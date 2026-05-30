Concurso de escoltas de San Juan del Río suma bandas de guerra en sus 25 años

San Juan del Río, Querétaro, 30 de mayo de 2026.- El concurso escolar de escoltas más longevo del municipio cumplió 25 años y lo hizo cambiando de formato: por primera vez incorporó una competencia paralela de bandas de guerra, que sumó 12 agrupaciones a las 43 escoltas de bandera ya inscritas.
Las bandas de guerra debutaron este año como competencia paralela, con 12 agrupaciones sumadas al concurso. rotativo.com.mx
El arranque del certamen ocurrió en el Centro Cultural y de Convenciones, con el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia al frente de la ceremonia. El alcalde ubicó el concurso dentro de la identidad que el municipio promueve entre sus estudiantes.
Las bandas de guerra debutaron este año como competencia paralela, con 12 agrupaciones sumadas al concurso. rotativo.com.mx
"En San Juan del Río valoramos el amor a la tierra, el cuidado del agua, el ser una ciudad limpia, con gran participación ciudadana y valores patrios verdaderamente arraigados en el corazón, gracias a esta cultura que se promueve desde aquí y que somos los principales exponentes de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera", afirmó.
Las bandas de guerra debutaron este año como competencia paralela, con 12 agrupaciones sumadas al concurso. rotativo.com.mx
Del preescolar a sexto grado
La premiación abarcó desde nivel preescolar hasta primaria. Entre los planteles más pequeños, los jardines de niños México, José Rosas Moreno y Guadalupe Ballesteros Ríos se llevaron reconocimientos en bandas de guerra, mientras José Rosas Moreno y el Colegio La Salle lo hicieron en escoltas.
Las bandas de guerra debutaron este año como competencia paralela, con 12 agrupaciones sumadas al concurso. rotativo.com.mx
En primaria, la lista de galardonados creció: José Vasconcelos, Carmen Martínez Trejo, Alfonso Ballesteros, Liberación Campesina y Catarino Ballina figuraron entre las escoltas locales premiadas, además de las escuelas Luis M. Vega y Juan N. Mier en la categoría externa. Los distintivos individuales fueron para Rafael Ayala Echávarri, como Mejor Abanderado, y el Colegio La Salle, como Mejor Sargento.
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El coordinador de Desarrollo Integral, Israel Aguillón Barrón, fue quien agradeció el respaldo municipal al certamen.