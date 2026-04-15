Loyola Vera condiciona triunfo del PAN en Querétaro 2027 a la unidad interna

Exgobernador descarta alianzas, rechaza destapes anticipados y pide recuperar el Congreso federal.

Ignacio Loyola Vera exgobernador del PAN durante entrevista con medios sobre proceso electoral Querétaro 2027

Ignacio Loyola Vera, exgobernador panista de Querétaro y actual diputado federal, fijó posición sobre el proceso electoral 2027 en entrevista con medios de comunicación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de abril de 2026. — Sin unidad interna, el PAN no retendrá la gubernatura de Querétaro en 2027. Esa fue la condición que puso el exgobernador Ignacio Loyola Vera, primer panista en gobernar el estado entre 1997 y 2003, al fijar su lectura del proceso electoral en marcha durante una entrevista con medios de comunicación.

El también diputado federal sostuvo que existen condiciones para que Acción Nacional repita en el cargo, pero advirtió que las aspiraciones legítimas a la candidatura pueden desbordar al partido si no se administra el proceso con cuidado en los meses que faltan.

"Falta tramo y a veces las pasiones pueden ser desbordadas", reconoció Loyola Vera ante medios de comunicación, en alusión directa a los cuatro perfiles que se mueven dentro del blanquiazul rumbo a la gubernatura: Felifer Macías, Luis Nava, Agustín Dorantes y Ricardo Anaya.

El exmandatario evitó inclinarse por alguno y se desmarcó de la operación interna: "Hace mucho que se dé el palenque". Su pronunciamiento llega en un momento donde la dirigencia estatal, encabezada por Martín Arango García, ya activó la estructura territorial en los 18 municipios y abrió las candidaturas a perfiles ciudadanos sin militancia.

El exgobernador descartó tajantemente repetir la fórmula de la coalición opositora que el PAN ensayó en 2024. "Yo creo que ya no, ya debemos irnos regresando a lo que somos", sostuvo al rechazar nuevas alianzas con PRI o PRD para la elección de gubernatura.

Su posición contrasta con la línea que él mismo defendió en 2024, cuando justificó la coalición Fuerza y Corazón por México como una necesidad para no pulverizar el voto opositor.

Ignacio Loyola Vera exgobernador del PAN durante entrevista con medios sobre proceso electoral Quer\u00e9taro 2027 Ignacio Loyola Vera, exgobernador panista de Querétaro y actual diputado federal, fijó posición sobre el proceso electoral 2027 en entrevista con medios de comunicación. rotativo.com.mx

Hoy considera que esa apuesta perdió sentido porque no logró su objetivo central: recuperar el Congreso federal. La postura coincide con la del dirigente estatal Martín Arango, que en diciembre pasado ya había descartado coaliciones para la próxima elección.

El segundo eje de su mensaje apuntó al Congreso federal por encima de la propia gubernatura. Loyola Vera insistió en que recuperar San Lázaro debe ser prioridad ciudadana para "evitar que el país nos sigan destruyendo".

El planteamiento mete presión sobre la dirigencia panista en un momento donde la conversación local se concentra casi exclusivamente en la sucesión estatal y municipal, mientras el calendario federal pasa a segundo plano en los discursos partidistas.

Sobre su propia participación en la campaña, el exgobernador dejó la puerta entreabierta pero sin compromiso. "Ya estoy en una edad que ya no debo dar haciendo ruido", afirmó en la conversación con reporteros, aunque condicionó su involucramiento a una eventual necesidad operativa: "Si hubiese necesidad, por supuesto que considero hacer mi participación activa en la campaña del 27".

La frase deja a Loyola Vera como una carta de reserva del panismo, no como protagonista del proceso, pero tampoco como retirado definitivo de la operación electoral.

En materia de gobierno federal, el exmandatario suavizó el tono crítico que ha mantenido la oposición y reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum "está empezando a darle vuelta al timón", aunque advirtió que México "es un avión muy grande" y la corrección tomará tiempo.

Sobre los retos que dejará la presente administración estatal a quien gane en 2027, identificó tres: el agua, la seguridad y la conservación del orden urbano.

La Secretaría de Organización del PAN nacional aún no ha precisado fechas para la convocatoria formal de registro de aspirantes a la gubernatura queretana, y la dirigencia estatal mantiene la decisión sobre el método de selección bajo reserva.

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