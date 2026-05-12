Piloto de GT Academy encabeza congreso de electromovilidad en Querétaro

Tres mil lugares para escuchar a un piloto británico, un ciclista Guinness y un ex Ferrari el sábado.

Alcalde Felifer Macías y secretario Rodrigo Ruiz anuncian congreso de electromovilidad en municipio de Querétaro

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de mayo de 2026. —Un piloto profesional británico convertido a las pistas por el programa GT Academy de Nissan, un ciclista con dos récords Guinness por subir edificios completos sobre la rueda trasera de una bicicleta y un ingeniero mecánico con experiencia en Aston Martin, Lamborghini y Ferrari encabezan el Congreso de Electromovilidad y Tecnología que el municipio de Querétaro abrirá este sábado 16 de mayo en el Centro de Innovación BLOQUE con acceso gratuito y cupo limitado a tres mil personas por orden de registro.

El alcalde Luis Felifer Macías Olvera y el secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz Ballesteros, informaron este martes que el congreso operará bajo registro abierto en la app CiudadQro o vía la cuenta oficial del Centro de Innovación BLOQUE en Instagram. Al cierre del martes el municipio acumulaba 500 inscritos sobre un aforo máximo determinado por Protección Civil.

El ponente principal es un piloto británico que comenzó como aficionado al simulador Gran Turismo de PlayStation y se profesionalizó al ganar el programa GT Academy, alianza entre Nissan y la franquicia japonesa que operó entre 2008 y 2016 y dio origen a varios pilotos hoy activos en campeonatos internacionales. El municipio no precisó el nombre completo del invitado durante el anuncio. Ruiz Ballesteros sostuvo que el competidor nunca antes había visitado la entidad.

Alcalde Felifer Mac\u00edas y secretario Rodrigo Ruiz anuncian congreso de electromovilidad en municipio de Quer\u00e9taro Alcalde Felifer Macías y secretario Rodrigo Ruiz anuncian congreso de electromovilidad en municipio de Querétaro rotativo.com.mx

El plantel se completa con un ciclista mexicano poseedor de dos récords Guinness por subir un edificio sin desmontar de la bicicleta —uno de ellos cumplido en suelo queretano— y con Agustín Martínez, ingeniero mecánico con paso por Aston Martin, Lamborghini y Ferrari, quien expondrá cómo la tecnología desarrollada en la Fórmula 1 migra al automóvil de calle. El artista plástico Fermín Calaca cerrará el panel.

Como pieza de exhibición, el municipio adelantó la presencia del deportivo Bull, descrito por el alcalde como el único automóvil deportivo fabricado actualmente en el país y producido en piso queretano. La aparición se inscribe en la estrategia industrial que el gobierno capitalino ha desplegado en paralelo con su promoción internacional del sector tras su paso por Hannover Messe 2026, donde la electromovilidad apareció como uno de los ejes definidos para esa edición.

Tres mil lugares gratuitos para el Congreso de Electromovilidad en Querétaro

El registro se concentra en la plataforma municipal CiudadQro y en la cuenta del Centro de Innovación BLOQUE. El alcalde comparó la mecánica con la fórmula usada por su administración para las conferencias en materia de seguridad, abiertas al público sin cobro desde el arranque del periodo. Macías Olvera destacó la presencia mediática de los invitados y la lectura industrial que el municipio busca instalar.

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¿Cómo registrarse al Congreso de Electromovilidad de Querétaro?

El acceso opera por orden de inscripción y el cupo final depende del aforo autorizado por Protección Civil. No se contempla cobro de cuotas ni de boletos durante la jornada. El equipo organizador confirma el lugar a quienes etiqueten la cuenta del Centro de Innovación en redes sociales o se registren vía la aplicación municipal.

La agenda del fin de semana se complementa con un segundo evento privado el domingo en El Marqués, denominado Race Wars, que el municipio capital no organiza pero que el propio alcalde reconoció como parte de su agenda personal, donde figura como piloto inscrito en una competencia denominada SuperCopa.

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