Empresas de San Juan del Río ya se adaptan a la Ley Silla y la jornada de 40 horas

El sector industrial trabaja en capacitación y manejo de flujos para cumplir con la jornada de 40 horas y la Ley Silla, señala CANACINTRA.

Trabajadores en una línea de producción de San Juan del Río operando bajo el nuevo esquema de jornada laboral.

Planta industrial de San Juan del Río, donde las empresas ya ajustan procesos a la Ley Silla y la jornada de 40 horas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 3 de junio de 2026.- Las empresas de San Juan del Río ya se adaptan a las reformas laborales que introdujeron la Ley Silla y la reducción de la jornada a 40 horas, afirmó el presidente local de CANACINTRA, Víctor Hugo Rodríguez López, quien ubicó la capacitación como la principal duda del sector.

Rodríguez López explicó que las empresas están aprendiendo a operar bajo el nuevo marco y que, desde CANACINTRA, el organismo ha traído expertos a la región para aclarar dudas. Definió el cumplimiento como una obligación de ley a la que el aparato productivo debe ajustarse.

¿Cómo afectan la Ley Silla y las 40 horas a las empresas de San Juan del Río?

El dirigente señaló que las principales inquietudes de los empresarios se concentran en la capacitación de nuevo personal frente al esquema de 40 horas y en la implementación de la Ley Silla. Apuntó que ambos cambios implican inversiones y un manejo distinto de los flujos de operación.

El representante industrial vinculó el objetivo de esos ajustes con el bienestar de los trabajadores, y planteó que el reto está en organizar los recursos para que la plantilla esté bien sin comprometer la operación. La cámara, dijo, mantendrá el acompañamiento a sus agremiados durante la transición.

La postura se suma al posicionamiento que el sector industrial sanjuanense ya había fijado frente a la reducción de la jornada, cuando el organismo pidió incentivos fiscales temporales y flexibilidad sectorial para absorber el cambio. El calendario aprobado mantiene la jornada en 48 horas durante 2026 y la reduce de forma gradual hasta llegar a 40 horas en 2030.

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