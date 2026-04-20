Abren comedor comunitario para 100 personas en Tequisquiapan con aportación voluntaria

Empresarios locales operan comedor los jueves en el Barrio La Magdalena con aportación voluntaria.

Comedor comunitario Tequisquiapan atiende a familias en Barrio La Magdalena los jueves

El comedor opera los jueves de 13:00 a 15:00 horas en Josefa Ortiz de Domínguez 3, Barrio La Magdalena.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan, 20 de abril de 2026. —Empresarios restauranteros y del sector salud abrieron un comedor comunitario en Tequisquiapan con capacidad para 100 personas por jornada, bajo un esquema de aportación voluntaria que sustituye la cuota fija.

El Comedor Comunitario Santa María la Mayor opera los jueves de 13:00 a 15:00 horas en la calle Josefa Ortiz de Domínguez número 3, en el Barrio La Magdalena, y comparte sede con la Unión Regional de Apoyo Campesino. El proyecto atiende a familias con dificultades para acceder a alimentación diaria en el Pueblo Mágico.

Comedor comunitario Tequisquiapan atiende a familias en Barrio La Magdalena los jueves El comedor opera los jueves de 13:00 a 15:00 horas en Josefa Ortiz de Domínguez 3, Barrio La Magdalena. rotativo.com.mx

La iniciativa surgió a propuesta de Salvador Rubio Valdez, empresario del sector salud con trayectoria en acciones sociales en el municipio. A la convocatoria se sumó el restaurantero Edmundo Guajardo Treviño, junto con otros comerciantes locales que aportan insumos y operación semanal.

Mauricio Pérez Zarco, vocero del comedor, indicó que el modelo se sostiene en la participación de empresarios que decidieron responder directamente a la necesidad alimentaria detectada en colonias cercanas al centro del municipio. El proyecto se suma a otras acciones sociales en Tequisquiapan impulsadas desde el sector privado.

Comedor comunitario Tequisquiapan atiende a familias en Barrio La Magdalena los jueves El comedor opera los jueves de 13:00 a 15:00 horas en Josefa Ortiz de Domínguez 3, Barrio La Magdalena. rotativo.com.mx

El esquema de aportación voluntaria marca la diferencia operativa del proyecto frente a comedores con cuota establecida. Cada beneficiario contribuye según sus posibilidades, sin monto mínimo ni registro previo obligatorio. La premisa que guía la operación la resume una frase adoptada por los organizadores:

Comedor comunitario Tequisquiapan atiende a familias en Barrio La Magdalena los jueves El comedor opera los jueves de 13:00 a 15:00 horas en Josefa Ortiz de Domínguez 3, Barrio La Magdalena. rotativo.com.mx

"Doy parte de lo que soy y de lo que tengo, no de lo que me sobra". Este criterio busca mantener la dignidad del beneficiario y reforzar el compromiso colectivo entre quienes acuden y quienes sostienen el comedor.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad afecta a una proporción significativa de la población queretana, lo que da contexto a la pertinencia de iniciativas como esta en municipios del semidesierto y zonas turísticas donde el costo de vida presiona el ingreso familiar.

Comedor comunitario Tequisquiapan atiende a familias en Barrio La Magdalena los jueves El comedor opera los jueves de 13:00 a 15:00 horas en Josefa Ortiz de Domínguez 3, Barrio La Magdalena. rotativo.com.mx

Los organizadores proyectan ampliar días de servicio y cobertura conforme crezca la demanda y sumen más comercios al esquema de colaboración. Por ahora, el jueves funciona como jornada única, con capacidad tope de 100 comensales por sesión.

No se informó el monto de inversión inicial que aportaron los empresarios promotores ni el costo semanal de operación del comedor. Tampoco se precisó si existe vínculo formal con el Sistema DIF municipal o con programas estatales de asistencia alimentaria.

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