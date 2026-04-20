Querétaro, 20 de abril de 2026. —Menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas. Eso encontró el operativo conjunto que llegó a una vivienda de la colonia Cuesta Bonita, en Querétaro capital, este domingo, después de que vecinos reportaron ruido excesivo y actividad irregular en el domicilio.
La Dirección de Inspección, la Coordinación de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal intervinieron de forma inmediata y suspendieron el evento.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro durante operativo de inspección en zona habitacional. rotativo.com.mx
La Secretaría de Gobierno municipal confirmó que al ingresar al inmueble las autoridades detectaron a los menores en la reunión y que se encontraban consumiendo alcohol, circunstancia que determinó la cancelación del festejo.
Al tratarse de un domicilio con uso de suelo habitacional, el propietario del lugar quedó sujeto a un procedimiento administrativo por eventos clandestinos conforme a la normativa municipal vigente. El comunicado no precisó el número de menores encontrados ni las edades de los asistentes.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro durante operativo de inspección en zona habitacional. rotativo.com.mx
El caso sigue el patrón documentado en operativos previos: la semana pasada, el municipio clausuró un establecimiento en la delegación Felipe Carrillo Puerto también por presencia de menores en local con venta de alcohol, en un contexto en que la Secretaría de Gobierno acumula decenas de procedimientos administrativos por eventos no autorizados o en incumplimiento de normativa. La administración no ha dado a conocer cuántos de esos casos involucran menores de edad.
El procedimiento abierto al propietario de Cuesta Bonita quedó en trámite ante las instancias municipales correspondientes.