Piloto de GT Academy encabeza congreso de electromovilidad en Querétaro

Querétaro, 12 de mayo de 2026. —Un piloto profesional británico convertido a las pistas por el programa GT Academy de Nissan, un ciclista con dos récords Guinness por subir edificios completos sobre la rueda trasera de una bicicleta y un ingeniero mecánico con experiencia en Aston Martin, Lamborghini y Ferrari encabezan el Congreso de Electromovilidad y Tecnología que el municipio de Querétaro abrirá este sábado 16 de mayo en el Centro de Innovación BLOQUE con acceso gratuito y cupo limitado a tres mil personas por orden de registro.

El alcalde Luis Felifer Macías Olvera y el secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz Ballesteros, informaron este martes que el congreso operará bajo registro abierto en la app CiudadQro o vía la cuenta oficial del Centro de Innovación BLOQUE en Instagram. Al cierre del martes el municipio acumulaba 500 inscritos sobre un aforo máximo determinado por Protección Civil.

El ponente principal es un piloto británico que comenzó como aficionado al simulador Gran Turismo de PlayStation y se profesionalizó al ganar el programa GT Academy, alianza entre Nissan y la franquicia japonesa que operó entre 2008 y 2016 y dio origen a varios pilotos hoy activos en campeonatos internacionales. El municipio no precisó el nombre completo del invitado durante el anuncio. Ruiz Ballesteros sostuvo que el competidor nunca antes había visitado la entidad.

Alcalde Felifer Macías y secretario Rodrigo Ruiz anuncian congreso de electromovilidad en municipio de Querétaro rotativo.com.mx

El plantel se completa con un ciclista mexicano poseedor de dos récords Guinness por subir un edificio sin desmontar de la bicicleta —uno de ellos cumplido en suelo queretano— y con Agustín Martínez, ingeniero mecánico con paso por Aston Martin, Lamborghini y Ferrari, quien expondrá cómo la tecnología desarrollada en la Fórmula 1 migra al automóvil de calle. El artista plástico Fermín Calaca cerrará el panel.

Como pieza de exhibición, el municipio adelantó la presencia del deportivo Bull, descrito por el alcalde como el único automóvil deportivo fabricado actualmente en el país y producido en piso queretano. La aparición se inscribe en la estrategia industrial que el gobierno capitalino ha desplegado en paralelo con su promoción internacional del sector tras su paso por Hannover Messe 2026, donde la electromovilidad apareció como uno de los ejes definidos para esa edición.

Tres mil lugares gratuitos para el Congreso de Electromovilidad en Querétaro

El registro se concentra en la plataforma municipal CiudadQro y en la cuenta del Centro de Innovación BLOQUE. El alcalde comparó la mecánica con la fórmula usada por su administración para las conferencias en materia de seguridad, abiertas al público sin cobro desde el arranque del periodo. Macías Olvera destacó la presencia mediática de los invitados y la lectura industrial que el municipio busca instalar.

Alcalde Felifer Macías y secretario Rodrigo Ruiz anuncian congreso de electromovilidad en municipio de Querétaro rotativo.com.mx

¿Cómo registrarse al Congreso de Electromovilidad de Querétaro?

El acceso opera por orden de inscripción y el cupo final depende del aforo autorizado por Protección Civil. No se contempla cobro de cuotas ni de boletos durante la jornada. El equipo organizador confirma el lugar a quienes etiqueten la cuenta del Centro de Innovación en redes sociales o se registren vía la aplicación municipal.

La agenda del fin de semana se complementa con un segundo evento privado el domingo en El Marqués, denominado Race Wars, que el municipio capital no organiza pero que el propio alcalde reconoció como parte de su agenda personal, donde figura como piloto inscrito en una competencia denominada SuperCopa.