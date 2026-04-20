Tequisquiapan, 20 de abril de 2026. —Empresarios restauranteros y del sector salud abrieron un comedor comunitario en Tequisquiapan con capacidad para 100 personas por jornada, bajo un esquema de aportación voluntaria que sustituye la cuota fija.

El Comedor Comunitario Santa María la Mayor opera los jueves de 13:00 a 15:00 horas en la calle Josefa Ortiz de Domínguez número 3, en el Barrio La Magdalena, y comparte sede con la Unión Regional de Apoyo Campesino. El proyecto atiende a familias con dificultades para acceder a alimentación diaria en el Pueblo Mágico.

El comedor opera los jueves de 13:00 a 15:00 horas en Josefa Ortiz de Domínguez 3, Barrio La Magdalena. rotativo.com.mx

La iniciativa surgió a propuesta de Salvador Rubio Valdez, empresario del sector salud con trayectoria en acciones sociales en el municipio. A la convocatoria se sumó el restaurantero Edmundo Guajardo Treviño, junto con otros comerciantes locales que aportan insumos y operación semanal.

Mauricio Pérez Zarco, vocero del comedor, indicó que el modelo se sostiene en la participación de empresarios que decidieron responder directamente a la necesidad alimentaria detectada en colonias cercanas al centro del municipio. El proyecto se suma a otras acciones sociales en Tequisquiapan impulsadas desde el sector privado.

El comedor opera los jueves de 13:00 a 15:00 horas en Josefa Ortiz de Domínguez 3, Barrio La Magdalena. rotativo.com.mx

El esquema de aportación voluntaria marca la diferencia operativa del proyecto frente a comedores con cuota establecida. Cada beneficiario contribuye según sus posibilidades, sin monto mínimo ni registro previo obligatorio. La premisa que guía la operación la resume una frase adoptada por los organizadores:

El comedor opera los jueves de 13:00 a 15:00 horas en Josefa Ortiz de Domínguez 3, Barrio La Magdalena. rotativo.com.mx

"Doy parte de lo que soy y de lo que tengo, no de lo que me sobra". Este criterio busca mantener la dignidad del beneficiario y reforzar el compromiso colectivo entre quienes acuden y quienes sostienen el comedor.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad afecta a una proporción significativa de la población queretana, lo que da contexto a la pertinencia de iniciativas como esta en municipios del semidesierto y zonas turísticas donde el costo de vida presiona el ingreso familiar.

El comedor opera los jueves de 13:00 a 15:00 horas en Josefa Ortiz de Domínguez 3, Barrio La Magdalena. rotativo.com.mx

Los organizadores proyectan ampliar días de servicio y cobertura conforme crezca la demanda y sumen más comercios al esquema de colaboración. Por ahora, el jueves funciona como jornada única, con capacidad tope de 100 comensales por sesión.

No se informó el monto de inversión inicial que aportaron los empresarios promotores ni el costo semanal de operación del comedor. Tampoco se precisó si existe vínculo formal con el Sistema DIF municipal o con programas estatales de asistencia alimentaria.