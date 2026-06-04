Feria San Juan del Río 2026 proyecta 84 millones de pesos de derrama económica

San Juan del Río, 26 de mayo de 2026.--- La Feria San Juan del Río 2026 proyecta una derrama económica acumulada de 84 millones de pesos sobre los doce días de actividad, según los siete millones de pesos diarios que el alcalde Roberto Cabrera Valencia estimó durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.
El flujo se concentrará en hoteles, restaurantes, comercio local y servicios de transporte, con visitantes provenientes de cinco estados de la zona centro y el Bajío.
El municipio estima asistencia procedente del estado de Hidalgo, el Estado de México, Guanajuato y Michoacán, además de los 18 municipios del propio Querétaro.
La administración municipal apuesta a recortar la brecha con la edición 2025, que registró una derrama superior a los 100 millones de pesos en 17 días de actividad. El cierre con 12 días en lugar de 17 reduce la ventana operativa, pero el calendario más concentrado proyecta mayor intensidad por jornada.
San Juan del Río conserva una infraestructura hotelera cercana a las 1,800 habitaciones, segundo en habitaciones-noche en el estado de Querétaro detrás de la capital.
Hoteles del centro histórico sanjuanense proyectan ocupación entre 80% y 90% durante los fines de semana de la Feria 2026.La ocupación durante Semana Santa 2026 superó el 70%, con captación cercana a los 130 millones de pesos en una sola semana, escenario que las cámaras empresariales del municipio toman como referencia para el periodo ferial. Los fines de semana del 18 al 30 de junio coinciden con la mayor afluencia esperada.
¿Qué sectores ganan más durante la Feria San Juan del Río 2026?
Hoteles y restaurantes encabezan la captación, seguidos por el comercio local del primer cuadro y los servicios de transporte. Las cámaras empresariales que agrupan a CANACO, CANIRAC, AHOSAJ y otras asociaciones del municipio coordinan promociones cruzadas con el patronato ferial para captar el gasto del visitante más allá del recinto.
Los 150 stands del recinto ferial reservados para emprendedores sanjuanenses, ofertados por el municipio a productores locales sin intermediarios, también suman al flujo económico interno.
La administración municipal sostiene que la edición 2026, organizada directamente sin operador externo, busca multiplicar el efecto del gasto sobre cadenas locales en lugar de pagar concesiones a operadores foráneos.
La programación cultural y deportiva del centro histórico opera como gancho turístico complementario, con conciertos gratuitos de Yuri, Edith Márquez y Matute en el Jardín Independencia.
El acceso al recinto ferial será gratuito en cuatro días del periodo para reforzar la afluencia familiar local sin pérdida significativa en el componente comercial.