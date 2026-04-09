Cabildo de Nopala debate convenio alimentario del DIF Hidalgo 2026

Regidoras exigen desglose del gasto municipal real y cuestionan el alza del 200% en la cuota del desayuno escolar.

Sesión de cabildo de Nopala de Villagrán donde se discute el convenio alimentario 2026 con el DIF Hidalgo

El cabildo analizó el alza del 200% en la cuota del desayuno escolar aprobada por el Congreso del Estado de Hidalgo para 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Nopala de Villagrán, Hidalgo, 9 de abril de 2026. — El cabildo de Nopala de Villagrán sometió a discusión este jueves el convenio de colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Hidalgo, instrumento que regirá durante 2026 la operación de los programas de alimentación escolar, atención alimentaria en emergencias, primeros mil días y primera infancia, y atención a personas en situación de vulnerabilidad.

La sesión expuso una grieta estructural: el municipio debe firmar contra reloj un documento de más de 60 hojas, con fecha límite del 14 de abril fijada por la circular 02 del DIF estatal, mientras regidoras y área operativa reconocen que la capacidad real para hacer llegar las dotaciones a las comunidades marginadas está rebasada.

La presidenta municipal Diana Moreno Rea expuso que el convenio opera con recursos del ramo general 33, fondo de aportaciones múltiples en su componente de asistencia social, y que los apoyos se concentrarán en las zonas de alta y muy alta marginación del municipio.

El paquete llega en un contexto financiero complejo para la administración, que arrastra una crisis heredada de dos gestiones morenistas previas marcada por deudas, parque vehicular deteriorado y observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.

La regidora Marta abrió la ronda de intervenciones con un cuestionamiento directo a la lógica del convenio. Señaló que la sesión fue convocada un día antes y que no pudo revisar a fondo las más de 60 hojas del expediente.

Pidió que el análisis presupuestal incluyera de manera explícita los gastos que el municipio absorbe para operar el programa —combustible, pago de personal, mantenimiento de vehículos— y no solo los recursos que aporta el DIF estatal.

"Necesito llevar esta retroalimentación al gobierno del estado", planteó la regidora, quien vinculó el reclamo con la situación de las comunidades rurales afectadas por el abandono del corredor carretero Nopala-Huichapan-Polotitlán, donde los vehículos municipales deben circular para entregar las dotaciones.

El planteamiento más sensible de la regidora tocó un punto operativo que rara vez aparece en la discusión pública: el municipio no tiene camionetas acondicionadas para transportar verdura fresca a las localidades de muy alta marginación.

Advirtió que sin vehículos adecuados, los nutrientes no llegan en condiciones óptimas al destino final. Pidió que el gobierno del estado destine una partida específica para equipamiento municipal, bajo el argumento de que los programas alimentarios pierden efectividad cuando el último tramo de la cadena logística recae sobre un parque vehicular deteriorado.

La regidora Yoselín cuestionó el orden procedimental con que se desahogó la incorporación al programa de los primeros mil días y primera infancia.

Señaló que la convocatoria para captar beneficiarios se abrió antes de que existieran reglas de operación publicadas. El área operativa del municipio confirmó la inconsistencia en la misma sesión: las reglas se emitieron el 31 de marzo y se publicaron el 1 de abril, mientras el padrón se trabajaba a la par.

El funcionario responsable reconoció que el proceso se ejecutó "al revés" respecto al orden administrativo ordinario, y precisó que el padrón se aprobó esta misma semana, prácticamente simultáneo a la publicación de los lineamientos.

Sobre la modificación a la cuota de recuperación, el área operativa explicó que la tarifa del desayuno frío se mantuvo en 50 centavos y la del caliente en 80 centavos durante más de una década.

El Congreso del Estado de Hidalgo, al aprobar la Ley de Ingresos vigente, homologó ambas a 2 pesos con 80 centavos por ración, lo que representa un incremento del 200 por ciento.

La regla de operación faculta a los ayuntamientos para fijar una cuota complementaria de hasta 5 pesos por ración, pero el propio funcionario recomendó no ejercer esa atribución y expuso un escenario concreto para sustentar la recomendación: una familia con tres hijos inscritos en comedor escolar pagaría hasta 75 pesos adicionales, cifra equivalente a entre el 25 y el 30 por ciento del salario de un trabajador que percibe alrededor de 250 pesos por jornada en el municipio.

El debate también tocó la aportación municipal al rubro de verduras. El convenio establece que el DIF estatal entrega abarrote y leche, mientras que padres de familia y presidencia municipal comparten el costo de los productos frescos.

El área operativa reconoció que la porción de verdura que actualmente financia el ayuntamiento no alcanza para cubrir todo el mes, situación que se agrava por el costo no desglosado de combustible, depreciación de vehículos y operación del personal de reparto.

Ese diferencial explica, en parte, que el desayuno escolar que llega a las comunidades se ubique en alrededor de 15 pesos por ración, sin que el municipio obtenga margen alguno del esquema.

Esta tensión operativa se suma al antecedente reciente de la crisis de agua potable en Nopala por deuda con la CFE, que ilustra el margen estrecho con el que opera la administración municipal.

La discusión del punto quedó abierta al momento de esta cobertura, sin que se registrara votación final del cabildo. El plazo del 14 de abril fijado por el DIF estatal mantiene la presión sobre la administración de Diana Moreno Rea, que deberá resolver en los próximos días si firma el convenio en los términos propuestos o documenta las reservas planteadas por las regidoras antes de la suscripción definitiva.

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