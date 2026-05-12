Nopala de Villagrán, Hidalgo, 12 de mayo de 2026. — El desastre carretero del corredor Las Cruces-Polotitlán acumula décadas sin rehabilitación integral y vecinos y automovilistas ya analizan interponer demandas contra el municipio de Nopala de Villagrán por la falta de obra vial y por los daños que la vía deteriorada provoca a automóviles particulares y vehículos de carga.

La presidenta municipal Diana Moreno Rea no ha gestionado los recursos que prometió en campaña ante el Gobierno de Hidalgo y la Federación, pese a la coincidencia partidista entre los tres niveles de gobierno.

El corredor que enlaza a Nopala de Villagrán con Polotitlán, en el Estado de México, lleva décadas en abandono según refieren lugareños y automovilistas que utilizan diariamente la vía para sacar cosechas, mover ganado y trasladar insumos a los mercados regionales.

ramo destrozado de la carretera Las Cruces-Polotitlán que une a Nopala de Villagrán con el Estado de México. rotativo.com.mx

Hasta el momento, el ayuntamiento de Nopala de Villagrán no ha emitido postura sobre la posibilidad de demandas ciudadanas ni sobre los señalamientos por la falta de gestión de recursos federales y estatales.

Las imágenes muestran encharcamientos profundos sobre la carpeta asfáltica fracturada, surcos paralelos al sentido del tránsito y zonas donde la base hidráulica quedó expuesta. La parte más comprometida del segmento Las Cruces-Polotitlán coincide con curvas y entradas a comunidades rurales del municipio.

ramo destrozado de la carretera Las Cruces-Polotitlán que une a Nopala de Villagrán con el Estado de México. rotativo.com.mx

Habitantes consultados recordaron que la presidenta municipal se comprometió en campaña a dar solución inmediata al problema del corredor una vez tomada la protesta, compromiso que contrasta con el discurso oficial de rehabilitación de caminos difundido por el ayuntamiento.

Cabildo de Nopala reclama falta de gestión municipal

Al interior del cabildo, regidoras del ayuntamiento ya han planteado el reclamo por la falta de capacidad de la presidenta municipal para bajar recursos destinados al mantenimiento de carreteras y al abastecimiento de agua en las localidades del municipio.

ramo destrozado de la carretera Las Cruces-Polotitlán que une a Nopala de Villagrán con el Estado de México. rotativo.com.mx

El antecedente operativo se expuso en la discusión del convenio alimentario con el DIF, sesión donde el cuerpo edilicio reconoció que el municipio carece de parque vehicular suficiente para llegar a las comunidades marginadas y que las gestiones ante los niveles superiores de gobierno han sido limitadas.

Vecinos consultados sostienen que las arcas municipales se encuentran prácticamente desfalcadas por el manejo discrecional de los recursos, lo que en su opinión ha beneficiado a círculos cercanos a la presidencia.

ramo destrozado de la carretera Las Cruces-Polotitlán que une a Nopala de Villagrán con el Estado de México. rotativo.com.mx

La crisis del agua por deuda con la CFE registrada al inicio de la administración mostró un patrón similar de falta de gestión ante los niveles superiores de gobierno.

El ayuntamiento de Nopala de Villagrán no ha emitido postura sobre los señalamientos ni sobre la posibilidad de demandas ciudadanas.