Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros retoma operaciones en San Juan del Río este sábado

El espacio ofrece revisión documental y de número de serie a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; exhibir un vehículo cuesta 100 pesos.

Vehículos usados exhibidos para compraventa en un espacio destinado a la venta de automóviles.

El Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros retomará operaciones en el Centro Expositor de San Juan del Río, donde personal de la SSPM revisará la documentación y los números de serie de las unidades antes de su exhibición.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de julio de 2026.- El Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros retoma sus operaciones este sábado 1 de agosto en el estacionamiento del acceso principal del Centro Expositor de San Juan del Río.

El espacio funcionará los sábados de 9 a 17 horas, con revisión documental y de número de serie a cargo de personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

La entrada para peatones es gratuita. Quienes exhiban un vehículo pagarán 100 pesos por unidad. El proyecto, impulsado por el gobierno municipal encabezado por Roberto Cabrera Valencia, busca consolidar un espacio regional donde la compraventa de autos usados cuente con respaldo institucional.

Para quienes quieran vender, el municipio recomienda presentar factura original, tarjeta de circulación vigente, comprobantes de tenencia y refrendo de los últimos cinco años, verificación vehicular al corriente e historial de servicios.

Los compradores deberán revisar que el número de motor y serie coincidan con la factura, la tarjeta de circulación y la hoja de verificación, además de inspeccionar motor, transmisión y suspensión.

La revisión de cada unidad estará a cargo de elementos de la SSPM antes de que el vehículo sea exhibido, lo que representa la garantía institucional central del proyecto. El tianguis apunta a atender también a compradores y vendedores de municipios vecinos de la región.

El tianguis vehicular arrancó el 24 de abril pasado como iniciativa del gobierno de San Juan del Río para frenar la compraventa informal de autos con documentación irregular o reporte de robo.

Desde su puesta en marcha, la verificación de unidades en tianguis se extendió también como modelo de operativo en otros recintos del estado, donde la Fiscalía de Querétaro ha detectado vehículos con números de identificación alterados.

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