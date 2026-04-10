Hidalgo, 10 de abril de 2026. — La vía del tren de pasajeros México-Querétaro cruzará los municipios de Nopala de Villagrán, en Hidalgo, y Polotitlán, en el Estado de México, pero ninguno de los dos gobiernos municipales ha presentado hasta ahora un proyecto de urbanización, mejoramiento carretero ni movilidad complementaria que prepare a sus localidades para la llegada de la obra federal de 144 mil millones de pesos con 226 kilómetros de vía doble.

Las carreteras de Nopala de Villagrán presentan deterioro severo con baches de hasta un metro que los vecinos rellenan con tepetate ante la inacción municipal. rotativo.com.mx

El rezago es particularmente notable en el caso de Polotitlán, donde el propio Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles confirmó en febrero que se instalarán una zona de inspección técnica y la base de mantenimiento del tren, infraestructura que generará flujo permanente de personal, vehículos y actividad logística sin que el municipio mexiquense haya gestionado una sola adecuación vial para absorber ese impacto.

En Nopala, la presidenta municipal Diana Moreno Rea participó esta semana en una reunión con integrantes del Frente 7, representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Protección Civil, Seguridad Pública Municipal y miembros del Ayuntamiento, pero el encuentro no arrojó compromisos, calendarios ni propuestas concretas de obra.

Las carreteras de Nopala de Villagrán presentan deterioro severo con baches de hasta un metro que los vecinos rellenan con tepetate ante la inacción municipal. rotativo.com.mx

La distancia con lo que ocurre del otro lado de la frontera estatal es abismal. En Querétaro, los cuatro municipios por donde pasará el tren —San Juan del Río, Pedro Escobedo, El Marqués y la capital, todos gobernados por el Partido Acción Nacional— llevan semanas negociando con la SICT y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) paquetes de obras complementarias que incluyen ampliaciones de puentes, rutas alternas, proyectos de integración urbana y propuestas de movilidad para las zonas cercanas a las futuras estaciones. Las reuniones son semanales y cuentan con la coordinación del gobierno estatal panista.

Alineación política sin resultados en Nopala ni Polotitlán

La paradoja resulta difícil de explicar. Diana Moreno Rea gobierna Nopala por Morena, el mismo partido que encabeza el gobierno de Hidalgo y la Presidencia de la República, ejecutora de la obra a través de la Sedena. Teresita Sánchez Bárcena preside Polotitlán por la coalición PRI-PAN en un Estado de México administrado por Morena.

Las carreteras de Nopala de Villagrán presentan deterioro severo con baches de hasta un metro que los vecinos rellenan con tepetate ante la inacción municipal. rotativo.com.mx

Ninguna de las dos ha traducido su relación con los niveles superiores de gobierno en gestión visible de infraestructura complementaria. Los alcaldes panistas queretanos, en cambio, negocian directamente con una Federación de partido contrario y ya tienen propuestas sobre la mesa.

En Nopala, la omisión se agrava por el estado de la red vial municipal. La carretera que conecta al municipio con Huichapan y Polotitlán permanece destrozada, con baches de hasta un metro de diámetro que los vecinos rellenan con tepetate por cuenta propia.

A eso se suman las deudas heredadas de dos administraciones morenistas previas —incluyendo los señalamientos por un desvío de más de 71 millones de pesos atribuido al exalcalde Luis Enrique Cadena García— y una capacidad operativa que las propias regidoras han cuestionado en sesiones recientes de cabildo.

Las carreteras de Nopala de Villagrán presentan deterioro severo con baches de hasta un metro que los vecinos rellenan con tepetate ante la inacción municipal. rotativo.com.mx

¿Qué necesitan Nopala y Polotitlán antes de que llegue el tren?

El gobierno de Nopala se limitó a informar que la reunión abordó la planeación del proyecto ferroviario y que trabajará de manera coordinada con las instancias involucradas, sin precisar qué gestiones específicas emprenderá para rehabilitar las carreteras aledañas al trazo ni para urbanizar las zonas que recibirán el impacto directo de la obra.

El municipio de Polotitlán no ha emitido postura sobre proyectos complementarios pese a que albergará infraestructura permanente del sistema ferroviario.

Hasta el momento, ni el gobierno de Hidalgo ni el del Estado de México han anunciado programas de obras complementarias para los municipios de sus respectivas entidades por donde transitará el tren, a diferencia de Querétaro, donde la coordinación entre el ejecutivo estatal y los ayuntamientos panistas ya genera propuestas en proceso de negociación con las instancias federales.