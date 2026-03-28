Querétaro, 28 de marzo de 2026. —El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro activó lo que su dirigencia calificó como la ofensiva territorial más ambiciosa de cara al proceso electoral de 2027, con un llamado a la militancia y la ciudadanía para integrarse a la estructura partidista en los 18 municipios del estado.

El gobernador Mauricio Kuri llamó a la militancia a mantenerse cerca de la ciudadanía de cara al proceso electoral.

El presidente del Comité Directivo Estatal, Martín Arango, encabezó la convocatoria y aseguró que la organización ya arrancó con miras a retener la gubernatura. "Mostremos el camino a México", pidió a los asistentes.

Dirigentes del PAN Querétaro durante evento de activación territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad

El anuncio se da en un momento favorable para el blanquiazul. Según la encuesta más reciente de Poligrama, levantada el 18 de marzo con mil entrevistas telefónicas y un margen de error de ±3.1%, el alcalde de la capital, Felipe Fernando Macías, alcanza 46.4% de intención de voto frente a 29.5% de Santiago Nieto por Morena, una ventaja superior a 17 puntos.

Martín Arango, presidente del PAN en Querétaro, encabezó la convocatoria a la unidad panista rumbo a 2027.

Arango, sin embargo, evitó adelantar nombres. "Sé que hay expectativa por quién va a ser el gallo o la gallina", reconoció, pero precisó que las decisiones se tomarán en coordinación con la dirigencia nacional que encabeza Jorge Romero, quien la semana pasada anunció la apertura de candidaturas ciudadanas en todo el país.

Dirigentes del PAN Querétaro durante evento de activación territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad.

Kuri reivindica los principios fundacionales del PAN en Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri aprovechó el encuentro para enmarcar al blanquiazul como un partido de raíz ciudadana. Sostuvo que Acción Nacional no les debe nada a sus militantes, sino al revés, y pidió que la generosidad y la cercanía con la población definan el rumbo del partido hacia la siguiente contienda.

"Ha demostrado que en el poder sabe trabajar y dar resultados", afirmó sobre la trayectoria del PAN en la entidad, donde gobierna ininterrumpidamente desde 1997.

Dirigentes del PAN Querétaro durante evento de activación territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Monsalvo, cerró el acto con un mensaje dirigido a la estructura municipal. Reconoció el trabajo de los panistas como motor del proyecto estatal y advirtió que lo que está en juego en 2027 es la seguridad de las familias y el futuro de las nuevas generaciones.

Dirigentes del PAN Querétaro durante evento de activación territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad.

"Eso no lo vamos a poner en juego bajo ninguna circunstancia", aseguró.

Pese al tono de arranque, el PAN queretano aún no fija fecha para la convocatoria formal de registro de aspirantes ni ha revelado el calendario completo del proceso interno.

Dirigentes del PAN Querétaro durante evento de activación territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad.

Arango se limitó a señalar que la ruta arranca de inmediato, aunque los plazos formales dependerán de lo que establezca el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.