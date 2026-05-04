San Juan del Río, 4 de mayo de 2026. — El Pleno de la LXI Legislatura del estado de Querétaro aprobó el dictamen que crea la Medalla de Honor al Mérito Deportivo del Poder Legislativo, una distinción que se entregará cada año en sesión solemne a queretanas y queretanos —de manera individual o colectiva— por su trayectoria deportiva o por su labor en el fomento, protección e impulso del deporte social.
La iniciativa fue presentada por Edgar Inzunza Ballesteros, diputado de MORENA por el Distrito 10, coordinador de la bancada morenista y presidente de la Comisión de Juventud y Deporte.
La propuesta fue ingresada en Oficialía de Partes el 17 de diciembre de 2025, signada también por las diputadas Juliana Hernández Quintanar, secretaria de la comisión, y Claudia Díaz Gayou, integrante.
La Comisión de Juventud y Deporte aprobó el dictamen por unanimidad el 10 de marzo de 2026, antes de su paso al Pleno. Hasta el momento, el Congreso del Estado no ha publicado la convocatoria con los criterios de evaluación ni la fecha de la primera entrega.
Inzunza Ballesteros vinculó la votación con la conmemoración de los 50 años del fútbol profesional en San Juan del Río y con la trayectoria del equipo Gavilanes de San Juan del Río, primer club profesional del municipio. El legislador, quien jugó en ese equipo, externó su reconocimiento a los exfutbolistas que portaron el uniforme.
La efeméride incluye la carrera "Juntos Volamos Más Alto", celebrada el 19 de abril, con bolsa de premios de 37 mil 400 pesos.
"El ejemplo arrastra, convence y transforma", afirmó el legislador morenista al sostener que la medalla busca generar referentes positivos para la niñez y la juventud queretana.
Sostuvo que detrás de cada logro deportivo hay años de preparación, sacrificios personales y disciplina, y agregó que cuando una persona triunfa en el deporte "con él y con ella avanza también Querétaro".
El reconocimiento se suma a esquemas equivalentes en otros órdenes de gobierno: el Congreso de la Unión otorga la Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo en sesión solemne preferente del 6 de abril, y el Congreso de la Ciudad de México opera la Medalla al Mérito Deportivo bajo reglamento propio.
La aprobación queretana institucionaliza una distinción que hasta ahora no existía a nivel estatal.
La Comisión de Juventud y Deporte se encargará de emitir la convocatoria pública, los criterios de evaluación y la entrega del galardón.
Durante el dictamen en comisión, los integrantes citaron a la nadadora paralímpica Patricia Valle Benítez —once medallas paralímpicas entre Sídney 2000 y Río 2016— como ejemplo del perfil deportivo que la nueva medalla busca reconocer.