Colón, 5 de mayo de 2026. —Dos muertos, un herido grave y tres lesionados leves. Ese fue el saldo del trenazo registrado la mañana de este martes en el cruce ferroviario de Viborillas, sobre la carretera estatal 100, en los límites de Colón y El Marqués, donde un tren de carga embistió a una pipa cargada con diésel que intentó ganarle el paso a la locomotora.

La explosión incendió la unidad, alcanzó a una camioneta detenida en el cruce y a varios vagones del ferrocarril.

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, confirmó el saldo horas después del impacto, cuando los servicios de emergencia aún trabajaban para controlar el fuerte incendio en el cruce.

El siniestro obligó a cerrar la carretera 100 en ambos sentidos y afectó el acceso al Aeropuerto Intercontinental y a la ruta turística hacia Bernal. Las autoridades no dieron a conocer las identidades de las dos víctimas.

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia mostraron que el tractocamión se detuvo segundos antes de las vías, esperó unos instantes y avanzó cuando el convoy ya estaba cerca. Quedó varado a la mitad del cruce y la locomotora lo partió en dos. La camioneta sí cedió el paso, pero la onda expansiva alcanzó a su unidad.

El Centro Regulador de Urgencias Médicas trasladó vía aérea al herido grave; Protección Civil estatal atendió a tres personas con lesiones leves.

"Es un tema que tiene que atender el Gobierno federal; no le corresponde ni al municipio ni al estado", afirmó Gudiño Torres en referencia a las plumas y la señalización del cruce.

El secretario adelantó que se reiteraría la solicitud para instalar medidas de protección y reconoció que en Viborillas ya se habían registrado incidentes previos. La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario no emitió postura sobre el reclamo.

Viborillas, un cruce con saldo previo

El punto no es nuevo en la nota roja regional. En noviembre de 2021 un tráiler con caja seca fue arrancado de su tractor por una locomotora sobre la misma intersección y el conductor murió en el lugar.

En diciembre de 2024 un tortón cargado con azulejos quedó destrozado tras intentar la misma maniobra; el chofer salió con lesiones menores. Ambos casos compartieron patrón con el de este martes: vehículos pesados que cruzaron sin esperar y vías sin barreras automáticas.

La Fiscalía General de Querétaro abrió carpeta de investigación para deslindar responsabilidades del trenazo. La Comisión Federal de Electricidad informó que la colisión no afectó la Red Nacional de Transmisión ni dejó usuarios sin servicio. Gudiño Torres adelantó que el proyecto del tren México–Querétaro podría obligar a ajustes en la infraestructura ferroviaria de Colón, El Marqués, la capital y San Juan del Río.