San Juan del Río, 30 de julio de 2026.- El Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros retoma sus operaciones este sábado 1 de agosto en el estacionamiento del acceso principal del Centro Expositor de San Juan del Río.
El espacio funcionará los sábados de 9 a 17 horas, con revisión documental y de número de serie a cargo de personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
La entrada para peatones es gratuita. Quienes exhiban un vehículo pagarán 100 pesos por unidad. El proyecto, impulsado por el gobierno municipal encabezado por Roberto Cabrera Valencia, busca consolidar un espacio regional donde la compraventa de autos usados cuente con respaldo institucional.
Para quienes quieran vender, el municipio recomienda presentar factura original, tarjeta de circulación vigente, comprobantes de tenencia y refrendo de los últimos cinco años, verificación vehicular al corriente e historial de servicios.
Los compradores deberán revisar que el número de motor y serie coincidan con la factura, la tarjeta de circulación y la hoja de verificación, además de inspeccionar motor, transmisión y suspensión.
La revisión de cada unidad estará a cargo de elementos de la SSPM antes de que el vehículo sea exhibido, lo que representa la garantía institucional central del proyecto. El tianguis apunta a atender también a compradores y vendedores de municipios vecinos de la región.
El tianguis vehicular arrancó el 24 de abril pasado como iniciativa del gobierno de San Juan del Río para frenar la compraventa informal de autos con documentación irregular o reporte de robo.
Desde su puesta en marcha, la verificación de unidades en tianguis se extendió también como modelo de operativo en otros recintos del estado, donde la Fiscalía de Querétaro ha detectado vehículos con números de identificación alterados.