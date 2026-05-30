Concurso de escoltas de San Juan del Río suma bandas de guerra en sus 25 años

El certamen escolar más longevo del municipio estrenó una competencia paralela de bandas de guerra en su edición número 25.

Roberto Cabrera Valencia durante la ceremonia de inauguraci\u00f3n del concurso de escoltas y bandas de guerra en el CECUCO de San Juan del R\u00edo

Las bandas de guerra debutaron este a\u00f1o como competencia paralela, con 12 agrupaciones sumadas al concurso.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 30 de mayo de 2026.- El concurso escolar de escoltas más longevo del municipio cumplió 25 años y lo hizo cambiando de formato: por primera vez incorporó una competencia paralela de bandas de guerra, que sumó 12 agrupaciones a las 43 escoltas de bandera ya inscritas.

Roberto Cabrera Valencia durante la ceremonia de inauguraci\u00f3n del concurso de escoltas y bandas de guerra en el CECUCO de San Juan del R\u00edo Las bandas de guerra debutaron este año como competencia paralela, con 12 agrupaciones sumadas al concurso. rotativo.com.mx

El arranque del certamen ocurrió en el Centro Cultural y de Convenciones, con el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia al frente de la ceremonia. El alcalde ubicó el concurso dentro de la identidad que el municipio promueve entre sus estudiantes.

Roberto Cabrera Valencia durante la ceremonia de inauguraci\u00f3n del concurso de escoltas y bandas de guerra en el CECUCO de San Juan del R\u00edo Las bandas de guerra debutaron este año como competencia paralela, con 12 agrupaciones sumadas al concurso. rotativo.com.mx

"En San Juan del Río valoramos el amor a la tierra, el cuidado del agua, el ser una ciudad limpia, con gran participación ciudadana y valores patrios verdaderamente arraigados en el corazón, gracias a esta cultura que se promueve desde aquí y que somos los principales exponentes de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera", afirmó.

Roberto Cabrera Valencia durante la ceremonia de inauguraci\u00f3n del concurso de escoltas y bandas de guerra en el CECUCO de San Juan del R\u00edo Las bandas de guerra debutaron este año como competencia paralela, con 12 agrupaciones sumadas al concurso. rotativo.com.mx

Del preescolar a sexto grado

La premiación abarcó desde nivel preescolar hasta primaria. Entre los planteles más pequeños, los jardines de niños México, José Rosas Moreno y Guadalupe Ballesteros Ríos se llevaron reconocimientos en bandas de guerra, mientras José Rosas Moreno y el Colegio La Salle lo hicieron en escoltas.

Roberto Cabrera Valencia durante la ceremonia de inauguraci\u00f3n del concurso de escoltas y bandas de guerra en el CECUCO de San Juan del R\u00edo Las bandas de guerra debutaron este año como competencia paralela, con 12 agrupaciones sumadas al concurso. rotativo.com.mx

En primaria, la lista de galardonados creció: José Vasconcelos, Carmen Martínez Trejo, Alfonso Ballesteros, Liberación Campesina y Catarino Ballina figuraron entre las escoltas locales premiadas, además de las escuelas Luis M. Vega y Juan N. Mier en la categoría externa. Los distintivos individuales fueron para Rafael Ayala Echávarri, como Mejor Abanderado, y el Colegio La Salle, como Mejor Sargento.

Roberto Cabrera Valencia durante la ceremonia de inauguraci\u00f3n del concurso de escoltas y bandas de guerra en el CECUCO de San Juan del R\u00edo Las bandas de guerra debutaron este año como competencia paralela, con 12 agrupaciones sumadas al concurso. rotativo.com.mx

El coordinador de Desarrollo Integral, Israel Aguillón Barrón, fue quien agradeció el respaldo municipal al certamen.

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