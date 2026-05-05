San Juan del Río, 5 de mayo de 2026. — El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una temporada 2026 marcada por la transición al fenómeno El Niño, con 61% de probabilidad de establecerse entre mayo y julio y temperaturas hasta dos grados centígrados arriba del promedio histórico, según expuso este día el director municipal de Protección Civil, Raciel Alejandro Luna Zúñiga, en la presentación del operativo contra contingencias hidrometeorológicas.

El pronóstico oficial coloca el pico de actividad ciclónica entre agosto y octubre y prevé lluvias más intensas para la región queretana en el cierre del año.

La diferencia con la temporada inmediata anterior es nítida. El año pasado el municipio enfrentó una de las temporadas más intensas de los últimos años, con un acumulado superior a los 700 milímetros, sin que la presencia de El Niño hubiera entrado en escena.

Para 2026 las condiciones cambian: la transición a la fase cálida del Pacífico ecuatorial podría amplificar olas de calor, alargar la canícula y reconfigurar la distribución de las precipitaciones a lo largo del verano.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia y el director de Protección Civil municipal, Raciel Alejandro Luna Zúñiga, presentaron el operativo de la temporada de lluvias 2026. rotativo.com.mx

Octubre y noviembre concentran la inquietud municipal. Luna Zúñiga apuntó esos dos meses como el periodo de mayor riesgo para San Juan del Río, en buena medida por las crecidas históricas del río San Juan provocadas por la cuenca alta en el Estado de México.

Ese patrón ya se asomó este año: en abril el municipio enfrentó chubascos con descargas eléctricas y rachas de hasta 50 km/h, un arranque anticipado que llevó a Protección Civil a mantener activos los protocolos del año previo.

Puesto de mando arranca el 15 de mayo en San Juan del Río

El operativo municipal sigue su calendario. El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó que el puesto de mando se instalará el 15 de mayo, fecha que coincide con el inicio formal de la temporada de ciclones del Pacífico —el Atlántico arranca el 1 de junio—, y reúne a los tres órdenes de gobierno bajo un solo esquema de coordinación.

La estructura ya opera con limpieza del cauce y desazolve preventivo en colonias críticas desde semanas anteriores.

Lo que el SMN no precisó al cierre del pronóstico nacional fue el milimetraje específico que se espera para Querétaro durante 2026. Esa cifra dependerá de la evolución de los sistemas tropicales que se vayan formando en ambas cuencas.

En el referente nacional, la dependencia federal ubica el potencial de hasta 21 sistemas con nombre en el Pacífico y de 15 en el Atlántico durante todo el ciclo, según el balance presentado por la Conagua al cerrar la temporada anterior.