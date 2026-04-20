Entregan 145 escrituras en 26 comunidades rurales de San Juan del Río

Ayuntamiento escritura terrenos heredados en 26 comunidades con pago de 20 mil pesos.

Roberto Cabrera Valencia entrega 145 escrituras en Plaza Independencia de San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante la entrega del primer paquete de 145 escrituras rurales en Plaza Independencia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de abril de 2026. —Ciento cuarenta y cinco familias de 26 comunidades rurales de San Juan del Río recibieron este lunes las escrituras de terrenos que habían heredado de padres o abuelos sin formalización legal.

El acto encabezado por el alcalde Roberto Cabrera Valencia en la Plaza de la Independencia cerró el primer paquete del programa "Con tu regularización, un mejor San Juan", dirigido específicamente a subdivisiones rurales donde una casa familiar se dividió entre hijos sin trámite notarial.

Las 26 comunidades beneficiadas incluyen Puertas de Alegría, Santa Lucía, La Estancia, Soledad del Río, San José de Galindo, San Pedro Ahuacatlán, La Estancita, Santa Rosa Xajay, Palmillas, Guadalupe de las Peñas, Laguna de Vaquerías, Santa Bárbara la Cueva, San Miguel Galindo, Palma de Romero, El Cazadero, Santa Cruz Nieto, El Jazmín, Estancia de Santa Lucía, San Sebastián de las Barrancas y Dolores Cuadrilla de Nereo, entre otras.

Roberto Cabrera Valencia entrega 145 escrituras en Plaza Independencia de San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante la entrega del primer paquete de 145 escrituras rurales en Plaza Independencia. rotativo.com.mx

El cobro para acceder a la escritura quedó fijado en 20 mil pesos pagaderos en tres exhibiciones, según detalló Norberto Ruiz, delegado de Palmillas, quien afirmó durante el evento que este monto representa una fracción del costo que la misma escrituración tendría por la vía privada.

El programa opera con un esquema distinto al de "Regularizando tu hogar, un mejor San Juan", que atiende colonias urbanas completas. En este caso, el municipio trabaja vivienda por vivienda con familias que construyeron sobre lotes cedidos por padres o abuelos, generalmente al momento del matrimonio, sin que el terreno original fuera subdividido formalmente.

Roberto Cabrera Valencia entrega 145 escrituras en Plaza Independencia de San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante la entrega del primer paquete de 145 escrituras rurales en Plaza Independencia. rotativo.com.mx

El esquema complementa la meta administrativa de superar 500 escrituras en 2025 anunciada por el propio Cabrera Valencia.

Edith Álvarez Flores, secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, explicó que cada expediente tomó alrededor de un año en integrarse: revisión jurídica, medición topográfica, subdivisión autorizada por Desarrollo Urbano, avalúo hacendario estatal a cargo del Instituto Registral y Catastral del Estado de Querétaro y finalmente protocolización notarial.

"El trabajo no termina aquí porque seguiremos caminando de la mano con ustedes", señaló la funcionaria. La notaría pública 33, a cargo de Paty Cepeda de Alba, concentró la firma de los 145 testimonios durante el mismo evento.

Programa municipal suma claves catastrales y apunta al descuento predial 2027

El alcalde situó la regularización como estrategia de ingresos municipales en el contexto de que San Juan del Río ocupa el cuarto lugar estatal con menor presupuesto per cápita.

La incorporación de estas 145 escrituras genera claves catastrales nuevas que alimentan el padrón de predial, además de habilitar al municipio para ejecutar obra pública en calles que hasta ahora operan bajo derecho de paso en comunidades como San Pedro y Potrerillos, donde todo el trazado urbano sigue siendo privado.

Roberto Cabrera Valencia entrega 145 escrituras en Plaza Independencia de San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante la entrega del primer paquete de 145 escrituras rurales en Plaza Independencia. rotativo.com.mx

Cabrera Valencia confirmó que los beneficiarios accederán al descuento del predial el próximo año, siguiendo el mismo esquema aplicado en la entrega previa de 212 escrituras del programa urbano.

¿Qué comunidades quedan fuera del paquete entregado?

La administración no precisó si hay más expedientes en trámite dentro de estas mismas 26 comunidades ni el número total de familias con derecho potencial al programa.

San Juan del Río tiene 83 comunidades rurales y más de 180 asentamientos humanos pendientes de regularización, según el diagnóstico oficial del gobierno municipal.

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