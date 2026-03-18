San Juan del Río — 18 de marzo de 2026. —El asentamiento conocido como Cartolandia, donde habitan cerca de 30 familias en San Juan del Río, no será afectado por el trazo del tren México-Querétaro.
Así lo confirmó Samuel Mena, representante de la Secretaría de Gobernación en el estado de Querétaro, quien precisó que la ruta del proyecto ferroviario no cruza por esa zona, aunque sí impactará alrededor de 20 viviendas en la colonia Las Águilas.
Cartolandia se ubica dentro de un polígono concesionado a Kansas City Southern (CPKC), lo que añade complejidad a cualquier posible reubicación de sus habitantes. El gobierno estatal ya presentó una solicitud ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para explorar alternativas, aunque Mena advirtió que el proceso de desincorporación de predios requiere trámites prolongados cuyo plazo no pudo precisar.
En el caso de las aproximadamente 20 viviendas de la colonia Las Águilas que sí se encuentran en la trayectoria del tren, el funcionario aseguró que todas las familias que habiten los inmuebles afectados serán reubicadas. Las negociaciones correspondientes al cruce ferroviario en San Juan del Río se manejan de forma centralizada desde Ciudad de México, según explicó.
Mena informó que cada semana se realizan mesas de trabajo con representantes de la SICT, la delegación de Gobernación y los municipios involucrados para dar seguimiento a los distintos frentes de construcción. "Va trabajando perfectamente bien, sin ningún contratiempo", sostuvo respecto al avance general de la obra.
Tren México-Querétaro estaría listo en tercer trimestre de 2027
Sobre la fecha de entrega, el representante de Gobernación afirmó que el tren estará terminado en tiempo y forma para el tercer trimestre de 2027. Indicó que los trabajos avanzan conforme a lo proyectado y que el tema de propiedades que deben desincorporarse no ha frenado el cronograma.
En cuanto a recursos adicionales para obras complementarias en la zona, Mena señaló que ese asunto lo atiende directamente el gobernador de Querétaro con el titular de la SICT a nivel federal, y que la información "está fluyendo conforme lo proyectado".
¿Qué pasará con las familias de Cartolandia?
Aunque el tren no afectará directamente a las 30 familias de Cartolandia, el gobierno estatal ya realizó la vinculación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que los habitantes puedan ser beneficiarios de programas federales de vivienda. Mena precisó que la SEDATU es la institución responsable de gestionar ese tipo de apoyos.
Hasta el momento, ni Kansas City Southern ni la SICT han emitido postura sobre el proceso de desincorporación de los predios concesionados donde se asienta Cartolandia.