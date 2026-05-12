Felifer pone a Kuri como contracara del gobernador con licencia de Sinaloa

Querétaro, 12 de mayo de 2026. —Un gobernador con licencia imputado por la justicia federal estadounidense en Sinaloa, frente a un mandatario en primer lugar de evaluación nacional en Querétaro.
Sobre ese contraste construyó el alcalde de Querétaro Capital, Felifer Macías Olvera, su respuesta a las preguntas sobre los efectos del caso Rocha Moya en el proceso electoral local de 2027.
La aplicación estricta de la ley fue la fórmula que el presidente municipal presentó como blindaje frente a escenarios de narcopolítica.
El gobernador Mauricio Kuri González quedó colocado por el alcalde como contracara directa de Rubén Rocha Moya.
"Aquí tenemos un gobernador que en muchas mediciones nacionales está en primer lugar", afirmó Macías Olvera.
El presidente municipal vinculó esa evaluación con la calidad de vida y con la coordinación entre los tres niveles de gobierno como factores que distinguen al estado.
La tesis central del alcalde llegó como respuesta al escenario del Distrito Sur de Nueva York, que el 29 de abril imputó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos.
"La aplicación estricta de la ley garantiza la sana convivencia", sostuvo el alcalde.
La fórmula la presentó como receta tanto de su administración municipal como del gobierno estatal.
Lo que el alcalde dejó en manos de la opinión pública
Macías Olvera evitó pronunciarse sobre escenarios concretos de alianzas, prospectos o candidaturas rumbo a 2027. Dejó esa lectura en manos de "la misma gente", según sus palabras. El alcalde tampoco fijó postura sobre el efecto del caso en Morena Querétaro, partido cuyo grupo morenista quedó partido en dos en Sinaloa tras la investigación FGR abierta en paralelo.
¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar el contraste?
El presidente municipal capitalino ancló el contraste en una frase que dejó como remate: "Lo que tristemente viven los ciudadanos de Sinaloa es un contraste que tendríamos que valorar". Con esa lectura, el alcalde colocó a Querétaro como referencia opuesta al escenario de un estado vecino con un mandatario separado del cargo y una gobernadora interina recién protestada.
La administración municipal capitalina ha mantenido como discurso recurrente el trabajo coordinado con el gobierno estatal, esquema que Macías Olvera ha defendido como factor de continuidad política frente a contagios externos en el ciclo electoral entrante.