Obras del tren México-Querétaro rompen tuberías de la JAPAM en San Juan del Río

San Juan del Río, 9 de abril de 2026. — La maquinaria pesada que opera en el trazo del tren México-Querétaro rompió hace unas semanas una línea de conducción de acero de 12 pulgadas en la zona oriente de San Juan del Río, donde se construye la estación ferroviaria del municipio.

La ruptura despresurizó la red y dejó sin suministro a toda el área hasta que los equipos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) concluyeron la reparación cerca de las 21:00 horas, confirmó el director del organismo, Antonio Pérez Cabrera.

El incidente forma parte de una serie de afectaciones no programadas que el organismo operador ha tenido que atender sobre la marcha por el avance de las obras del megaproyecto ferroviario en territorio sanjuanense.

El municipio identificó el mes pasado más de 70 puntos de afectación por la construcción, y la infraestructura hidráulica municipal se suma ahora a la lista.

Pérez Cabrera detalló que la fuga requirió trabajos desde primeras horas del día. Una vez sellada la ruptura, el proceso de llenado tomó varias horas adicionales porque se trata de kilómetros de tubería que deben presurizarse desde el pozo de origen para restablecer el servicio a los usuarios.

"Son situaciones que se han presentado ahorita de manera recurrente por el proyecto del tren", señaló el funcionario.





Antonio Pérez Cabrera, director de la JAPAM, informó sobre las rupturas de tubería causadas por maquinaria del tren en la zona oriente. rotativo.com.mx

JAPAM reubica otra línea de 12 pulgadas en Loma Linda

A la ruptura accidental se suma una obra de reubicación en Loma Linda.

La ampliación del derecho de vía para habilitar la segunda vía férrea obligó a la JAPAM a desplazar otra línea de conducción de 12 pulgadas que alimentaba a la estancia de Loma Linda y zonas aledañas.

El organismo ejecutó los trabajos de desenganche y reubicación para liberar el tramo y permitir la continuidad del proyecto ferroviario federal, que mantiene activos entre nueve y diez frentes de trabajo simultáneos en el municipio.

¿Quién paga las obras no programadas?

Las reparaciones y reubicaciones vinculadas al tren no estaban contempladas en el paquete de 47 millones de pesos destinados a 13 obras hidráulicas para el ejercicio fiscal 2026, confirmado a principios de año por el propio Pérez Cabrera.

La JAPAM, que opera 42 pozos y atiende alrededor de 95 mil tomas en el municipio, absorbe los costos operativos de estas intervenciones sin que hasta el momento se haya informado sobre algún mecanismo de compensación federal.

En paralelo, el organismo avanza con inversiones propias para anticiparse al crecimiento urbano. Entre los proyectos prioritarios figura un tanque de almacenamiento de 1,500 metros cúbicos en la zona oriente, pensado para atender una demanda proyectada de más de 10 mil viviendas que el Infonavit tiene contempladas en esa área.

También se prepara la entrada en operación de un pozo adicional con capacidad de 60 litros por segundo cerca del recinto ferial, acompañado de un tanque de 500 metros cúbicos.

La JAPAM no ha precisado cuántas fugas adicionales ha atendido derivadas del avance de la obra ferroviaria ni el monto total que estos trabajos no programados representan para sus finanzas operativas en lo que va del año.