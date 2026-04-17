Gorditas al comal de leña en El Carrizo: el festival que no te puedes perder en San Juan del Río

La quinta edición del Festival de la Gordita y Dobladita se realiza el 26 de abril en la comunidad de El Carrizo con entrada libre y platillos hechos a mano.

Cocineras de El Carrizo preparan gorditas sobre comal de leña durante edición anterior del Festival de la Gordita y Dobladita en San Juan del Río.

Las cocineras de El Carrizo preparan la masa de maíz a mano y arman las gorditas a la vista del público.

Foto: Archivo.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de abril de 2026. — Los comales de leña de El Carrizo vuelven a encenderse antes del amanecer del 26 de abril, cuando la comunidad rural más reconocida por su tradición gastronómica de San Juan del Río abre la quinta edición del Festival de la Gordita y Dobladita con entrada libre, recetas que se sostienen desde hace cinco generaciones y una oferta que cada año atrae a más visitantes de la zona urbana del municipio y de comunidades vecinas.

Para quienes no han probado una gordita rellena recién salida del comal, preparada con masa molida a mano y acompañada de salsa hecha en molcajete, este festival es la puerta de entrada más directa al sabor real de la cocina rural queretana.

La convocatoria es sencilla: llegar temprano, caminar entre los puestos que rodean la plaza principal y las calles de la comunidad, y darse tiempo para ver cómo se arma cada pieza antes de pedirla.

Las cocineras preparan la masa de maíz, forman las gorditas a la vista del público y las ponen sobre el comal de leña que mantiene viva la técnica que heredaron de sus madres y abuelas.

Es un detalle que distingue al festival: las ediciones anteriores han documentado que ninguna pieza se fabrica en serie ni con masa industrial —todo pasa por las manos de las mujeres de la comunidad, y ese es el escaparate que el festival les dio hace cinco años y que no existía antes.

Por qué vale la pena el viaje a El Carrizo

La edición 2025 recibió 4 mil visitantes y generó una derrama económica superior a 1.6 millones de pesos en una sola jornada, cifra que documentó la Secretaría de Desarrollo Económico e Integral municipal y que convirtió al festival en uno de los más rentables del programa Festivaleando.

Detrás de esos números hay familias completas que durante los meses previos muelen maíz, consiguen leña, preparan rellenos y perfeccionan salsas.

La coordinadora del festival en la edición anterior, Diana Osornio Gómez, explicó que el respaldo municipal —que ahora cubre toldos y mesas— libera recursos que las cocineras destinan a producir más y a mejorar sus platillos.

Cocineras de El Carrizo preparan gorditas sobre comal de le\u00f1a durante edici\u00f3n anterior del Festival de la Gordita y Dobladita en San Juan del R\u00edo. Las cocineras de El Carrizo preparan la masa de maíz a mano y arman las gorditas a la vista del público. Foto: Archivo.

El menú varía según la cocinera: hay gorditas con guisados de hongos, nopales, chicharrón en salsa verde o roja, requesón, rajas con crema y combinaciones que cambian cada año.

Las dobladitas —la hermana delgada de la gordita, cerrada en forma de media luna— se llenan con los mismos guisados pero cambian por completo la textura y la relación entre masa y relleno. Quien no haya probado una dobladita al comal de leña no ha probado la gastronomía de El Carrizo.

Qué esperar el domingo 26 de abril

El festival arranca desde las primeras horas de la mañana en la plaza principal de la comunidad y sus calles aledañas, sin costo de entrada.

Además del pabellón gastronómico habrá presentaciones artísticas, espacios para familias con juegos infantiles y exhibición de artesanías de la región, un formato que se ha repetido en ediciones anteriores y que ha convertido al evento en uno de los de mayor arraigo del calendario cultural rural del municipio.

El programa Festivaleando opera en 2026 con un presupuesto aprobado de 1.6 millones de pesos para ocho ediciones en distintas comunidades, dos más que las seis del año anterior, lo que ha dado a las localidades como El Carrizo mayor margen operativo.

La ruta hacia la comunidad parte de la cabecera municipal por la carretera que conecta con el corredor rural del norte de San Juan del Río.

La información oficial actualizada sobre horarios puntuales, cartelera artística y operativos de tránsito queda a cargo del gobierno municipal a través de sus canales institucionales y de Gobierno de San Juan del Río conforme se acerque la fecha.

¿Qué llevar al Festival de la Gordita y Dobladita?

Efectivo en cambio pequeño —los puestos comunitarios no siempre cuentan con terminales—, gorra o sombrero porque buena parte de la oferta se disfruta bajo el sol, y hambre real.

Las porciones son generosas y la oferta es amplia: quien llega con prisa se va con la sensación de haber probado poco. El festival se recorre con calma, cocinera por cocinera, y se disfruta mejor entre varias personas que compartan platillos y vayan armando una muestra colectiva de lo que El Carrizo sabe hacer.

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