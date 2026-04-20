San Juan del Río, 20 de abril de 2026. — El diputado local Guillermo "Memo" Vega encabezó la entrega de las primeras 108 computadoras portátiles del programa "San Juan Mejor Uniendo las Voces", que en su ejecución total beneficiará a más de 2 mil familias sanjuanenses con equipos gestionados ante el gobernador Mauricio Kuri.
El programa beneficiará en total a más de 2 mil familias sanjuanenses con recursos gestionados ante el gobernador Mauricio Kuri. rotativo.com.mx
La operación del esquema corresponde a la Presidencia Municipal de San Juan del Río, que encabeza Roberto Cabrera Valencia, quien acompañó al legislador durante el primer acto de entrega.
El programa está orientado a familias con hijas e hijos en edad escolar, así como a personas con actividades productivas o de emprendimiento en el municipio.
El programa beneficiará en total a más de 2 mil familias sanjuanenses con recursos gestionados ante el gobernador Mauricio Kuri. rotativo.com.mx
El arranque con 108 equipos marca el inicio de una distribución escalonada que deberá completarse conforme avance el calendario operativo del esquema municipal.
Vega atribuyó el origen del programa a los recorridos comunitarios que ha realizado durante su gestión legislativa. El diputado explicó que muchas familias sanjuanenses le han planteado la necesidad de un equipo de cómputo para apoyar las tareas escolares de sus hijas e hijos o para actividades laborales y de emprendimiento, demanda que llevó al gobernador Mauricio Kuri y derivó en la asignación del recurso estatal que hoy permite el arranque del programa.
El programa beneficiará en total a más de 2 mil familias sanjuanenses con recursos gestionados ante el gobernador Mauricio Kuri. rotativo.com.mx
Durante el acto, el legislador puso el énfasis en el uso final del equipo más que en el aparato. Aseguró que lo importante no es el equipo de cómputo por sí mismo, sino cómo será utilizado por las y los estudiantes, a quienes señaló como principales beneficiarios de una herramienta que les será útil para adquirir mayor conocimiento y mantenerse a la vanguardia en tecnología.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia destacó la coordinación entre el diputado, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento como eje del esquema.
El programa beneficiará en total a más de 2 mil familias sanjuanenses con recursos gestionados ante el gobernador Mauricio Kuri. rotativo.com.mx
El alcalde resaltó la importancia de la gestión de recursos por parte de Vega ante el Ejecutivo estatal como beneficio directo para las familias sanjuanenses, al tiempo que remarcó el papel ejecutivo de la administración municipal en la distribución de los equipos.