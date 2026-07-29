San Juan del Río, 29 de julio de 2026.- La Secretaría de Gobierno del municipio de San Juan del Río, a través de su Dirección de Gobierno, clausuró este miércoles una tienda de la cadena Comex ubicada sobre Avenida Constituyentes, en esta ciudad.
La dependencia no ha emitido comunicado oficial sobre los motivos, aunque versiones no oficiales de todo crédito apuntan a que el establecimiento carecía del visto bueno de Protección Civil y del cambio de uso de suelo requeridos para operar como negocio de alto riesgo, categoría en la que quedan clasificados los locales que comercializan pinturas, thinner y otros materiales inflamables o de manejo especial.
Los sellos oficiales visibles en la fachada corresponden al acta de inspección con folio SG/OVV/CE/023/2026. De acuerdo con los documentos colocados en la puerta del local, se impusieron dos sellos —identificados como "1 de 2"— en la fecha del propio miércoles 29 de julio de 2026.
La papeleta, emitida por la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de Gobierno, advierte que quien sea sorprendido rompiendo los sellos será consignado a la autoridad competente.
La Dirección de Gobierno colocó dos sellos en el establecimiento el 29 de julio de 2026; el acta lleva el folio SG/OVV/CE/023/2026 y no especifica públicamente la causa del cierre.
En San Juan del Río, los negocios clasificados como de alto riesgo —entre los que se encuentran los que almacenan o venden productos inflamables— deben obtener un visto bueno específico de la Dirección Municipal de Protección Civil, cuyos requisitos y costos son superiores a los de giros de mediano y bajo riesgo: incluyen programa interno de protección civil, brigadas de emergencia y condiciones específicas de almacenamiento.
Sin ese visto bueno, el propietario no puede tramitar ni mantener vigente su licencia de funcionamiento. El cambio de uso de suelo es, además, un requisito previo que la normativa municipal exige para establecer este tipo de comercios en determinadas zonas de la ciudad.
No es la primera vez que la autoridad de San Juan del Río actúa contra establecimientos que operan sin cumplir estas condiciones.