Dorantes propone exámenes de confianza a gobernantes desde candidatura para recuperar seguridad

Senador queretano plantea controles de confianza para mandos y aspirantes a cargos de elección popular.

Senador Agustín Dorantes Lámbarri durante mesa de trabajo sobre seguridad pública en el Senado de la República

Agustín Dorantes Lámbarri, senador panista por Querétaro e integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 15 de abril de 2026. — El senador queretano Agustín Dorantes Lámbarri planteó aplicar exámenes de control de confianza no solo a mandos policiales, sino también a quienes aspiran a un cargo de elección popular, como parte de una estrategia integral para recuperar la seguridad en el país.

La propuesta la expuso durante una mesa de trabajo en el Senado de la República que reunió a presidentas y presidentes de las comisiones de seguridad pública de los congresos locales de todo el país, incluida la diputada queretana Teresita Calzada Rovirosa.

Dorantes Lámbarri sostuvo que la seguridad pública no puede seguir condicionada a las disputas partidistas, y advirtió que sin coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, las fiscalías y el Poder Judicial, el país difícilmente recuperará la tranquilidad de las familias.

"La seguridad, el estado de derecho, la tranquilidad de nuestras familias, no pasa por colores, sino de esfuerzos conjuntos con el objetivo de garantizar la calidad de vida de las y los mexicanos", expresó el legislador panista.

La postura coincide con la línea que el queretano ha sostenido desde la comparecencia de Omar García Harfuch en abril de 2025, cuando ya había pedido replicar modelos exitosos de seguridad como los implementados en Querétaro y la Ciudad de México.

Como integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Dorantes precisó que cualquier estrategia debe partir por cuidar a quienes cuidan a la ciudadanía, lo que implica salarios dignos, prestaciones, capacitación y condiciones laborales suficientes para los elementos policiales.

A esto sumó la inversión sostenida en tecnología, equipamiento e inteligencia, así como la coordinación operativa entre corporaciones federales, estatales y municipales.

El senador subrayó que los controles de confianza deben extenderse también a los gobernantes y aplicarse desde el momento en que son candidatos, una propuesta que rompe con la práctica vigente, donde estos exámenes se concentran únicamente en mandos operativos.

El queretano refirió que su entidad trabaja a diario por mejores indicadores de seguridad, aunque aclaró que se trata de una labor permanente que debería replicarse en el resto del país con criterios homologados.

La mesa de trabajo fue encabezada por la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, y reunió a legisladores locales con responsabilidad directa en la materia.

Por Querétaro participó la diputada Teresita Calzada Rovirosa, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado.

El planteamiento de Dorantes se suma a un paquete de iniciativas que el senador ha empujado desde su llegada al Senado, entre las que figuran propuestas en materia de regulación de redes sociales para menores y reembolso automático de gastos médicos cuando el IMSS o el ISSSTE incumplen.

La discusión sobre exámenes de confianza para aspirantes a cargos de elección, sin embargo, abre un frente políticamente sensible: implicaría modificar requisitos de elegibilidad y acotar discrecionalidad partidista en la postulación de candidatos, terreno donde los partidos políticos rara vez ceden voluntariamente.

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