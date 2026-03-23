Querétaro, 23 de marzo de 2026. — La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) instalará oficinas dentro del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, un inmueble operado por el gobierno municipal de Querétaro, como parte de un acuerdo de coubicación que busca acercar a los industriales con emprendedores y proyectos tecnológicos de la capital.
El anuncio lo hizo el presidente municipal, Felipe Macías González, durante una reunión con empresarias y empresarios en la que aseguró que la ciudad ofrece condiciones de seguridad y certeza jurídica que distinguen al municipio frente a otras zonas del país.
CANACINTRA es una de las cámaras industriales con mayor membresía en Querétaro; según su directorio nacional, agrupa a más de 50 mil empresas en todo el país, aunque la delegación estatal no ha publicado cifras actualizadas de afiliados locales.
Macías González señaló que el acuerdo con la cámara se gestó en coordinación con el gobernador Mauricio Kuri González y representantes de la iniciativa privada.
"Esto solamente es posible en Querétaro", enfatizó el alcalde al referirse a que un edificio público albergue simultáneamente oficinas gubernamentales y una organización empresarial.
Felipe Macías González, presidente municipal de Querétaro, durante la reunión con industriales. rotativo.com.mx
El Centro BLOQUE, ubicado en la zona centro de la capital, funciona como espacio de vinculación para emprendedores y proyectos tecnológicos en el municipio.
on la llegada de CANACINTRA, el inmueble sumará actividades de representación industrial a su operación cotidiana, lo que según el alcalde ampliará las oportunidades de empleo ligadas al sector manufacturero.
El funcionario insistió en que la llegada y creación de nuevas empresas fortalece el crecimiento económico del estado.
No detalló, sin embargo, los términos del convenio —duración, costo de ocupación ni superficie asignada a la cámara—, datos que el municipio no ha hecho públicos hasta el momento de esta redacción.
Querétaro se mantiene entre las cinco entidades con mayor inversión extranjera directa acumulada en el sector manufacturero, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía federal.
La presencia de CANACINTRA en un espacio gubernamental podría reforzar esa imagen de cercanía entre industria y gobierno municipal, aunque también plantea interrogantes sobre los criterios con los que se asignan espacios públicos a organizaciones privadas.