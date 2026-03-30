Querétaro, 30 de marzo de 2026. —Cristina López, quien se desempeña en la Secretaría de Innovación y Tecnología del municipio de Querétaro, será la nueva directora del inmueble Bloque, adelantó el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.
La presentación formal ante medios y equipo operativo está programada para el miércoles próximo, pero el alcalde decidió dar la primicia durante una conferencia de prensa realizada este lunes en las propias instalaciones del recinto.
Bloque funciona actualmente como centro de emprendimiento, capacitación tecnológica y vinculación empresarial. Alberga dos dependencias municipales —la Secretaría de Desarrollo Económico y la de Innovación y Tecnología— y opera programas de incubación para emprendedores que buscan formalizar una idea de negocio.
También cuenta con un esquema de aceleración dirigido a micro y pequeñas empresas con facturación de hasta un millón de pesos anuales, al que pueden acceder negocios del municipio sin costo.
A esa oferta se sumó la instalación de Canacintra, una de las cámaras empresariales con mayor presencia en el estado, que trabaja desde el recinto y participa en actividades de vinculación con el sector productivo local.
Las instituciones que ocupan el espacio pagan una renta por el uso de las instalaciones, aunque Macías Olvera no precisó montos y remitió a los titulares de ambas secretarías para cifras puntuales.
Talleres de inteligencia artificial y gaming para jóvenes en Bloque Querétaro
La capacitación tecnológica para adolescentes y jóvenes es uno de los ejes prioritarios dentro de Bloque. Macías Olvera señaló que el encargo a Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular de Innovación, y a Alejandro Sterling Sánchez, de Desarrollo Económico, ha sido garantizar la asistencia constante de estudiantes de secundarias y preparatorias públicas, con énfasis en quienes provienen de comunidades rurales del municipio.
Programación, sistemas, realidad virtual, inteligencia artificial y gaming integran la oferta de talleres que se imparten en las instalaciones.
El alcalde aseguró que aún hay espacios disponibles para nuevas organizaciones, pero advirtió que existe un proceso de selección: solo se admitirá a empresas o instituciones que demuestren programas de responsabilidad social con impacto directo en la población joven.
¿Quién es Cristina López y qué reto tendrá al frente de Bloque?
El presidente municipal describió a López como una funcionaria con trayectoria técnica dentro de la Secretaría de Innovación y Tecnología. No proporcionó su segundo apellido ni detalles de su formación profesional; esa información se dará a conocer en la presentación del miércoles.
El encargo principal, según lo delineó Macías Olvera, pasa por consolidar al inmueble como polo de emprendimiento y sostener la oferta de capacitación tecnológica con alcance hacia las delegaciones más alejadas del centro urbano, donde el acceso a herramientas digitales sigue siendo limitado.