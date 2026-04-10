Nopala y Polotitlán, sin proyectos de obra ante el paso del tren México-Querétaro

Los municipios de Hidalgo y Estado de México no presentan propuestas de movilidad ni infraestructura pese a que la vía férrea cruzará su territorio.

Reunión sobre el tren México-Querétaro en Nopala de Villagrán Hidalgo con autoridades municipales y representantes de la SICT

Diana Moreno Rea, presidenta municipal de Nopala de Villagrán, durante la reunión de trabajo sobre el tren México-Querétaro con representantes de la SICT y el Frente 7.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Hidalgo, 10 de abril de 2026. — La vía del tren de pasajeros México-Querétaro cruzará los municipios de Nopala de Villagrán, en Hidalgo, y Polotitlán, en el Estado de México, pero ninguno de los dos gobiernos municipales ha presentado hasta ahora un proyecto de urbanización, mejoramiento carretero ni movilidad complementaria que prepare a sus localidades para la llegada de la obra federal de 144 mil millones de pesos con 226 kilómetros de vía doble.

Reuni\u00f3n sobre el tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Nopala de Villagr\u00e1n Hidalgo con autoridades municipales y representantes de la SICT Las carreteras de Nopala de Villagrán presentan deterioro severo con baches de hasta un metro que los vecinos rellenan con tepetate ante la inacción municipal. rotativo.com.mx

El rezago es particularmente notable en el caso de Polotitlán, donde el propio Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles confirmó en febrero que se instalarán una zona de inspección técnica y la base de mantenimiento del tren, infraestructura que generará flujo permanente de personal, vehículos y actividad logística sin que el municipio mexiquense haya gestionado una sola adecuación vial para absorber ese impacto.

En Nopala, la presidenta municipal Diana Moreno Rea participó esta semana en una reunión con integrantes del Frente 7, representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Protección Civil, Seguridad Pública Municipal y miembros del Ayuntamiento, pero el encuentro no arrojó compromisos, calendarios ni propuestas concretas de obra.

Reuni\u00f3n sobre el tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Nopala de Villagr\u00e1n Hidalgo con autoridades municipales y representantes de la SICT Las carreteras de Nopala de Villagrán presentan deterioro severo con baches de hasta un metro que los vecinos rellenan con tepetate ante la inacción municipal. rotativo.com.mx

La distancia con lo que ocurre del otro lado de la frontera estatal es abismal. En Querétaro, los cuatro municipios por donde pasará el tren —San Juan del Río, Pedro Escobedo, El Marqués y la capital, todos gobernados por el Partido Acción Nacional— llevan semanas negociando con la SICT y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) paquetes de obras complementarias que incluyen ampliaciones de puentes, rutas alternas, proyectos de integración urbana y propuestas de movilidad para las zonas cercanas a las futuras estaciones. Las reuniones son semanales y cuentan con la coordinación del gobierno estatal panista.

Alineación política sin resultados en Nopala ni Polotitlán

La paradoja resulta difícil de explicar. Diana Moreno Rea gobierna Nopala por Morena, el mismo partido que encabeza el gobierno de Hidalgo y la Presidencia de la República, ejecutora de la obra a través de la Sedena. Teresita Sánchez Bárcena preside Polotitlán por la coalición PRI-PAN en un Estado de México administrado por Morena.

Reuni\u00f3n sobre el tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Nopala de Villagr\u00e1n Hidalgo con autoridades municipales y representantes de la SICT Las carreteras de Nopala de Villagrán presentan deterioro severo con baches de hasta un metro que los vecinos rellenan con tepetate ante la inacción municipal. rotativo.com.mx

Ninguna de las dos ha traducido su relación con los niveles superiores de gobierno en gestión visible de infraestructura complementaria. Los alcaldes panistas queretanos, en cambio, negocian directamente con una Federación de partido contrario y ya tienen propuestas sobre la mesa.

En Nopala, la omisión se agrava por el estado de la red vial municipal. La carretera que conecta al municipio con Huichapan y Polotitlán permanece destrozada, con baches de hasta un metro de diámetro que los vecinos rellenan con tepetate por cuenta propia.

A eso se suman las deudas heredadas de dos administraciones morenistas previas —incluyendo los señalamientos por un desvío de más de 71 millones de pesos atribuido al exalcalde Luis Enrique Cadena García— y una capacidad operativa que las propias regidoras han cuestionado en sesiones recientes de cabildo.

Reuni\u00f3n sobre el tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Nopala de Villagr\u00e1n Hidalgo con autoridades municipales y representantes de la SICT Las carreteras de Nopala de Villagrán presentan deterioro severo con baches de hasta un metro que los vecinos rellenan con tepetate ante la inacción municipal. rotativo.com.mx

¿Qué necesitan Nopala y Polotitlán antes de que llegue el tren?

El gobierno de Nopala se limitó a informar que la reunión abordó la planeación del proyecto ferroviario y que trabajará de manera coordinada con las instancias involucradas, sin precisar qué gestiones específicas emprenderá para rehabilitar las carreteras aledañas al trazo ni para urbanizar las zonas que recibirán el impacto directo de la obra.

El municipio de Polotitlán no ha emitido postura sobre proyectos complementarios pese a que albergará infraestructura permanente del sistema ferroviario.

Hasta el momento, ni el gobierno de Hidalgo ni el del Estado de México han anunciado programas de obras complementarias para los municipios de sus respectivas entidades por donde transitará el tren, a diferencia de Querétaro, donde la coordinación entre el ejecutivo estatal y los ayuntamientos panistas ya genera propuestas en proceso de negociación con las instancias federales.

gobiernoobras publicasmovilidadnopala de villagránhidalgo

Reciente

Jornada de bienestar del diputado Inzunza con servicios gratuitos para familias en Visthá, San Juan del Río
Legislatura

Jornada de bienestar con 15 servicios en Visthá

Diputado morenista acerca servicios de salud, asesoría legal y apoyos directos a familias de la comunidad sanjuanense.

Patrullas de la Policía Municipal de El Marqués rodean predio invadido en prolongación Constituyentes Querétaro
El Marqués

Cerco policiaco por invasión de predio en El Marqués

Policía municipal despliega más de 20 patrullas y espera orden para desalojar a ocupantes ilegales.

Mauricio Kuri y Felifer Macías en la inauguración del Congreso Nacional de Derechos Humanos en Querétaro capital
Querétaro

Kuri: dignidad humana no se discute, se garantiza

El gobernador inauguró el Congreso Nacional de Gobernanza y Derechos Humanos con Felifer Macías como testigo.

Obra en construcción donde un albañil cayó desde altura y resultó lesionado en la colonia Casa Blanca, Querétaro
Querétaro

Cae albañil en obra de Casa Blanca, Querétaro

Trabajador cae desde altura y se lesiona con una varilla durante labores de albañilería en Casa Blanca.