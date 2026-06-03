San Juan del Río, Querétaro, 3 de junio de 2026.- Las empresas de San Juan del Río ya se adaptan a las reformas laborales que introdujeron la Ley Silla y la reducción de la jornada a 40 horas, afirmó el presidente local de CANACINTRA, Víctor Hugo Rodríguez López, quien ubicó la capacitación como la principal duda del sector.
Rodríguez López explicó que las empresas están aprendiendo a operar bajo el nuevo marco y que, desde CANACINTRA, el organismo ha traído expertos a la región para aclarar dudas. Definió el cumplimiento como una obligación de ley a la que el aparato productivo debe ajustarse.
¿Cómo afectan la Ley Silla y las 40 horas a las empresas de San Juan del Río?
El dirigente señaló que las principales inquietudes de los empresarios se concentran en la capacitación de nuevo personal frente al esquema de 40 horas y en la implementación de la Ley Silla. Apuntó que ambos cambios implican inversiones y un manejo distinto de los flujos de operación.
El representante industrial vinculó el objetivo de esos ajustes con el bienestar de los trabajadores, y planteó que el reto está en organizar los recursos para que la plantilla esté bien sin comprometer la operación. La cámara, dijo, mantendrá el acompañamiento a sus agremiados durante la transición.
La postura se suma al posicionamiento que el sector industrial sanjuanense ya había fijado frente a la reducción de la jornada, cuando el organismo pidió incentivos fiscales temporales y flexibilidad sectorial para absorber el cambio. El calendario aprobado mantiene la jornada en 48 horas durante 2026 y la reduce de forma gradual hasta llegar a 40 horas en 2030.