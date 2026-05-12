EU admite por primera vez el flujo de armas y la crisis de consumo

Cancillería expone documento firmado por Trump que cita 73.6 millones de consumidores y atiende oferta y demanda.

Roberto Velasco y Luisa María Alcalde exponen ante la presidenta Sheinbaum la Estrategia Nacional contra Drogas 2026 del gobierno de Estados Unidos

Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores, expuso el documento estadounidense durante La Mañanera del Pueblo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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México, 12 de mayo de 2026. — "Interrumpir el flujo de armas de origen estadounidense hacia la delincuencia que opera en México es un elemento crítico". Así describe el gobierno de Estados Unidos el reconocimiento del paso ilegal de armamento hacia el sur en su nueva Estrategia Nacional para el Control de Drogas 2026, presentada esta semana y analizada este martes durante La Mañanera del Pueblo por la cancillería mexicana, junto con la admisión del consumo masivo de drogas ilícitas en territorio estadounidense.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, expuso ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el documento, firmado por el presidente Donald Trump, atiende simultáneamente la oferta y la demanda de sustancias psicotrópicas.

La estrategia, elaborada por la Oficina Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, fue antecedida por la visita a México de Sara Carter, titular de esa oficina, quien sostuvo reunión con el Gabinete de Seguridad encabezado por la mandataria mexicana.

La consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, expuso que 73.6 millones de personas en Estados Unidos, equivalentes al 25.5 por ciento de su población, consumieron drogas ilícitas durante el último año, según la propia estrategia.

La cifra contrasta con los 3.8 millones de personas reportadas en México por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, equivalentes al 2.7 por ciento de la población nacional.

El documento estadounidense también cita 48.4 millones de personas con trastorno por uso de sustancias y 23.5 millones en proceso de recuperación.

El texto reconoce además el agotamiento del enfoque exclusivamente punitivo. "La era de la contención ha fracasado; las posturas reactivas han fallado en nuestras comunidades", cita la consejera jurídica.

La estrategia plantea atender la adicción como enfermedad, con campañas masivas en medios, programas escolares basados en evidencia científica e integración del tratamiento al sistema de salud.

Cuatro principios y la postura mexicana

Velasco Álvarez recordó los cuatro principios bajo los que México sostiene la cooperación: responsabilidad compartida y diferenciada, respeto a la soberanía e integridad territorial, cooperación sin subordinación y respeto y confianza mutua.

La estrategia de Washington incluye apartados de cooperación con México que mencionan fortalecimiento de capacidades, incautación de precursores químicos y reducción de la capacidad de los cárteles para generar violencia y trasegar sustancias ilícitas.

¿Qué pidió México que ahora aparece en el documento?

Sheinbaum Pardo subrayó que el reconocimiento del flujo de armas hacia el sur y de la crisis de consumo interno son dos planteamientos que México ha sostenido desde el primer periodo de Trump, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta destacó que el documento marca una coincidencia diplomática con la postura mexicana sobre las causas estructurales del fenómeno.

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