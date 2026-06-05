Por unanimidad, Nopala firma convenio con AMANC para apoyar a niños con cáncer

La campaña permanente recolectará PET, vidrio y otros materiales cuya venta financiará la atención de menores del municipio.

Materiales reciclables como botellas de PET y tapitas que serán recolectados en Nopala para apoyar a niños con cáncer.

El cabildo de Nopala de Villagrán autorizó por unanimidad la firma del convenio de colaboración con AMANC Hidalgo.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Nopala de Villagrán, Hidalgo, 5 de junio de 2026.- El ayuntamiento de Nopala de Villagrán autorizó por unanimidad que la presidenta municipal, Diana Moreno Rea, firme un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Hidalgo (AMANC Hidalgo) para impulsar una campaña permanente de reciclaje en favor de menores con esa enfermedad.

El acuerdo, aprobado con 11 votos durante una sesión extraordinaria, articula la campaña "Para ti es basura, para mí es salud", que recolecta materiales reciclables cuya venta se transforma en apoyo para niñas, niños y adolescentes con cáncer y sus familias.

¿Qué es la campaña de reciclaje de AMANC?

La iniciativa reúne PET, aluminio, cartón, papel, fierro y vidrio, entre otros materiales. Bajo el convenio, el municipio difunde y respalda la recolección, mientras AMANC Hidalgo funge como enlace para recibir y gestionar lo reunido. Ambas partes llevarán un control mensual de lo entregado y de las permutas, con comprobantes, y coordinarán fechas, horarios y puntos de acopio. El instrumento tendrá una vigencia de un año a partir de su firma.

El acercamiento surgió del DIF municipal. La presidenta explicó que la asociación ya opera contenedores con forma de corazón en comunidades como San Sebastián y Dañú, pero que hasta ahora no existía un instrumento que asegurara que lo recaudado en el territorio beneficie de manera directa a los menores de Nopala. El convenio se suma a otros acuerdos recientes que el cabildo de Nopala ha discutido este año.

¿Cómo se identificará a los niños beneficiados?

En la discusión, una regidora pidió contar con un diagnóstico y un listado de los casos de cáncer infantil en el municipio para dimensionar a la población objetivo. La presidenta respondió que el diagnóstico existe, aunque no precisó la cifra en la sesión, y propuso instalar una mesa de trabajo a través de la Comisión de Salud para integrarlo.

Varias integrantes del cabildo respaldaron el convenio y compartieron experiencias de acompañamiento a familias con menores enfermos, al subrayar que incluso los apoyos más pequeños resultan decisivos durante un tratamiento. La administración municipal que encabeza Moreno Rea sumará esta alianza a sus programas de gestión social.

La mesa de trabajo con la Comisión de Salud será el siguiente paso para definir el padrón de beneficiarios y los puntos de acopio, de modo que la recolección se traduzca en apoyo concreto para las familias del municipio.

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