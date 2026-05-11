XXV Concurso de Escoltas en SJR cierra inscripciones el 13 de mayo

El cierre de inscripciones será el 13 de mayo a las 16:00; el ayuntamiento no precisó cuántas escoltas tiene confirmadas.

Cartel oficial del XXV Concurso Municipal de Escoltas de Bandera Nacional convocado por San Juan del Río con cierre 13 de mayo.

La Coordinación Técnica de Desarrollo Integral de San Juan del Río convoca al XXV Concurso Municipal de Escoltas de Bandera Nacional.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. — La Coordinación Técnica de Desarrollo Integral de San Juan del Río abrió la convocatoria al XXV Concurso Municipal de Escoltas de Bandera Nacional, certamen que cumple un cuarto de siglo y cuyo cierre de inscripciones será el miércoles 13 de mayo a las 16:00 horas.

El evento se realizará el 29 de mayo a las 09:00 horas en el Centro Cultural y de Convenciones (CECUCO) sobre avenida Panamericana, con cuatro categorías: primaria, secundaria, media superior y libre, esta última abierta a universidades y grupos independientes.

La convocatoria oficial, firmada por el coordinador técnico Israel Aguillón Barrón, mueve el certamen a mayo, después de que la edición XXIV se inauguró en febrero de 2025, durante el mes de la Bandera.

Cada institución podrá inscribir hasta dos escoltas integradas por seis elementos exactos, sin posibilidad de registrar suplentes, según establece la base segunda del documento.

La participación admite escoltas femeniles, varoniles o mixtas pertenecientes al municipio, y el uniforme será evaluado únicamente por limpieza e igualdad, sin importar su calidad o costo.

Si una categoría no reúne al menos cinco escoltas, quedará desierta, condición que mantiene en suspenso a niveles educativos con baja matrícula. El cambio de calendario coincide con una agenda cívica reforzada: apenas el 7 de mayo el municipio abanderó a nueve escoltas en la Plaza Independencia.

Cuatro categorías y 22 movimientos en San Juan del Río

El recorrido evaluado incluye veintidós movimientos de orden cerrado, entre los que figuran conversiones a 180 grados, paso redoblado y relevos, todos coordinados por el sargento de cada escolta.

El jurado calificador estará a cargo de personal militar del 7° Regimiento Mecanizado con sede en la ex hacienda de la Llave, o en su defecto, de personal civil con trayectoria en la materia, y su fallo será inapelable. Se premiará a los tres primeros lugares con reconocimiento de lugar.

¿Cuándo es la junta previa del XXV Concurso de Escoltas?

Antes del certamen, los representantes de cada plantel deberán asistir a la junta previa el miércoles 27 de mayo a las 14:00 horas en el Portal del Diezmo, ubicado en avenida Juárez Oriente, donde se sortearán los turnos de paso.

La hoja de inscripción se entrega en las oficinas de la Coordinación Técnica de Desarrollo Integral, en avenida Juárez Poniente 36, y debe llevar el sello de la institución que la respalde. Las dudas se atienden al teléfono 442 289 9877.

El número total de escoltas confirmadas no fue precisado por el ayuntamiento, pese a que la tradición sanjuanense ha trascendido a competencias nacionales que reunieron representantes de hasta siete entidades.

El calendario cultural del municipio continuará en junio con los Juegos Florales, certamen literario en el marco de los 495 años de la fundación de San Juan del Río.

La convocatoria al XXV Concurso permanecerá abierta hasta el miércoles a las 16:00 horas; no se aceptarán hojas adicionales fuera de ese plazo.

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