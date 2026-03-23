CANACINTRA estrena sede en instalaciones del gobierno municipal de Querétaro

La cámara industrial se instala en el Centro de Innovación BLOQUE del municipio capitalino.

Reunión de Felifer Macías con empresarios de CANACINTRA en Querétaro sobre nueva sede en Centro BLOQUE

Felipe Macías González, presidente municipal de Querétaro, durante la reunión con industriales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de marzo de 2026. — La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) instalará oficinas dentro del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, un inmueble operado por el gobierno municipal de Querétaro, como parte de un acuerdo de coubicación que busca acercar a los industriales con emprendedores y proyectos tecnológicos de la capital.

El anuncio lo hizo el presidente municipal, Felipe Macías González, durante una reunión con empresarias y empresarios en la que aseguró que la ciudad ofrece condiciones de seguridad y certeza jurídica que distinguen al municipio frente a otras zonas del país.

CANACINTRA es una de las cámaras industriales con mayor membresía en Querétaro; según su directorio nacional, agrupa a más de 50 mil empresas en todo el país, aunque la delegación estatal no ha publicado cifras actualizadas de afiliados locales.

Macías González señaló que el acuerdo con la cámara se gestó en coordinación con el gobernador Mauricio Kuri González y representantes de la iniciativa privada.

"Esto solamente es posible en Querétaro", enfatizó el alcalde al referirse a que un edificio público albergue simultáneamente oficinas gubernamentales y una organización empresarial.

Reuni\u00f3n de Felifer Mac\u00edas con empresarios de CANACINTRA en Quer\u00e9taro sobre nueva sede en Centro BLOQUE Felipe Macías González, presidente municipal de Querétaro, durante la reunión con industriales. rotativo.com.mx

El Centro BLOQUE, ubicado en la zona centro de la capital, funciona como espacio de vinculación para emprendedores y proyectos tecnológicos en el municipio.

on la llegada de CANACINTRA, el inmueble sumará actividades de representación industrial a su operación cotidiana, lo que según el alcalde ampliará las oportunidades de empleo ligadas al sector manufacturero.

El funcionario insistió en que la llegada y creación de nuevas empresas fortalece el crecimiento económico del estado.

No detalló, sin embargo, los términos del convenio —duración, costo de ocupación ni superficie asignada a la cámara—, datos que el municipio no ha hecho públicos hasta el momento de esta redacción.

Querétaro se mantiene entre las cinco entidades con mayor inversión extranjera directa acumulada en el sector manufacturero, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía federal.

La presencia de CANACINTRA en un espacio gubernamental podría reforzar esa imagen de cercanía entre industria y gobierno municipal, aunque también plantea interrogantes sobre los criterios con los que se asignan espacios públicos a organizaciones privadas.

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