regional esperado para Querétaro.

Director de Protección Civil municipal, Raciel Luna Zúñiga, expone pronóstico de lluvias 2026 en San Juan del Río, Querétaro

El alcalde Roberto Cabrera Valencia y el director de Protección Civil municipal, Raciel Alejandro Luna Zúñiga, presentaron el operativo de la temporada de lluvias 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de mayo de 2026. — El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una temporada 2026 marcada por la transición al fenómeno El Niño, con 61% de probabilidad de establecerse entre mayo y julio y temperaturas hasta dos grados centígrados arriba del promedio histórico, según expuso este día el director municipal de Protección Civil, Raciel Alejandro Luna Zúñiga, en la presentación del operativo contra contingencias hidrometeorológicas.

El pronóstico oficial coloca el pico de actividad ciclónica entre agosto y octubre y prevé lluvias más intensas para la región queretana en el cierre del año.

La diferencia con la temporada inmediata anterior es nítida. El año pasado el municipio enfrentó una de las temporadas más intensas de los últimos años, con un acumulado superior a los 700 milímetros, sin que la presencia de El Niño hubiera entrado en escena.

Para 2026 las condiciones cambian: la transición a la fase cálida del Pacífico ecuatorial podría amplificar olas de calor, alargar la canícula y reconfigurar la distribución de las precipitaciones a lo largo del verano.

Director de Protecci\u00f3n Civil municipal, Raciel Luna Z\u00fa\u00f1iga, expone pron\u00f3stico de lluvias 2026 en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro El alcalde Roberto Cabrera Valencia y el director de Protección Civil municipal, Raciel Alejandro Luna Zúñiga, presentaron el operativo de la temporada de lluvias 2026. rotativo.com.mx

Octubre y noviembre concentran la inquietud municipal. Luna Zúñiga apuntó esos dos meses como el periodo de mayor riesgo para San Juan del Río, en buena medida por las crecidas históricas del río San Juan provocadas por la cuenca alta en el Estado de México.

Ese patrón ya se asomó este año: en abril el municipio enfrentó chubascos con descargas eléctricas y rachas de hasta 50 km/h, un arranque anticipado que llevó a Protección Civil a mantener activos los protocolos del año previo.

Puesto de mando arranca el 15 de mayo en San Juan del Río

El operativo municipal sigue su calendario. El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó que el puesto de mando se instalará el 15 de mayo, fecha que coincide con el inicio formal de la temporada de ciclones del Pacífico —el Atlántico arranca el 1 de junio—, y reúne a los tres órdenes de gobierno bajo un solo esquema de coordinación.

La estructura ya opera con limpieza del cauce y desazolve preventivo en colonias críticas desde semanas anteriores.

Lo que el SMN no precisó al cierre del pronóstico nacional fue el milimetraje específico que se espera para Querétaro durante 2026. Esa cifra dependerá de la evolución de los sistemas tropicales que se vayan formando en ambas cuencas.

En el referente nacional, la dependencia federal ubica el potencial de hasta 21 sistemas con nombre en el Pacífico y de 15 en el Atlántico durante todo el ciclo, según el balance presentado por la Conagua al cerrar la temporada anterior.

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