Suspenden fiesta clandestina con menores bebiendo alcohol en Cuesta Bonita, Querétaro capital

Inspección, Protección Civil y Seguridad Pública actúan tras denuncia vecinal en colonia Cuesta Bonita.

Operativo conjunto de inspección y seguridad pública municipal suspende fiesta clandestina con menores en Querétaro capital

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro durante operativo de inspección en zona habitacional.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de abril de 2026. —Menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas. Eso encontró el operativo conjunto que llegó a una vivienda de la colonia Cuesta Bonita, en Querétaro capital, este domingo, después de que vecinos reportaron ruido excesivo y actividad irregular en el domicilio.

La Dirección de Inspección, la Coordinación de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal intervinieron de forma inmediata y suspendieron el evento.

Operativo conjunto de inspecci\u00f3n y seguridad p\u00fablica municipal suspende fiesta clandestina con menores en Quer\u00e9taro capital Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro durante operativo de inspección en zona habitacional. rotativo.com.mx

La Secretaría de Gobierno municipal confirmó que al ingresar al inmueble las autoridades detectaron a los menores en la reunión y que se encontraban consumiendo alcohol, circunstancia que determinó la cancelación del festejo.

Al tratarse de un domicilio con uso de suelo habitacional, el propietario del lugar quedó sujeto a un procedimiento administrativo por eventos clandestinos conforme a la normativa municipal vigente. El comunicado no precisó el número de menores encontrados ni las edades de los asistentes.

Operativo conjunto de inspecci\u00f3n y seguridad p\u00fablica municipal suspende fiesta clandestina con menores en Quer\u00e9taro capital Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro durante operativo de inspección en zona habitacional. rotativo.com.mx

El caso sigue el patrón documentado en operativos previos: la semana pasada, el municipio clausuró un establecimiento en la delegación Felipe Carrillo Puerto también por presencia de menores en local con venta de alcohol, en un contexto en que la Secretaría de Gobierno acumula decenas de procedimientos administrativos por eventos no autorizados o en incumplimiento de normativa. La administración no ha dado a conocer cuántos de esos casos involucran menores de edad.

El procedimiento abierto al propietario de Cuesta Bonita quedó en trámite ante las instancias municipales correspondientes.

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