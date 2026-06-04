San Juan del Río, Querétaro, 4 de junio de 2026.- El gobierno de San Juan del Río y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) firmaron un convenio de colaboración y coordinación en materia de participación ciudadana, en un acto encabezado por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y la consejera presidenta del organismo, Grisel Muñiz Rodríguez, en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal.

Se trata del primer acuerdo de este tipo que el instituto electoral suscribe con un municipio del estado. Con él, el IEEQ busca dar visibilidad a los mecanismos de participación ciudadana de San Juan del Río —que ya cuenta con un reglamento propio y un sistema instalado en 2025— para que la población opine y se involucre en los asuntos públicos.

¿Qué es el convenio entre el IEEQ y San Juan del Río?

El documento, signado en el Centro Histórico sanjuanense, compromete a ambas partes a cooperar en la implementación de los mecanismos de participación y a sumar a los habitantes en la toma de decisiones públicas. Cabrera Valencia recordó que esa materia está plasmada en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, dentro del eje de Un Mejor Gobierno.

"Les agradecemos, reconocemos y felicitamos por tener también un Instituto Electoral con un prestigio a nivel nacional y, podemos decirlo, a nivel internacional, porque se han hecho las cosas muy bien en el estado de Querétaro y es gracias, precisamente, a la rectoría que está en manos de ustedes en un tema que impacta la vida de todas y de todos los queretanos, de todas nuestras familias, en el ejercicio más importante para que se consolide un sistema democrático, pues es precisamente, todo el andamiaje del que ustedes disponen legalmente, institucionalmente", dijo Cabrera Valencia.

¿Qué incluye la participación ciudadana en San Juan del Río?

Muñiz Rodríguez expuso que el municipio realiza un trabajo relevante en la materia: cuenta con un Reglamento para la Participación Ciudadana, aprobado en julio de 2025, y con un Sistema de Participación Ciudadana, instalado en diciembre de ese año. La firma, señaló, representa un acto de fortalecimiento para la ciudadanía y la incidencia pública, y amplía el alcance del instituto más allá de la jornada electoral.

"Uno de los pilares de nuestra democracia es la participación ciudadana, pero no entendida solamente desde el voto. El Instituto Electoral va mucho más allá, tenemos una tarea sumamente importante y es el fortalecimiento de la cultura democrática, y ahí el instituto está centrado en generar muchas acciones", afirmó Muñiz Rodríguez.

La consejera electoral Rosa Marta Gómez Cervantes, quien preside la Comisión de Educación Cívica y Participación del Consejo General del IEEQ, explicó que el convenio se enmarca en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, cuyo propósito es que la población se involucre en los temas públicos mediante los distintos mecanismos previstos en la normativa.