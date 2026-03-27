Querétaro, 27 de marzo de 2026. — La reforma al Poder Judicial aprobada este jueves en el Congreso de Querétaro enfrentará una impugnación legal promovida por la diputada local del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, quien denunció presuntas violaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y posibles vicios de inconstitucionalidad en el dictamen avalado durante la sesión de pleno.

La legisladora adelantó que su equipo jurídico ya analiza las rutas disponibles para cuestionar tanto el procedimiento como el contenido de la reforma.

El señalamiento central apunta a que la votación del dictamen no cumplió con los requisitos que la normativa interna del Congreso establece para reformas constitucionales.

Díaz Gayou sostuvo que al no alcanzarse la mayoría calificada en el Congreso durante la primera ronda, debió realizarse una segunda votación o diferir el asunto a otra sesión, lo que no ocurrió.

"La ley orgánica establece que se necesita mayoría calificada y, si no se alcanza, debe haber una segunda votación", afirmó.

La diputada petista intentó corregir el dictamen mediante reservas presentadas durante la discusión en lo particular, pero todas fueron desestimadas por la mayoría.

También solicitó una moción de suspensión para revisar la técnica legislativa del documento, petición que corrió la misma suerte. A su juicio, estas irregularidades dejan un precedente que compromete la validez de toda la sesión.

Reforma judicial en Querétaro podría ser invalidada

Entre las rutas jurídicas que analiza el equipo de Díaz Gayou figuran una impugnación directa al proceso legislativo en el Congreso y una eventual acción de inconstitucionalidad contra el contenido de la reforma.

La legisladora precisó que el dictamen aprobado contiene elementos que, en su lectura, contradicen disposiciones de la Constitución federal.

"No solo aprobaron un dictamen con posibles elementos inconstitucionales, también violaron la propia ley orgánica", señaló.

Agregó que se trata de una situación "completamente impugnable" que podría derivar en la caída del procedimiento.

Frente a las versiones que circularon sobre una posible fractura al interior de Morena y sus aliados tras los votos diferenciados en la sesión, la diputada descartó que exista una ruptura.

"No se trata de partidos ni de romper la unidad, se trata de señalar que se aprobó una reforma con problemas", expresó.

¿Cuándo se presentará la impugnación contra la reforma judicial?

Díaz Gayou indicó que la impugnación se formalizaría en los próximos días, una vez que concluya la revisión de las vías legales procedentes.

La legisladora insistió en que su objetivo no es frenar indefinidamente la reforma sino garantizar que el estado cuente con un marco jurídico sólido para la transformación del Poder Judicial.

"Queremos una reforma digna para las y los queretanos", indicó, aunque reconoció que el proceso de impugnación podría retrasar la implementación del dictamen aprobado.