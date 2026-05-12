Desastre carretero Las Cruces-Polotitlán, en Nopala Hidalgo

Diana Moreno Rea no presenta calendario de obra; vecinos analizan demandar al municipio por daños a vehículos.

Desastre carretero con baches profundos en Las Cruces-Polotitlán entre Nopala de Villagrán Hidalgo y Estado de México

ramo destrozado de la carretera Las Cruces-Polotitlán que une a Nopala de Villagrán con el Estado de México.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Nopala de Villagrán, Hidalgo, 12 de mayo de 2026. — El desastre carretero del corredor Las Cruces-Polotitlán acumula décadas sin rehabilitación integral y vecinos y automovilistas ya analizan interponer demandas contra el municipio de Nopala de Villagrán por la falta de obra vial y por los daños que la vía deteriorada provoca a automóviles particulares y vehículos de carga.

La presidenta municipal Diana Moreno Rea no ha gestionado los recursos que prometió en campaña ante el Gobierno de Hidalgo y la Federación, pese a la coincidencia partidista entre los tres niveles de gobierno.

El corredor que enlaza a Nopala de Villagrán con Polotitlán, en el Estado de México, lleva décadas en abandono según refieren lugareños y automovilistas que utilizan diariamente la vía para sacar cosechas, mover ganado y trasladar insumos a los mercados regionales.

Desastre carretero con baches profundos en Las Cruces-Polotitl\u00e1n entre Nopala de Villagr\u00e1n Hidalgo y Estado de M\u00e9xico ramo destrozado de la carretera Las Cruces-Polotitlán que une a Nopala de Villagrán con el Estado de México. rotativo.com.mx

Hasta el momento, el ayuntamiento de Nopala de Villagrán no ha emitido postura sobre la posibilidad de demandas ciudadanas ni sobre los señalamientos por la falta de gestión de recursos federales y estatales.

Las imágenes muestran encharcamientos profundos sobre la carpeta asfáltica fracturada, surcos paralelos al sentido del tránsito y zonas donde la base hidráulica quedó expuesta. La parte más comprometida del segmento Las Cruces-Polotitlán coincide con curvas y entradas a comunidades rurales del municipio.

Desastre carretero con baches profundos en Las Cruces-Polotitl\u00e1n entre Nopala de Villagr\u00e1n Hidalgo y Estado de M\u00e9xico ramo destrozado de la carretera Las Cruces-Polotitlán que une a Nopala de Villagrán con el Estado de México. rotativo.com.mx

Habitantes consultados recordaron que la presidenta municipal se comprometió en campaña a dar solución inmediata al problema del corredor una vez tomada la protesta, compromiso que contrasta con el discurso oficial de rehabilitación de caminos difundido por el ayuntamiento.

Cabildo de Nopala reclama falta de gestión municipal

Al interior del cabildo, regidoras del ayuntamiento ya han planteado el reclamo por la falta de capacidad de la presidenta municipal para bajar recursos destinados al mantenimiento de carreteras y al abastecimiento de agua en las localidades del municipio.

Desastre carretero con baches profundos en Las Cruces-Polotitl\u00e1n entre Nopala de Villagr\u00e1n Hidalgo y Estado de M\u00e9xico ramo destrozado de la carretera Las Cruces-Polotitlán que une a Nopala de Villagrán con el Estado de México. rotativo.com.mx

El antecedente operativo se expuso en la discusión del convenio alimentario con el DIF, sesión donde el cuerpo edilicio reconoció que el municipio carece de parque vehicular suficiente para llegar a las comunidades marginadas y que las gestiones ante los niveles superiores de gobierno han sido limitadas.

Vecinos consultados sostienen que las arcas municipales se encuentran prácticamente desfalcadas por el manejo discrecional de los recursos, lo que en su opinión ha beneficiado a círculos cercanos a la presidencia.

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La crisis del agua por deuda con la CFE registrada al inicio de la administración mostró un patrón similar de falta de gestión ante los niveles superiores de gobierno.

El ayuntamiento de Nopala de Villagrán no ha emitido postura sobre los señalamientos ni sobre la posibilidad de demandas ciudadanas.

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