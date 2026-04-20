Memo Vega entrega 108 computadoras en arranque de programa para más de 2 mil familias de San Juan del Río

El legislador gestionó el recurso estatal con el gobernador Kuri y encabezó la primera entrega que ejecuta la Presidencia Municipal.

Memo Vega encabeza la entrega de 108 computadoras portátiles del programa San Juan Mejor Uniendo las Voces en San Juan del Río.

El diputado local Guillermo "Memo" Vega encabezó la entrega de 108 computadoras portátiles del programa "San Juan Mejor Uniendo las Voces".

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 20 de abril de 2026. — El diputado local Guillermo "Memo" Vega encabezó la entrega de las primeras 108 computadoras portátiles del programa "San Juan Mejor Uniendo las Voces", que en su ejecución total beneficiará a más de 2 mil familias sanjuanenses con equipos gestionados ante el gobernador Mauricio Kuri.

Memo Vega encabeza la entrega de 108 computadoras port\u00e1tiles del programa San Juan Mejor Uniendo las Voces en San Juan del R\u00edo. El programa beneficiará en total a más de 2 mil familias sanjuanenses con recursos gestionados ante el gobernador Mauricio Kuri. rotativo.com.mx

La operación del esquema corresponde a la Presidencia Municipal de San Juan del Río, que encabeza Roberto Cabrera Valencia, quien acompañó al legislador durante el primer acto de entrega.

El programa está orientado a familias con hijas e hijos en edad escolar, así como a personas con actividades productivas o de emprendimiento en el municipio.

Memo Vega encabeza la entrega de 108 computadoras port\u00e1tiles del programa San Juan Mejor Uniendo las Voces en San Juan del R\u00edo. El programa beneficiará en total a más de 2 mil familias sanjuanenses con recursos gestionados ante el gobernador Mauricio Kuri. rotativo.com.mx

El arranque con 108 equipos marca el inicio de una distribución escalonada que deberá completarse conforme avance el calendario operativo del esquema municipal.

Vega atribuyó el origen del programa a los recorridos comunitarios que ha realizado durante su gestión legislativa. El diputado explicó que muchas familias sanjuanenses le han planteado la necesidad de un equipo de cómputo para apoyar las tareas escolares de sus hijas e hijos o para actividades laborales y de emprendimiento, demanda que llevó al gobernador Mauricio Kuri y derivó en la asignación del recurso estatal que hoy permite el arranque del programa.

Memo Vega encabeza la entrega de 108 computadoras port\u00e1tiles del programa San Juan Mejor Uniendo las Voces en San Juan del R\u00edo. El programa beneficiará en total a más de 2 mil familias sanjuanenses con recursos gestionados ante el gobernador Mauricio Kuri. rotativo.com.mx

Durante el acto, el legislador puso el énfasis en el uso final del equipo más que en el aparato. Aseguró que lo importante no es el equipo de cómputo por sí mismo, sino cómo será utilizado por las y los estudiantes, a quienes señaló como principales beneficiarios de una herramienta que les será útil para adquirir mayor conocimiento y mantenerse a la vanguardia en tecnología.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia destacó la coordinación entre el diputado, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento como eje del esquema.

Memo Vega encabeza la entrega de 108 computadoras port\u00e1tiles del programa San Juan Mejor Uniendo las Voces en San Juan del R\u00edo. El programa beneficiará en total a más de 2 mil familias sanjuanenses con recursos gestionados ante el gobernador Mauricio Kuri. rotativo.com.mx

El alcalde resaltó la importancia de la gestión de recursos por parte de Vega ante el Ejecutivo estatal como beneficio directo para las familias sanjuanenses, al tiempo que remarcó el papel ejecutivo de la administración municipal en la distribución de los equipos.

gobiernomemo vegaprogramas socialessan juan del rio

Reciente

Sesión del Congreso de Querétaro donde se aprobaron 52 dictámenes individuales de Cuenta Pública 2024 en la Comisión de Vigilancia
Legislatura

52 dictámenes de Cuenta Pública aprobados en Querétaro

Diputados validan informes individuales de entes públicos con votación 2-1 en la Comisión de Vigilancia

Sesión de la Comisión Especial de Vigilancia del Congreso de Querétaro donde se aprobó el dictamen sobre el Informe General de la ESFE
Legislatura

Comisión de Vigilancia rechaza trabajo de la ESFE

Diputados aprueban dictamen con dos votos contra uno y exigen a la ESFE fortalecer integración de informes individuales.

El alcalde Felifer Macías asiste a la inauguración del pabellón Querétaro en la Hannover Messe 2026 en Alemania junto al gobierno del estado.
Querétaro

Felifer Macías en Hannover Messe 2026

El alcalde acompaña al gobernador Mauricio Kuri en la feria industrial de Alemania para sostener reuniones con inversores interesados en electromovilidad, energías renovables e innovación.

El municipio de Querétaro rehabilita casas ejidales en Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto con presupuesto de 500 mil pesos en 2026.
Querétaro

500 mil pesos para casas ejidales en Querétaro

Querétaro capital destina 500 mil pesos para rehabilitar tres casas ejidales en 2026.