Clausuran tienda Comex en San Juan del Río por presunta irregularidad en Protección Civil

La Secretaría de Gobierno colocó dos sellos este miércoles; versiones no oficiales apuntan a que el local no contaba con visto bueno de Protección Civil ni con cambio de uso de suelo para operar como negocio de alto riesgo.

Sello de clausura de la Secretaría de Gobierno de San Juan del Río colocado en la puerta de una tienda Comex sobre Avenida Constituyentes el 29 de julio de 2026

La Dirección de Gobierno colocó dos sellos en el establecimiento el 29 de julio de 2026; el acta lleva el folio SG/OVV/CE/023/2026 y no especifica públicamente la causa del cierre.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de julio de 2026.- La Secretaría de Gobierno del municipio de San Juan del Río, a través de su Dirección de Gobierno, clausuró este miércoles una tienda de la cadena Comex ubicada sobre Avenida Constituyentes, en esta ciudad.

La dependencia no ha emitido comunicado oficial sobre los motivos, aunque versiones no oficiales de todo crédito apuntan a que el establecimiento carecía del visto bueno de Protección Civil y del cambio de uso de suelo requeridos para operar como negocio de alto riesgo, categoría en la que quedan clasificados los locales que comercializan pinturas, thinner y otros materiales inflamables o de manejo especial.

Los sellos oficiales visibles en la fachada corresponden al acta de inspección con folio SG/OVV/CE/023/2026. De acuerdo con los documentos colocados en la puerta del local, se impusieron dos sellos —identificados como "1 de 2"— en la fecha del propio miércoles 29 de julio de 2026.

La papeleta, emitida por la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de Gobierno, advierte que quien sea sorprendido rompiendo los sellos será consignado a la autoridad competente.

Sello de clausura de la Secretar\u00eda de Gobierno de San Juan del R\u00edo colocado en la puerta de una tienda Comex sobre Avenida Constituyentes el 29 de julio de 2026 La Dirección de Gobierno colocó dos sellos en el establecimiento el 29 de julio de 2026; el acta lleva el folio SG/OVV/CE/023/2026 y no especifica públicamente la causa del cierre.

En San Juan del Río, los negocios clasificados como de alto riesgo —entre los que se encuentran los que almacenan o venden productos inflamables— deben obtener un visto bueno específico de la Dirección Municipal de Protección Civil, cuyos requisitos y costos son superiores a los de giros de mediano y bajo riesgo: incluyen programa interno de protección civil, brigadas de emergencia y condiciones específicas de almacenamiento.

Sin ese visto bueno, el propietario no puede tramitar ni mantener vigente su licencia de funcionamiento. El cambio de uso de suelo es, además, un requisito previo que la normativa municipal exige para establecer este tipo de comercios en determinadas zonas de la ciudad.

No es la primera vez que la autoridad de San Juan del Río actúa contra establecimientos que operan sin cumplir estas condiciones.

seguridad sucesos negocios

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