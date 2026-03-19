CANACINTRA Querétaro instala su Consejo Directivo 2026-2027 en BLOQUE

Municipio y gobierno estatal respaldan la nueva dirigencia industrial con sede en el Centro de Innovación BLOQUE.

Toma de protesta del Consejo Directivo CANACINTRA Querétaro 2026-2027 en el Centro de Innovación BLOQUE con Felifer Macías y Mauricio Kuri González

El presidente municipal Felifer Macías participó en la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de CANACINTRA Querétaro, celebrada en el Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de marzo de 2026. — El Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), delegación Querétaro, tomó protesta este miércoles en el Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE, con la presencia del presidente municipal Felifer Macías y el gobernador Mauricio Kuri González, en un acto que selló formalmente la colaboración entre los tres niveles —federal, estatal y municipal— con el sector industrial de la entidad.

El acto en BLOQUE no es casual: el municipio capitalino cede el espacio físico del centro de innovación como plataforma permanente para el trabajo empresarial, un gesto que Macías interpretó como señal de que Querétaro ofrece condiciones reales para invertir.

"Aquí ponemos orden y damos certeza jurídica a las inversiones", afirmó el alcalde, quien enumeró el respeto a reglamentos, leyes y normas como los factores que determinan las decisiones de radicación empresarial.

La certeza jurídica como factor de atracción de inversión en Querétaro ha sido un argumento recurrente de la administración municipal desde su arranque en 2021.

La entidad cerró 2025 entre las cinco con mayor captación de inversión extranjera directa en el país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía federal, aunque el desglose por municipio aún no ha sido publicado oficialmente.

Macías subrayó la oferta de BLOQUE para el emprendimiento y apuntó que la coordinación con el gobierno de Kuri González busca que el desarrollo industrial se traduzca en empleos concretos para los habitantes de la capital. No precisó metas ni plazos para la nueva etapa con el consejo entrante.

Nueva directiva CANACINTRA Querétaro y su agenda para el sector industrial

La cámara agrupa a empresas del sector de transformación —manufactura, agroindustria, industria química, entre otras— y su Consejo Directivo fija la agenda de interlocución con los gobiernos municipales y estatal para el bienio.

Los nombres de quienes integran la nueva mesa directiva no fueron incluidos en la información oficial disponible al momento de esta publicación.

¿Qué compromisos concretos asumió el municipio con CANACINTRA Querétaro?

Más allá de la cesión del espacio en BLOQUE y el discurso sobre certeza jurídica, el municipio no detalló compromisos programáticos específicos con la nueva dirigencia: ni simplificación de trámites, ni metas de empleo, ni tiempos de respuesta para gestiones empresariales.

La agenda concreta del Consejo Directivo 2026-2027 quedó pendiente de presentación pública.

Hasta el momento, CANACINTRA Querétaro no ha emitido un programa de trabajo formal para el periodo que inicia.

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