Querétaro, 19 de marzo de 2026. — El Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), delegación Querétaro, tomó protesta este miércoles en el Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE, con la presencia del presidente municipal Felifer Macías y el gobernador Mauricio Kuri González, en un acto que selló formalmente la colaboración entre los tres niveles —federal, estatal y municipal— con el sector industrial de la entidad.
El acto en BLOQUE no es casual: el municipio capitalino cede el espacio físico del centro de innovación como plataforma permanente para el trabajo empresarial, un gesto que Macías interpretó como señal de que Querétaro ofrece condiciones reales para invertir.
"Aquí ponemos orden y damos certeza jurídica a las inversiones", afirmó el alcalde, quien enumeró el respeto a reglamentos, leyes y normas como los factores que determinan las decisiones de radicación empresarial.
La certeza jurídica como factor de atracción de inversión en Querétaro ha sido un argumento recurrente de la administración municipal desde su arranque en 2021.
La entidad cerró 2025 entre las cinco con mayor captación de inversión extranjera directa en el país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía federal, aunque el desglose por municipio aún no ha sido publicado oficialmente.
Macías subrayó la oferta de BLOQUE para el emprendimiento y apuntó que la coordinación con el gobierno de Kuri González busca que el desarrollo industrial se traduzca en empleos concretos para los habitantes de la capital. No precisó metas ni plazos para la nueva etapa con el consejo entrante.
Nueva directiva CANACINTRA Querétaro y su agenda para el sector industrial
La cámara agrupa a empresas del sector de transformación —manufactura, agroindustria, industria química, entre otras— y su Consejo Directivo fija la agenda de interlocución con los gobiernos municipales y estatal para el bienio.
Los nombres de quienes integran la nueva mesa directiva no fueron incluidos en la información oficial disponible al momento de esta publicación.
¿Qué compromisos concretos asumió el municipio con CANACINTRA Querétaro?
Más allá de la cesión del espacio en BLOQUE y el discurso sobre certeza jurídica, el municipio no detalló compromisos programáticos específicos con la nueva dirigencia: ni simplificación de trámites, ni metas de empleo, ni tiempos de respuesta para gestiones empresariales.
La agenda concreta del Consejo Directivo 2026-2027 quedó pendiente de presentación pública.
Hasta el momento, CANACINTRA Querétaro no ha emitido un programa de trabajo formal para el periodo que inicia.