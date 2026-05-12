Bloque 2026 estrena primer drone agrícola queretano en mayo

Querétaro, 12 de mayo de 2026. —Ocho mil asistentes proyectados. Dos millones de pesos de inversión municipal. Tres días sin costo. La segunda edición del festival Bloque que el gobierno de Querétaro celebrará del miércoles 27 al viernes 29 de mayo presentará el primer drone agrícola fabricado en su totalidad en la entidad y abrirá una clase masiva de prompting con cupo proyectado de 800 personas, además de talleres, torneos de algoritmos y un intento de récord de baile simultáneo en la explanada del Centro de Innovación BLOQUE.

El alcalde Luis Felifer Macías Olvera y el secretario de Innovación y Tecnología, Rodrigo Ruiz Ballesteros, presentaron este martes el programa completo del encuentro, que repite el formato gratuito de su primera edición de 2025 —entonces denominada Bloque Summit— y eleva la meta de asistencia un tercio respecto a las seis mil personas registradas el año pasado. La cifra de 8 mil es proyección institucional; Protección Civil no ha confirmado el tope autorizado por día.

El componente más visible del anuncio es el lanzamiento del primer drone agrícola desarrollado íntegramente en Querétaro, aeronave no tripulada cuya ficha técnica, costo de desarrollo y empresa fabricante el municipio no precisó al cierre. La pieza ocupará un showroom permanente durante los tres días del festival como parte del bloque de proyectos respaldados por la administración.

La clase de prompting, programada para el miércoles 27 a las 18:00 horas, busca colocar a 800 asistentes simultáneos frente a herramientas de inteligencia artificial generativa. La agenda académica suma un mini torneo de algoritmos para programadores el mismo miércoles a las 11:30, un taller para construir un automóvil con impresión 3D y el reto de hackeo ético Code Enigma, competencia tipo Capture The Flag pactada para el jueves 28 a las 9:00. El cierre, viernes 29 a las 18:00, será el intento de récord de baile simultáneo, en línea con la apuesta del municipio por consolidarse como capital nacional del gaming.

Ruiz Ballesteros aprovechó el anuncio para reportar el balance acumulado del Centro de Innovación BLOQUE desde el inicio de la administración: 2 mil 600 proyectos en incubación o aceleración, 275 empresas formalizadas, 600 empleos generados y 460 millones de pesos facturados por los emprendimientos vinculados, cifras propias de la Secretaría de Innovación y Tecnología sin contraste de fuentes externas independientes. La app CiudadQro acumuló 10 mil descargas al corte del lunes, una semana después de su lanzamiento.

Drone agrícola, prompting masivo y feria de empleo en Bloque 2026

El programa incluye una feria de empleo tecnológica el miércoles 27, un mercadito emprendedor el jueves 28 y viernes 29, zona Gaming de FreePlay durante los tres días, torneos de videojuegos y actividades familiares como un futbolito humano vinculado al ambiente mundialista. El acceso permanece sin costo y el municipio canaliza el registro y la consulta de horarios a través de la plataforma CiudadQro y de la cuenta oficial del festival en redes.

¿Cuándo y dónde es el festival Bloque 2026 en Querétaro?

El encuentro inicia el miércoles 27 de mayo y concluye el viernes 29 en el Centro de Innovación BLOQUE, ubicado en General Francisco Villa 1580, colonia Carlos María de Bustamante, mismo inmueble que albergó la Feria de Empleo en abril con 20 empresas globales. El municipio no precisó cupo máximo por día ni horario de apertura, datos que se confirmarán en la plataforma digital municipal conforme avance la programación.

La administración mantendrá publicación de opciones de movilidad y accesos al inmueble durante los días previos. El festival opera bajo el modelo de gratuidad que el gobierno capitalino ha extendido a sus conferencias en seguridad y a la edición pasada del Centro de Innovación.