Querétaro, 10 de abril de 2026. —El senador panista Agustín Dorantes Lámbarri urgió avanzar en la regulación del uso de redes sociales entre menores de edad ante el incremento de casos de ansiedad, depresión y hasta sentimientos suicidas detectados en niñas, niños y adolescentes, y en paralelo cuestionó el registro obligatorio de líneas telefónicas vinculado a datos biométricos al considerar que abre la puerta a un mayor control del Estado sobre la ciudadanía.

El legislador queretano planteó que la discusión legislativa no puede seguir postergándose mientras el problema escala en las familias del estado.

En entrevista, Dorantes detalló que sostuvo reuniones recientes con integrantes de la Secretaría de Educación Pública, donde se realizó un foro para analizar los riesgos que enfrentan menores por el uso excesivo de plataformas digitales.

El senador señaló que existe disposición dentro del gobierno federal para construir una propuesta conjunta, aunque no ha habido autorización para aprobarla en la Cámara de Senadores.

La postura amplía la iniciativa de evolución de la Ley Kuri que el propio Dorantes anunció en enero para exigir consentimiento parental a menores de 16 años que abran cuentas en redes sociales.

"Hay personas dentro del propio gobierno federal que están con la creencia, basada en la ciencia, de la necesidad de regular el uso de las redes sociales, pero no terminan de autorizar que se pueda aprobar en la Cámara de Senadores", expresó el legislador.

Dorantes señaló que persiste coincidencia entre fuerzas políticas sobre la necesidad de regular, pero no hay acuerdo sobre medidas específicas como restringir el uso de redes a menores de 14 años o imponer controles parentales obligatorios, y citó estudios de la UNESCO y la ONU sobre los efectos del exceso de pantallas.

"Hoy están teniendo afectaciones, problemas de salud mental, cada vez más ansiedad, depresión e incluso sentimientos suicidas; si no empezamos a regular el uso de las redes sociales, estamos afectando a las nuevas generaciones", advirtió el senador queretano.

En la segunda parte de la entrevista, Dorantes abordó el registro de líneas telefónicas ligado a CURP y biométricos, medida a la que calificó como puerta de entrada para que el Estado rastree movimientos, ubicaciones y contactos de los ciudadanos sin orden judicial.

El senador vinculó el mecanismo con la facultad que ya tiene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para restringir cuentas bancarias, y sostuvo que el conjunto configura un Estado con capacidad creciente de afectar derechos individuales.

El planteamiento se alinea con el rechazo a la reforma electoral federal que el propio Dorantes expresó semanas atrás, donde advirtió que la incertidumbre ahuyenta inversión.

El congelamiento de cuentas sin orden judicial, advirtió Dorantes, deja en estado de indefensión a ciudadanos y empresas, espanta inversión y genera inestabilidad económica. El legislador cerró señalando que los mecanismos de defensa de la ciudadanía se han debilitado, lo que complica impugnar decisiones que pudieran considerarse abusivas.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Educación Pública ni la Unidad de Inteligencia Financiera han emitido postura sobre los señalamientos vertidos por el senador.