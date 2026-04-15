Ciudad de México, 15 de abril de 2026. — El senador queretano Agustín Dorantes Lámbarri planteó aplicar exámenes de control de confianza no solo a mandos policiales, sino también a quienes aspiran a un cargo de elección popular, como parte de una estrategia integral para recuperar la seguridad en el país.

La propuesta la expuso durante una mesa de trabajo en el Senado de la República que reunió a presidentas y presidentes de las comisiones de seguridad pública de los congresos locales de todo el país, incluida la diputada queretana Teresita Calzada Rovirosa.

Dorantes Lámbarri sostuvo que la seguridad pública no puede seguir condicionada a las disputas partidistas, y advirtió que sin coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, las fiscalías y el Poder Judicial, el país difícilmente recuperará la tranquilidad de las familias.

"La seguridad, el estado de derecho, la tranquilidad de nuestras familias, no pasa por colores, sino de esfuerzos conjuntos con el objetivo de garantizar la calidad de vida de las y los mexicanos", expresó el legislador panista.

La postura coincide con la línea que el queretano ha sostenido desde la comparecencia de Omar García Harfuch en abril de 2025, cuando ya había pedido replicar modelos exitosos de seguridad como los implementados en Querétaro y la Ciudad de México.

Como integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Dorantes precisó que cualquier estrategia debe partir por cuidar a quienes cuidan a la ciudadanía, lo que implica salarios dignos, prestaciones, capacitación y condiciones laborales suficientes para los elementos policiales.

A esto sumó la inversión sostenida en tecnología, equipamiento e inteligencia, así como la coordinación operativa entre corporaciones federales, estatales y municipales.

El senador subrayó que los controles de confianza deben extenderse también a los gobernantes y aplicarse desde el momento en que son candidatos, una propuesta que rompe con la práctica vigente, donde estos exámenes se concentran únicamente en mandos operativos.

El queretano refirió que su entidad trabaja a diario por mejores indicadores de seguridad, aunque aclaró que se trata de una labor permanente que debería replicarse en el resto del país con criterios homologados.

La mesa de trabajo fue encabezada por la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, y reunió a legisladores locales con responsabilidad directa en la materia.

Por Querétaro participó la diputada Teresita Calzada Rovirosa, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado.

El planteamiento de Dorantes se suma a un paquete de iniciativas que el senador ha empujado desde su llegada al Senado, entre las que figuran propuestas en materia de regulación de redes sociales para menores y reembolso automático de gastos médicos cuando el IMSS o el ISSSTE incumplen.

La discusión sobre exámenes de confianza para aspirantes a cargos de elección, sin embargo, abre un frente políticamente sensible: implicaría modificar requisitos de elegibilidad y acotar discrecionalidad partidista en la postulación de candidatos, terreno donde los partidos políticos rara vez ceden voluntariamente.