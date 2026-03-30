Cristina López será la nueva directora de Bloque en Querétaro

El espacio concentra las secretarías de Desarrollo Económico e Innovación y aloja a Canacintra con programas para micro y pequeñas empresas.

Inmueble Bloque en Querétaro sede de programas de incubación de negocios y talleres tecnológicos para jóvenes

El presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera adelantó que Cristina López será la nueva directora de Bloque durante conferencia de prensa en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de marzo de 2026. —Cristina López, quien se desempeña en la Secretaría de Innovación y Tecnología del municipio de Querétaro, será la nueva directora del inmueble Bloque, adelantó el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.

La presentación formal ante medios y equipo operativo está programada para el miércoles próximo, pero el alcalde decidió dar la primicia durante una conferencia de prensa realizada este lunes en las propias instalaciones del recinto.

Bloque funciona actualmente como centro de emprendimiento, capacitación tecnológica y vinculación empresarial. Alberga dos dependencias municipales —la Secretaría de Desarrollo Económico y la de Innovación y Tecnología— y opera programas de incubación para emprendedores que buscan formalizar una idea de negocio.

También cuenta con un esquema de aceleración dirigido a micro y pequeñas empresas con facturación de hasta un millón de pesos anuales, al que pueden acceder negocios del municipio sin costo.

A esa oferta se sumó la instalación de Canacintra, una de las cámaras empresariales con mayor presencia en el estado, que trabaja desde el recinto y participa en actividades de vinculación con el sector productivo local.

Las instituciones que ocupan el espacio pagan una renta por el uso de las instalaciones, aunque Macías Olvera no precisó montos y remitió a los titulares de ambas secretarías para cifras puntuales.

Talleres de inteligencia artificial y gaming para jóvenes en Bloque Querétaro

La capacitación tecnológica para adolescentes y jóvenes es uno de los ejes prioritarios dentro de Bloque. Macías Olvera señaló que el encargo a Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular de Innovación, y a Alejandro Sterling Sánchez, de Desarrollo Económico, ha sido garantizar la asistencia constante de estudiantes de secundarias y preparatorias públicas, con énfasis en quienes provienen de comunidades rurales del municipio.

Programación, sistemas, realidad virtual, inteligencia artificial y gaming integran la oferta de talleres que se imparten en las instalaciones.

El alcalde aseguró que aún hay espacios disponibles para nuevas organizaciones, pero advirtió que existe un proceso de selección: solo se admitirá a empresas o instituciones que demuestren programas de responsabilidad social con impacto directo en la población joven.

¿Quién es Cristina López y qué reto tendrá al frente de Bloque?

El presidente municipal describió a López como una funcionaria con trayectoria técnica dentro de la Secretaría de Innovación y Tecnología. No proporcionó su segundo apellido ni detalles de su formación profesional; esa información se dará a conocer en la presentación del miércoles.

El encargo principal, según lo delineó Macías Olvera, pasa por consolidar al inmueble como polo de emprendimiento y sostener la oferta de capacitación tecnológica con alcance hacia las delegaciones más alejadas del centro urbano, donde el acceso a herramientas digitales sigue siendo limitado.

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