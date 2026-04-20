San Juan del Río, 20 de abril de 2026. —En las comunidades rurales de San Juan del Río, cocinar sigue siendo un oficio de casa: maíz nixtamalizado de molino local, salsa hecha en molcajete y guisados de olla y de cazuela que cada familia ajusta con su propia mano.
Este domingo 26 de abril, El Carrizo abre la quinta edición del Festival de la Gordita y Dobladita en su plaza principal, con entrada libre, y lleva al espacio público lo que suele quedarse de puertas adentro.
Lo que los visitantes encontrarán son gorditas rellenas con guisados de olla —chicharrón en salsa verde o roja, rajas con crema, nopales, hongos de temporada— y guisados de cazuela hechos con grasa propia, armadas a mano sobre comal de leña.
La plaza principal de El Carrizo recibe el pabellón gastronómico junto con artesanías de la región y presentaciones artísticas para familias. rotativo.com.mx
Las dobladitas, versión delgada y cerrada en forma de media luna, se llenan con los mismos guisados pero cambian la textura. Alrededor del pabellón gastronómico conviven artesanías de la región, presentaciones artísticas y espacios para familias con juegos infantiles.
Esa oferta comunitaria es también el motor económico de la jornada. El festival forma parte del programa Festivaleando, con el que el gobierno municipal lleva cultura y gastronomía a distintas comunidades a lo largo del año, y opera con un presupuesto aprobado de 1.6 millones de pesos para ocho ediciones en 2026.
La edición del año pasado recibió 4 mil visitantes y dejó una derrama de 1.6 millones de pesos en la comunidad y entre los proveedores locales que surten los insumos.
Si vas, revisa la guía completa con cómo llegar, qué llevar y qué esperar de la jornada.