El Carrizo se alista para su Festival de la Gordita y la Dobladita en San Juan del Río

Guisados de olla y de cazuela servidos en gorditas y dobladitas en la plaza principal.

Cocineras de El Carrizo preparan gorditas rellenas sobre comal de leña durante el Festival de la Gordita y Dobladita en San Juan del Río.

La plaza principal de El Carrizo recibe el pabellón gastronómico junto con artesanías de la región y presentaciones artísticas para familias.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de abril de 2026. —En las comunidades rurales de San Juan del Río, cocinar sigue siendo un oficio de casa: maíz nixtamalizado de molino local, salsa hecha en molcajete y guisados de olla y de cazuela que cada familia ajusta con su propia mano.

Este domingo 26 de abril, El Carrizo abre la quinta edición del Festival de la Gordita y Dobladita en su plaza principal, con entrada libre, y lleva al espacio público lo que suele quedarse de puertas adentro.

Lo que los visitantes encontrarán son gorditas rellenas con guisados de olla —chicharrón en salsa verde o roja, rajas con crema, nopales, hongos de temporada— y guisados de cazuela hechos con grasa propia, armadas a mano sobre comal de leña.

Cocineras de El Carrizo preparan gorditas rellenas sobre comal de le\u00f1a durante el Festival de la Gordita y Dobladita en San Juan del R\u00edo. La plaza principal de El Carrizo recibe el pabellón gastronómico junto con artesanías de la región y presentaciones artísticas para familias. rotativo.com.mx

Las dobladitas, versión delgada y cerrada en forma de media luna, se llenan con los mismos guisados pero cambian la textura. Alrededor del pabellón gastronómico conviven artesanías de la región, presentaciones artísticas y espacios para familias con juegos infantiles.

Esa oferta comunitaria es también el motor económico de la jornada. El festival forma parte del programa Festivaleando, con el que el gobierno municipal lleva cultura y gastronomía a distintas comunidades a lo largo del año, y opera con un presupuesto aprobado de 1.6 millones de pesos para ocho ediciones en 2026.

La edición del año pasado recibió 4 mil visitantes y dejó una derrama de 1.6 millones de pesos en la comunidad y entre los proveedores locales que surten los insumos.

Si vas, revisa la guía completa con cómo llegar, qué llevar y qué esperar de la jornada.

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