PRI Querétaro rechaza reforma municipal: "380 cargos de 18 mil no es ahorro"

La diputada priista Adriana Meza advirtió en la LXI Legislatura que limitar a una sola sindicatura por ayuntamiento debilita la representación legal de los municipios y calificó la reforma como insuficiente.

Adriana Meza interviene en tribuna del Congreso de Querétaro durante votación de la minuta constitucional

La diputada del PRI Adriana Meza votó contra la minuta de reforma a los artículos 115 y 116 en la LXI Legislatura.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

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Querétaro, 4 de mayo de 2026.- La diputada del PRI Adriana Meza votó en contra de la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 y 116 de la Constitución, en materia de integración de ayuntamientos y presupuesto de los congresos locales.

Durante su intervención en tribuna de la LXI Legislatura, cuestionó las cifras de ahorro atribuidas al paquete electoral y municipal impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum: el recorte equivale a unos 380 cargos en un universo de más de 18 mil 600 en los ayuntamientos del país. Calificó la enmienda como "incongruente, engañosa e insuficiente".

La reforma —conocida públicamente como Plan B— modifica los artículos 115, 116 y 134 constitucionales. Fija un máximo de 15 regidurías y una sindicatura por ayuntamiento, topa el presupuesto de los congresos locales en 0.70% del gasto estatal y obliga a que consejeros y magistrados electorales no perciban más que la titular del Ejecutivo federal.

Adriana Meza interviene en tribuna del Congreso de Quer\u00e9taro durante votaci\u00f3n de la minuta constitucional La diputada del PRI Adriana Meza votó contra la minuta de reforma a los artículos 115 y 116 en la LXI Legislatura. rotativo.com.mx

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y obliga a las legislaturas estatales a armonizar su marco jurídico antes del 30 de mayo de 2026, etapa en la que se inscribe el posicionamiento de la priista.

La aritmética que cuestiona el PRI

Meza concentró su crítica en el cálculo presupuestal. La reducción de regidurías afecta a 59 municipios del país, según las proyecciones manejadas por la oposición durante la discusión en San Lázaro, y libera ahorros que la legisladora considera marginales frente al volumen total del gasto público.

La cifra coincide con la lectura del PAN y PRI en la Cámara de Diputados, donde el bloque opositor sostuvo que eliminar 190 regidurías y 190 sindicaturas se traduce en un promedio cercano a 491 mil pesos por ayuntamiento, una suma que —desde su perspectiva— no impacta a las haciendas locales.

El posicionamiento priista ubica la reforma fuera del eje de los problemas que el partido considera prioritarios. Inseguridad, acceso a salud, desempleo y estancamiento económico encabezan la lista.

"México y Querétaro no necesitan reformas que distraigan, sino soluciones reales a los problemas que afectan a la ciudadanía", afirmó la legisladora en tribuna.

Sindicatura única: el riesgo operativo que advierte la oposición

La segunda crítica apunta al modelo de representación legal de los ayuntamientos. La diputada advirtió que limitar a un solo síndico por municipio puede generar problemas operativos y debilitar la defensa jurídica de los gobiernos locales.

Adriana Meza interviene en tribuna del Congreso de Quer\u00e9taro durante votaci\u00f3n de la minuta constitucional La diputada del PRI Adriana Meza votó contra la minuta de reforma a los artículos 115 y 116 en la LXI Legislatura. rotativo.com.mx

La sindicatura es la figura responsable de representar al ayuntamiento en juicios, vigilar la hacienda pública y supervisar el patrimonio. Varios cabildos del país operan hoy con dos sindicaturas —una mayoritaria y una de minoría—, esquema que la reforma elimina.

Meza también lamentó la falta de apertura durante la construcción de la minuta. Señaló que no hubo espacio suficiente para incorporar propuestas externas ni para discutir asuntos que el priismo considera estructurales.

La violencia política y la intervención del crimen organizado en procesos electorales encabezan ese listado de pendientes que, según la legisladora, quedaron fuera del paquete.

¿Qué cambia con la reforma a los artículos 115 y 116?

El nuevo texto del artículo 115 establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento integrado por presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo paridad de género vertical y horizontal.

Los ahorros derivados de esa reducción se integrarán al patrimonio de la hacienda pública municipal. La modificación al 116 fija el tope de 0.70% del presupuesto estatal para los legislativos locales. En transitorios, el decreto contempla una disminución gradual del 15% al presupuesto del Senado en los próximos cuatro años.

Las nuevas reglas para los cabildos surtirán efecto a partir del periodo administrativo municipal subsecuente en cada entidad.

"Por convicción, respeto y dignidad, votaré en contra de esta minuta", concluyó la priista, quien adelantó que continuará trabajando desde el Congreso del Estado en la defensa de los intereses queretanos.

La armonización de la Constitución local con el nuevo texto federal aún no tiene fecha en el orden del día del pleno de la LXI Legislatura. El plazo vence el 30 de mayo.

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