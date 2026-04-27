Festival de la Gordita y Dobladita rompe récord: 15 mil asistentes y 1.9 mdp en El Carrizo

Más de 20 cocineras tradicionales atendieron 90 espacios durante la jornada gastronómica.

Cocineras tradicionales atienden gorditas y dobladitas en comal de leña durante el quinto Festival de la Gordita en El Carrizo, San Juan del Río

Más de 15 mil personas dejaron una derrama económica cercana a 1.9 millones de pesos en una sola jornada gastronómica

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de abril de 2026. —Más de 15 mil personas acudieron este fin de semana a la quinta edición del Festival de la Gordita y la Dobladita en la comunidad de El Carrizo, una jornada que dejó una derrama económica cercana a 1.9 millones de pesos y consolidó a 20 cocineras tradicionales como protagonistas del evento gastronómico más concurrido del programa municipal Festivaleando.

La afluencia casi cuadruplica los 4 mil visitantes que había registrado la cuarta edición en marzo de 2025.

El crecimiento del festival ha sido sostenido desde su primera edición. Las cifras municipales de la cuarta edición proyectaban 1.6 millones de pesos de derrama; el resultado de este 2026 superó esa meta con holgura. En 2024, la tercera edición había dejado 1.1 millones de pesos.

El salto de cobertura se explica por el formato actual: 90 espacios instalados en la plaza principal de la comunidad y sus calles aledañas, ocupados por cocineras, artesanos y comerciantes que se sumaron a la oferta gastronómica.

Cocineras tradicionales atienden gorditas y dobladitas en comal de le\u00f1a durante el quinto Festival de la Gordita en El Carrizo, San Juan del R\u00edo Más de 15 mil personas dejaron una derrama económica cercana a 1.9 millones de pesos en una sola jornada gastronómica rotativo.com.mx

El síndico del Ayuntamiento, José Francisco Landeras Layseca, encabezó la inauguración y reconoció el papel de la coordinación de Festivaleando como impulsora del evento.

"Es la quinta vez que se hace este festival y es gracias a ustedes", dijo el funcionario al dirigirse a las cocineras y asistentes durante el arranque de la jornada. Landeras agradeció también la participación de jóvenes y adultos mayores que sostienen año con año la operación comunitaria del festival.


Cocineras tradicionales atienden gorditas y dobladitas en comal de le\u00f1a durante el quinto Festival de la Gordita en El Carrizo, San Juan del R\u00edo Más de 15 mil personas dejaron una derrama económica cercana a 1.9 millones de pesos en una sola jornada gastronómica rotativo.com.mx

Festivaleando opera en 2026 con presupuesto de 1.6 millones de pesos para ocho ediciones

Como parte del programa Festivaleando, este 2026 el municipio aprobó un presupuesto de 1.6 millones de pesos para ocho ediciones distribuidas en distintas comunidades, dos más que las seis del año anterior.

Cocineras tradicionales atienden gorditas y dobladitas en comal de le\u00f1a durante el quinto Festival de la Gordita en El Carrizo, San Juan del R\u00edo Más de 15 mil personas dejaron una derrama económica cercana a 1.9 millones de pesos en una sola jornada gastronómica rotativo.com.mx

La administración no precisó qué porcentaje de ese presupuesto se destinó al Festival de la Gordita y la Dobladita ni cuánto aportaron las cocineras participantes para insumos, montaje y operación de sus puestos.

Durante la inauguración, la coordinación de Festivaleando entregó un reconocimiento al artista César García Urtiz, conocido como Dens Urtiz, autor del mural alusivo al festival que quedó instalado en la plaza principal de la comunidad.

La pieza se sumó al equipamiento permanente del lugar y forma parte del componente artístico que la administración municipal busca incorporar a las ediciones venideras del Festival de la Gordita y la Dobladita y de los demás eventos del programa.

¿Cómo creció la asistencia del festival entre 2024 y 2026?

Año

Edición

Asistentes

Derrama económica

2024

Tercera

No detallado

1.1 millones de pesos

2025

Cuarta

4 mil visitantes

1.6 millones (proyección)

2026

Quinta

Más de 15 mil

Cerca de 1.9 millones

Cocineras tradicionales atienden gorditas y dobladitas en comal de le\u00f1a durante el quinto Festival de la Gordita en El Carrizo, San Juan del R\u00edo Más de 15 mil personas dejaron una derrama económica cercana a 1.9 millones de pesos en una sola jornada gastronómica rotativo.com.mx

A lo largo de la jornada se realizaron presentaciones musicales, exposiciones artesanales y actividades recreativas para familias.

La administración municipal informó que el festival continuará dentro del calendario de Festivaleando con vocación gastronómica de la comunidad anfitriona, mientras que otras comunidades del municipio ya tienen programadas sus propias ediciones temáticas para los próximos meses.

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