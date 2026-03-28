PAN Querétaro lanza ofensiva territorial rumbo a elecciones de 2027

Martín Arango convoca a la unidad panista y confirma apertura total de candidaturas ciudadanas en la entidad.

Dirigentes del PAN Querétaro durante evento de activación territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad

Dirigentes del PAN Querétaro durante evento de activación territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 28, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 28 de marzo de 2026. —El Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro activó lo que su dirigencia calificó como la ofensiva territorial más ambiciosa de cara al proceso electoral de 2027, con un llamado a la militancia y la ciudadanía para integrarse a la estructura partidista en los 18 municipios del estado.

Dirigentes del PAN Quer\u00e9taro durante evento de activaci\u00f3n territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad El gobernador Mauricio Kuri llamó a la militancia a mantenerse cerca de la ciudadanía de cara al proceso electoral.

El presidente del Comité Directivo Estatal, Martín Arango, encabezó la convocatoria y aseguró que la organización ya arrancó con miras a retener la gubernatura. "Mostremos el camino a México", pidió a los asistentes.

Dirigentes del PAN Quer\u00e9taro durante evento de activaci\u00f3n territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad Dirigentes del PAN Querétaro durante evento de activación territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad

El anuncio se da en un momento favorable para el blanquiazul. Según la encuesta más reciente de Poligrama, levantada el 18 de marzo con mil entrevistas telefónicas y un margen de error de ±3.1%, el alcalde de la capital, Felipe Fernando Macías, alcanza 46.4% de intención de voto frente a 29.5% de Santiago Nieto por Morena, una ventaja superior a 17 puntos.

Dirigentes del PAN Quer\u00e9taro durante evento de activaci\u00f3n territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad Martín Arango, presidente del PAN en Querétaro, encabezó la convocatoria a la unidad panista rumbo a 2027.

Arango, sin embargo, evitó adelantar nombres. "Sé que hay expectativa por quién va a ser el gallo o la gallina", reconoció, pero precisó que las decisiones se tomarán en coordinación con la dirigencia nacional que encabeza Jorge Romero, quien la semana pasada anunció la apertura de candidaturas ciudadanas en todo el país.

Dirigentes del PAN Quer\u00e9taro durante evento de activaci\u00f3n territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad Dirigentes del PAN Querétaro durante evento de activación territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad.

Kuri reivindica los principios fundacionales del PAN en Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri aprovechó el encuentro para enmarcar al blanquiazul como un partido de raíz ciudadana. Sostuvo que Acción Nacional no les debe nada a sus militantes, sino al revés, y pidió que la generosidad y la cercanía con la población definan el rumbo del partido hacia la siguiente contienda.

"Ha demostrado que en el poder sabe trabajar y dar resultados", afirmó sobre la trayectoria del PAN en la entidad, donde gobierna ininterrumpidamente desde 1997.

Dirigentes del PAN Quer\u00e9taro durante evento de activaci\u00f3n territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad Dirigentes del PAN Querétaro durante evento de activación territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Monsalvo, cerró el acto con un mensaje dirigido a la estructura municipal. Reconoció el trabajo de los panistas como motor del proyecto estatal y advirtió que lo que está en juego en 2027 es la seguridad de las familias y el futuro de las nuevas generaciones.

Dirigentes del PAN Quer\u00e9taro durante evento de activaci\u00f3n territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad Dirigentes del PAN Querétaro durante evento de activación territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad.

"Eso no lo vamos a poner en juego bajo ninguna circunstancia", aseguró.

Pese al tono de arranque, el PAN queretano aún no fija fecha para la convocatoria formal de registro de aspirantes ni ha revelado el calendario completo del proceso interno.

Dirigentes del PAN Quer\u00e9taro durante evento de activaci\u00f3n territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad Dirigentes del PAN Querétaro durante evento de activación territorial rumbo a elecciones 2027 en la entidad.

Arango se limitó a señalar que la ruta arranca de inmediato, aunque los plazos formales dependerán de lo que establezca el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

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