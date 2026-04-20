Santa Cruz Escandón es la tercera comunidad con seguimiento de acuerdos en San Juan del Río

Alcalde encabeza honores a la Bandera y siembra árboles en primaria Rafael Ramírez de la comunidad rural.

Roberto Cabrera Valencia en reforestación de primaria Rafael Ramírez en Santa Cruz Escandón San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante los honores a la Bandera en Santa Cruz Escandón.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de abril de 2026. — Santa Cruz Escandón se convirtió este lunes en la tercera comunidad rural de San Juan del Río donde el gobierno municipal regresa para dar seguimiento a los compromisos firmados con los vecinos.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó la ceremonia de honores a la Bandera y los trabajos de reforestación en la escuela primaria Rafael Ramírez, poco más de dos meses después de que la administración instalara ahí el programa Miércoles en Santa Cruz Escandón el pasado 11 de febrero.

En aquella jornada de febrero, el alcalde y los integrantes del Gabinete Municipal se reunieron con liderazgos de la localidad en la Casa Ejidal, donde se acordaron acciones de trabajo conjunto entre gobierno y comunidad.

Roberto Cabrera Valencia en reforestaci\u00f3n de primaria Rafael Ram\u00edrez en Santa Cruz Escand\u00f3n San Juan del R\u00edo Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante los honores a la Bandera en Santa Cruz Escandón. rotativo.com.mx

La visita original registró más de 110 atenciones con participación de más de 15 dependencias municipales.

Antes de Santa Cruz Escandón, la administración había vuelto a dos comunidades para verificar acuerdos: Arcila fue la primera y recibió 20 árboles, tres toneladas de cemento y una silla de ruedas para el Centro de Salud; Estancia de Bordos fue la segunda, con una faena de reforestación que reunió a 70 niñas y niños con más de 50 madres y padres de familia.

La administración municipal no precisó cuántos árboles se sembraron en la primaria Rafael Ramírez ni qué otros compromisos puntuales se concretaron durante la jornada de este lunes en Santa Cruz Escandón.

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