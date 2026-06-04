San Juan del Río e IEEQ firman convenio de participación ciudadana

El acuerdo, el primero que el instituto electoral suscribe con un ayuntamiento queretano, busca dar visibilidad a los mecanismos de participación.

Roberto Cabrera y Grisel Muñiz firman el convenio de participación ciudadana en el Salón Presidentes de San Juan del Río.

El presidente municipal Roberto Cabrera y la consejera presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz, signan el convenio en el Salón Presidentes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 4 de junio de 2026.- El gobierno de San Juan del Río y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) firmaron un convenio de colaboración y coordinación en materia de participación ciudadana, en un acto encabezado por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y la consejera presidenta del organismo, Grisel Muñiz Rodríguez, en el Salón Presidentes de la Antigua Presidencia Municipal.

Se trata del primer acuerdo de este tipo que el instituto electoral suscribe con un municipio del estado. Con él, el IEEQ busca dar visibilidad a los mecanismos de participación ciudadana de San Juan del Río —que ya cuenta con un reglamento propio y un sistema instalado en 2025— para que la población opine y se involucre en los asuntos públicos.

¿Qué es el convenio entre el IEEQ y San Juan del Río?

El documento, signado en el Centro Histórico sanjuanense, compromete a ambas partes a cooperar en la implementación de los mecanismos de participación y a sumar a los habitantes en la toma de decisiones públicas. Cabrera Valencia recordó que esa materia está plasmada en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, dentro del eje de Un Mejor Gobierno.

"Les agradecemos, reconocemos y felicitamos por tener también un Instituto Electoral con un prestigio a nivel nacional y, podemos decirlo, a nivel internacional, porque se han hecho las cosas muy bien en el estado de Querétaro y es gracias, precisamente, a la rectoría que está en manos de ustedes en un tema que impacta la vida de todas y de todos los queretanos, de todas nuestras familias, en el ejercicio más importante para que se consolide un sistema democrático, pues es precisamente, todo el andamiaje del que ustedes disponen legalmente, institucionalmente", dijo Cabrera Valencia.

¿Qué incluye la participación ciudadana en San Juan del Río?

Muñiz Rodríguez expuso que el municipio realiza un trabajo relevante en la materia: cuenta con un Reglamento para la Participación Ciudadana, aprobado en julio de 2025, y con un Sistema de Participación Ciudadana, instalado en diciembre de ese año. La firma, señaló, representa un acto de fortalecimiento para la ciudadanía y la incidencia pública, y amplía el alcance del instituto más allá de la jornada electoral.

"Uno de los pilares de nuestra democracia es la participación ciudadana, pero no entendida solamente desde el voto. El Instituto Electoral va mucho más allá, tenemos una tarea sumamente importante y es el fortalecimiento de la cultura democrática, y ahí el instituto está centrado en generar muchas acciones", afirmó Muñiz Rodríguez.

La consejera electoral Rosa Marta Gómez Cervantes, quien preside la Comisión de Educación Cívica y Participación del Consejo General del IEEQ, explicó que el convenio se enmarca en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro, cuyo propósito es que la población se involucre en los temas públicos mediante los distintos mecanismos previstos en la normativa.

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