40 mil familias sin casa en Querétaro: avalan predio en Tequisquiapan

Diputado morenista Ulises Gómez advierte que 40 mil familias quedan fuera del mercado accesible,

Diputado Ulises Gómez de la Rosa en tribuna del Congreso de Querétaro durante sesión sobre vivienda social en Tequisquiapan.

Ulises Gómez de la Rosa, diputado morenista del distrito VII de Santa Rosa Jáuregui, expuso desde tribuna el rezago habitacional en Querétaro.

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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Abr 30, 2026
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Querétaro, 30 de abril de 2026. — Ochenta mil viviendas sociales hacen falta en Querétaro y 40 mil familias con crédito del INFONAVIT no encuentran casa en su rango.

Esa es la dimensión del rezago que advirtió este jueves el diputado Ulises Gómez de la Rosa, integrante del Grupo Legislativo de Morena, durante sesión del Pleno del Congreso del Estado, al respaldar la desincorporación del predio La Bola, en Tequisquiapan, para que el INFONAVIT levante alrededor de 40 viviendas de interés social bajo el programa federal Vivienda para el Bienestar.

El tema no es nuevo en la agenda del legislador morenista por el distrito VII de Santa Rosa Jáuregui. En enero, junto con el diputado federal Luis Humberto Fernández y los locales Sinuhé Piedragil y Sully Mauricio, ya había expuesto el rezago de vivienda popular en la entidad, un mercado que prácticamente dejó de construirse desde 2010 ante la preferencia de desarrolladores por proyectos de clase media y residencial.

El predio La Bola, de 2 mil 448 metros cuadrados y avalúo cercano a 3 millones 058 mil pesos, será donado a título gratuito por el ayuntamiento de Tequisquiapan al instituto federal.

El presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto, Luis Gerardo Ángeles Herrera, detalló al Pleno que se trata de la primera y única desincorporación que la legislatura recibe para este programa, mientras que el alcalde tequisquiapense, Héctor Iván Magaña Rentería, confirmó por separado que su administración municipal gestionó un segundo predio para que la Comisión Nacional de Vivienda construya cerca de 260 casas adicionales.

Desde tribuna, Gómez de la Rosa cuestionó que el crecimiento económico e industrial del estado convirtió al suelo en bien especulativo y dejó fuera del mercado a miles de familias trabajadoras. "¿Dónde queda la población de bajos ingresos que se encuentra en rezago habitacional?", planteó.

El legislador reconoció el esfuerzo de Tequisquiapan y Ezequiel Montes por sumarse al esquema federal, y llamó a los gobiernos de la zona metropolitana —Querétaro capital, Corregidora, El Marqués y San Juan del Río— a desincorporar terrenos municipales para vivienda social.

En esa zona conurbada se concentra cerca del 90% de los créditos hipotecarios colocados en Querétaro, según la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.

La donación aprobada en Tequisquiapan apunta a una sola pieza —40 viviendas frente a una demanda municipal superior a las mil casas, según reconoció el propio alcalde— de un esquema federal que coordina el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que en el estado debe escalar a los ayuntamientos con mayor concentración de derechohabientes sin oferta accesible.

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