San Juan del Río, 20 de abril de 2026. — Santa Cruz Escandón se convirtió este lunes en la tercera comunidad rural de San Juan del Río donde el gobierno municipal regresa para dar seguimiento a los compromisos firmados con los vecinos.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó la ceremonia de honores a la Bandera y los trabajos de reforestación en la escuela primaria Rafael Ramírez, poco más de dos meses después de que la administración instalara ahí el programa Miércoles en Santa Cruz Escandón el pasado 11 de febrero.
En aquella jornada de febrero, el alcalde y los integrantes del Gabinete Municipal se reunieron con liderazgos de la localidad en la Casa Ejidal, donde se acordaron acciones de trabajo conjunto entre gobierno y comunidad.
Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante los honores a la Bandera en Santa Cruz Escandón. rotativo.com.mx
La visita original registró más de 110 atenciones con participación de más de 15 dependencias municipales.
Antes de Santa Cruz Escandón, la administración había vuelto a dos comunidades para verificar acuerdos: Arcila fue la primera y recibió 20 árboles, tres toneladas de cemento y una silla de ruedas para el Centro de Salud; Estancia de Bordos fue la segunda, con una faena de reforestación que reunió a 70 niñas y niños con más de 50 madres y padres de familia.
La administración municipal no precisó cuántos árboles se sembraron en la primaria Rafael Ramírez ni qué otros compromisos puntuales se concretaron durante la jornada de este lunes en Santa Cruz Escandón.