La llegada de estas unidades se suma al ciclo de inversiones que Querétaro ha captado en el sector salud y farmacéutico en los últimos meses; a inicios de este año, la estadounidense Abbott inauguró operaciones en la entidad con un desembolso de 200 millones de dólares.

Farmacias del Ahorro, fundada en 1991 en Tuxtla Gutiérrez y con cerca de 2,000 sucursales en el país, registró ingresos por 61,538 millones de pesos en 2024, lo que la ubica como la tercera cadena del sector solo detrás de Farmacias Guadalajara y Farmacias YZA de FEMSA.

El secretario de Desarrollo Económico municipal, Alejandro Sterling Sánchez, precisó que el proyecto se ejecutará en tres etapas —la primera arrancó en 2025, la segunda continúa en abril de 2026 y la tercera concluirá en junio de 2027— y representará más de 22,400 metros cuadrados en unidades económicas fijas.

El presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera y directivos de Farmacias del Ahorro durante la firma del convenio de inversión y salud comunitaria en Querétaro.

Además de los empleos directos, la empresa estima generar unos 850 puestos indirectos y un impacto económico anual de 750 millones de pesos en la capital queretana.

Que una quinta parte de la estrategia nacional de crecimiento de la farmacéutica recaiga en un solo municipio no es menor.

Sterling Sánchez lo atribuyó al crecimiento poblacional del municipio, al auge inmobiliario y a las condiciones de certeza jurídica que ofrece la administración local para la atención de trámites e instalación de nuevos negocios.

Convenio de salud y empleo refuerza la inversión en Querétaro

Junto con el anuncio de expansión, el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera y directivos de la cadena firmaron un convenio de colaboración con dos vertientes.

En materia de salud preventiva, Farmacias del Ahorro realizará jornadas gratuitas en comunidades rurales del municipio —incluyendo Santa Rosa Jáuregui y Carrillo Puerto— con consultas generales, toma de signos vitales, orientación médica y entrega de medicamentos para padecimientos respiratorios, gastrointestinales, diabetes, hipertensión y problemas de salud mental.

La segunda línea del convenio contempla la integración de la empresa a la bolsa de empleo municipal y su participación en las ferias de empleabilidad que organiza el ayuntamiento, con el objetivo de conectar las vacantes generadas con residentes de las zonas donde se instalen las nuevas sucursales.

¿Qué representa esta inversión para las familias queretanas?

Alfredo Fernando Manzo Suárez, director regional de operaciones de Farmacias del Ahorro, indicó que cada punto de venta contará con orientación médica gratuita y el programa de monedero del ahorro con envío sin costo en una hora.

El alcalde Macías Olvera vinculó el anuncio con la estrategia estatal de surtimiento de recetas —que, según el gobernador, supera el 90%— y subrayó que las jornadas médicas complementarán los programas de salud comunitaria que ya opera el municipio en delegaciones alejadas del centro urbano.