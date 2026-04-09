Querétaro, 9 de abril de 2026. — Cinco medallas sumó la delegación queretana de luchas asociadas en el Campeonato Panamericano U17 celebrado en la ciudad de Panamá, donde los atletas del estado se colgaron una presea de plata y cuatro de bronce en las modalidades de lucha de sala y lucha de playa.

La cosecha coloca a los representantes queretanos entre las delegaciones nacionales más productivas del certamen continental, consolidando el crecimiento que la disciplina ha mostrado en la entidad durante los últimos ciclos competitivos.

La gran figura de la delegación fue María José Paz, quien compitió en la categoría de -75 kilogramos y se convirtió en la única queretana que logró subir al podio en las dos modalidades del torneo.

La luchadora se adjudicó la medalla de plata al quedarse con el segundo lugar en una de las competencias y complementó su actuación con un bronce en la modalidad restante, resultado que la consolida como una de las prospectos más firmes de la categoría juvenil en el país.

En la modalidad de lucha de sala, otras tres preseas de bronce llegaron por la vía de Deborah Bocanegra en la división de 73 kilogramos, así como de los varones Uriel Plaza y Brandon Bocanegra, ambos compitiendo en la categoría de 55 kilogramos.

La delegación queretana incluyó también a Lilia Valenzuela, Esteban Álvarez, Ricardo Sambrano y Luciano Estrada en distintas categorías. rotativo.com.mx

La dupla formada por los hermanos Bocanegra dentro del mismo certamen subraya el papel que ha jugado la formación familiar en el semillero queretano de luchas asociadas, disciplina en la que el estado ha mantenido presencia internacional en años recientes con actuaciones destacadas en torneos continentales.

Participación ampliada de la delegación queretana

Al podio se sumó la participación del resto de los luchadores locales que representaron a la entidad en la justa panamericana. Lilia Valenzuela, Esteban Álvarez, Ricardo Sambrano y Luciano Estrada completaron la delegación queretana que viajó a Panamá para competir en las categorías correspondientes a la U17, categoría formativa que funciona como antesala del alto rendimiento dentro de la Federación Internacional de Luchas Asociadas.

El resultado refuerza el desempeño que la disciplina ha sostenido en el estado. Querétaro alcanzó el tercer lugar nacional en luchas asociadas dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2025, torneo en el que la delegación estatal consiguió un histórico quinto lugar general con 93 medallas de oro.

La cosecha del panamericano U17 en Panamá se inscribe en esa misma línea ascendente y proyecta a los prospectos queretanos hacia los próximos compromisos internacionales del ciclo formativo.

¿Qué diferencia hay entre lucha de sala y lucha de playa?

Luchadores queretanos ganan cinco medallas en Campeonato Panamericano de Luchas Asociadas U17 celebrado en Panamá. rotativo.com.mx

La lucha de sala es la modalidad tradicional practicada sobre tapiz dentro de un gimnasio cerrado, con reglas, categorías y técnicas reguladas por United World Wrestling.

La lucha de playa, en cambio, se disputa sobre arena al aire libre dentro de un círculo delimitado, con combates más cortos y reglas adaptadas al terreno.

Ambas modalidades otorgan puntos dentro del circuito panamericano y permiten a los atletas competir en dos frentes durante un mismo torneo, como ocurrió con María José Paz en Panamá.

La delegación queretana regresará al estado con el respaldo de un resultado que se suma a la racha de preseas internacionales obtenidas por atletas locales en distintas disciplinas durante las primeras semanas del año.