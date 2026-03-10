San Juan del Río, polo de conectividad con tren y obras federales

Cabrera Valencia confirma enlace al Arco Norte, quinto acceso vial y ampliación de la 300, mientras la estación del tren avanza con operación prevista en 2027.

Estación del tren México Querétaro en San Juan del Río y obras federales de conectividad transformarán movilidad del municipio

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, al confirmar el paquete de obras federales que incluyen estación del tren interurbano.

San Juan del Río, 10 de marzo de 2026. —Ningún municipio de Querétaro concentra tantos proyectos federales de movilidad como San Juan del Río. La construcción del tren de pasajeros México–Querétaro —que pondrá a la Ciudad de México a 80 minutos del municipio— se suma a un paquete de cinco obras carreteras que incluye una conexión directa con el Arco Norte, un quinto acceso vial por la zona Oriente y la ampliación de la carretera 300 a cuatro carriles, confirmó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

El conjunto de intervenciones posicionará a la demarcación como nodo logístico entre el Bajío, el centro del país y el Golfo de México.

El tren México–Querétaro recorrerá 226 kilómetros de vía doble con velocidades de hasta 200 kilómetros por hora y tendrá en San Juan del Río una de sus cinco estaciones, junto con Buenavista, Huehuetoca, Tula y la terminal La Corregidora en la capital del estado.

El proyecto, con operación prevista para 2027, beneficiará a una población estimada de 5.6 millones de personas y generará una demanda cercana a 10 millones de pasajeros anuales.

Desde la estación sanjuanense, los usuarios conectarán con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, el Metro, el Metrobús y, en sentido contrario, con el QroBús en Querétaro capital.

"Ya no haríamos una vuelta de muchos kilómetros y tiempo", explicó Cabrera Valencia al referirse al segundo gran proyecto: una carretera de cuota que enlazará directamente con el Arco Norte, corredor que hoy une Puebla, Pachuca y Tula.

Estaci\u00f3n del tren M\u00e9xico Quer\u00e9taro en San Juan del R\u00edo y obras federales de conectividad transformar\u00e1n movilidad del municipio La estación sanjuanense del tren México–Querétaro conectará al municipio con la CDMX en aproximadamente 80 minutos. Infografía Rotativo.

Con esta vía, transportistas y automovilistas que se dirigen al puerto de Veracruz dejarán de subir a la autopista 57, lo que recortará distancia y costo de operación hacia el Golfo de México. El alcalde estimó que el trazo pasaría por la zona de Tula, Hidalgo.

Quinto acceso y carretera 300 resolverán saturación histórica

El quinto acceso a la ciudad —referido por la presidenta de la República el 5 de febrero de 2025 como Puente de Patos— atenderá la zona de mayor presión vehicular del municipio.

La zona Oriente concentra desarrollos habitacionales e industria que generan flujos de movilidad crecientes, y la propia construcción del tren interurbano aceleró la inclusión de este acceso en la agenda federal, pues originalmente no estaba contemplado.

A esa intervención se suma la ampliación de la carretera 300 a cuatro carriles y la adecuación vial frente al Tecnológico de San Juan del Río, obras que Cabrera Valencia calificó como indispensables ante el crecimiento urbano acelerado de los últimos años. Ambos proyectos buscan desahogar accesos principales que hoy operan al límite de su capacidad.

"San Juan del Río tiene mucho para crecer, pero hay que crecerlo con orden", señaló el presidente municipal, quien informó que su administración mantiene un ordenamiento estricto con desarrolladores inmobiliarios y ha frenado colonias irregulares en coordinación con el gobierno estatal del gobernador Mauricio Kuri y dependencias federales.

¿Qué cambiará para los sanjuanenses con el tren y las nuevas vialidades?

El impacto combinado de los seis proyectos redibujará la posición geográfica estratégica de San Juan del Río. El tren reducirá a menos de hora y media un trayecto que hoy puede extenderse hasta seis horas por la congestión de la autopista 57D; el enlace con el Arco Norte abrirá una ruta directa al oriente del país sin pasar por la capital queretana; y el quinto acceso desahogará el flujo interno que genera la actividad industrial.

Cabrera Valencia subrayó que el municipio es uno de los más beneficiados en el arranque del sexenio federal, con una planeación que busca sentar bases para las próximas administraciones.

