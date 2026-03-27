Querétaro, 27 de marzo de 2026. — Con 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el Congreso de Querétaro aprobó la homologación de la reforma al Poder Judicial en la entidad, un dictamen que exhibió una fractura abierta dentro de la bancada de Morena.

Cinco legisladores morenistas se desmarcaron de la línea de su partido al votar contra el proyecto, mientras que la priista Adriana Meza Argaluza optó por abstenerse en una sesión donde la discusión de reservas prolongó el debate sin alterar el fondo del documento.

La reforma, que sigue los lineamientos del modelo federal aprobado el año pasado, establece la elección por voto popular de jueces y magistrados en Querétaro, reconfigura los órganos internos del Poder Judicial estatal y fija nuevas reglas para los procesos de selección de juzgadores.

El dictamen había sido avalado previamente en comisiones sin mayores contratiempos, pero el pleno reveló tensiones que la etapa previa no anticipó.

De las reservas presentadas, solo una sobrevivió al filtro legislativo. El diputado morenista Arturo Maximiliano consiguió 24 votos para incorporar un mecanismo que faculta al Congreso a intervenir cuando un juez o magistrado se jubile antes del proceso electoral judicial, un supuesto que el dictamen original no contemplaba.

Reservas del PT y de morenistas disidentes caen en el pleno

El bloque de propuestas que no prosperó fue considerable. La petista Claudia Díaz Gayou llevó cuatro reservas orientadas a establecer plazos máximos de seis meses para la resolución de asuntos en tribunales, incorporar mecanismos alternativos de solución de controversias y endurecer las reglas de campaña en la elección de juzgadores en Querétaro, incluyendo la prohibición de financiamiento y promoción en medios. Las cuatro fueron rechazadas.

"Lo que proponemos es precisar la redacción y adicionar elementos que garanticen el acceso a la justicia", expuso Díaz Gayou desde tribuna.

Por separado, el morenista Eric Silva planteó reservas a los artículos 28 y 30 para deslindar con claridad las facultades de los comités de evaluación respecto a la Escuela de Formación Judicial.

Su argumento apuntó a un riesgo concreto: que la falta de precisión permita a un solo órgano controlar quién accede a cargos en el Poder Judicial.

"Si no lo precisamos, abrimos la puerta a que se controle el acceso al Poder Judicial", señaló Silva.

¿Qué sigue tras la aprobación de la reforma judicial en Querétaro?

El dictamen se mantuvo en sus términos generales tras el rechazo de la mayoría de las modificaciones propuestas. La siguiente etapa es la construcción de leyes secundarias que definan los mecanismos operativos del nuevo modelo, desde los requisitos para candidaturas judiciales hasta los calendarios electorales.

La ruptura dentro de Morena —donde la dirigencia respaldó el proyecto pero un segmento relevante de la bancada lo rechazó— anticipa que el debate sobre la implementación no será terso.