Trenazo en Viborillas dejó dos muertos y un grave en Colón

Secretario de Gobierno responsabilizó a la Federación de los cruces ferroviarios sin protección.

Bomberos atienden incendio tras choque de pipa contra tren en cruce de Viborillas, carretera 100, Colón

Dos personas murieron, una resultó grave y tres con lesiones leves en la colisión entre tren y pipa registrada en Viborillas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 5 de mayo de 2026. —Dos muertos, un herido grave y tres lesionados leves. Ese fue el saldo del trenazo registrado la mañana de este martes en el cruce ferroviario de Viborillas, sobre la carretera estatal 100, en los límites de Colón y El Marqués, donde un tren de carga embistió a una pipa cargada con diésel que intentó ganarle el paso a la locomotora.

La explosión incendió la unidad, alcanzó a una camioneta detenida en el cruce y a varios vagones del ferrocarril.

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, confirmó el saldo horas después del impacto, cuando los servicios de emergencia aún trabajaban para controlar el fuerte incendio en el cruce.

El siniestro obligó a cerrar la carretera 100 en ambos sentidos y afectó el acceso al Aeropuerto Intercontinental y a la ruta turística hacia Bernal. Las autoridades no dieron a conocer las identidades de las dos víctimas.

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia mostraron que el tractocamión se detuvo segundos antes de las vías, esperó unos instantes y avanzó cuando el convoy ya estaba cerca. Quedó varado a la mitad del cruce y la locomotora lo partió en dos. La camioneta sí cedió el paso, pero la onda expansiva alcanzó a su unidad.

El Centro Regulador de Urgencias Médicas trasladó vía aérea al herido grave; Protección Civil estatal atendió a tres personas con lesiones leves.

"Es un tema que tiene que atender el Gobierno federal; no le corresponde ni al municipio ni al estado", afirmó Gudiño Torres en referencia a las plumas y la señalización del cruce.

El secretario adelantó que se reiteraría la solicitud para instalar medidas de protección y reconoció que en Viborillas ya se habían registrado incidentes previos. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario no emitió postura sobre el reclamo.

Viborillas, un cruce con saldo previo

El punto no es nuevo en la nota roja regional. En noviembre de 2021 un tráiler con caja seca fue arrancado de su tractor por una locomotora sobre la misma intersección y el conductor murió en el lugar.

En diciembre de 2024 un tortón cargado con azulejos quedó destrozado tras intentar la misma maniobra; el chofer salió con lesiones menores. Ambos casos compartieron patrón con el de este martes: vehículos pesados que cruzaron sin esperar y vías sin barreras automáticas.

La Fiscalía General de Querétaro abrió carpeta de investigación para deslindar responsabilidades del trenazo. La Comisión Federal de Electricidad informó que la colisión no afectó la Red Nacional de Transmisión ni dejó usuarios sin servicio. Gudiño Torres adelantó que el proyecto del tren México–Querétaro podría obligar a ajustes en la infraestructura ferroviaria de Colón, El Marqués, la capital y San Juan del Río.

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