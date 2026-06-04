Feria San Juan del Río 2026 proyecta 84 millones de pesos de derrama económica

El gobierno municipal estima ocupación hotelera al alza con visitantes de cinco estados.

Derrama económica Feria San Juan del Río 2026 84 millones pesos hoteles restaurantes comercio local

El gobierno municipal estima 7 millones de pesos diarios de derrama económica sobre 12 días de actividad.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 26 de mayo de 2026.--- La Feria San Juan del Río 2026 proyecta una derrama económica acumulada de 84 millones de pesos sobre los doce días de actividad, según los siete millones de pesos diarios que el alcalde Roberto Cabrera Valencia estimó durante la rueda de prensa celebrada en el Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo.

El flujo se concentrará en hoteles, restaurantes, comercio local y servicios de transporte, con visitantes provenientes de cinco estados de la zona centro y el Bajío.

El municipio estima asistencia procedente del estado de Hidalgo, el Estado de México, Guanajuato y Michoacán, además de los 18 municipios del propio Querétaro.

La administración municipal apuesta a recortar la brecha con la edición 2025, que registró una derrama superior a los 100 millones de pesos en 17 días de actividad. El cierre con 12 días en lugar de 17 reduce la ventana operativa, pero el calendario más concentrado proyecta mayor intensidad por jornada.

San Juan del Río conserva una infraestructura hotelera cercana a las 1,800 habitaciones, segundo en habitaciones-noche en el estado de Querétaro detrás de la capital.

Derrama econ\u00f3mica Feria San Juan del R\u00edo 2026 84 millones pesos hoteles restaurantes comercio local Hoteles del centro histórico sanjuanense proyectan ocupación entre 80% y 90% durante los fines de semana de la Feria 2026.

La ocupación durante Semana Santa 2026 superó el 70%, con captación cercana a los 130 millones de pesos en una sola semana, escenario que las cámaras empresariales del municipio toman como referencia para el periodo ferial. Los fines de semana del 18 al 30 de junio coinciden con la mayor afluencia esperada.

¿Qué sectores ganan más durante la Feria San Juan del Río 2026?

Hoteles y restaurantes encabezan la captación, seguidos por el comercio local del primer cuadro y los servicios de transporte. Las cámaras empresariales que agrupan a CANACO, CANIRAC, AHOSAJ y otras asociaciones del municipio coordinan promociones cruzadas con el patronato ferial para captar el gasto del visitante más allá del recinto.

Los 150 stands del recinto ferial reservados para emprendedores sanjuanenses, ofertados por el municipio a productores locales sin intermediarios, también suman al flujo económico interno.

La administración municipal sostiene que la edición 2026, organizada directamente sin operador externo, busca multiplicar el efecto del gasto sobre cadenas locales en lugar de pagar concesiones a operadores foráneos.

La programación cultural y deportiva del centro histórico opera como gancho turístico complementario, con conciertos gratuitos de Yuri, Edith Márquez y Matute en el Jardín Independencia.

El acceso al recinto ferial será gratuito en cuatro días del periodo para reforzar la afluencia familiar local sin pérdida significativa en el componente comercial.

gobiernoferia san juaneconomiaturismo

Reciente

El gobernador Mauricio Kuri devela la placa de modernización de la Celda de Pruebas de ITP Aero en el Parque Industrial Benito Juárez.
Querétaro

Nueva expansión de ITP Aero

La compañía de origen español amplió su Celda de Pruebas y sumó una sala de formación, un showroom y paneles solares en el Parque Industrial Benito Juárez.

Autoridades de los tres órdenes de gobierno reunidas en la Estación de Bomberos número 3 de San Juan del Río durante la instalación del Puesto de Mando.
San Juan del Río

Puesto de Mando listo en SJR

El órgano interinstitucional canaliza los reportes de emergencia a la línea 9-1-1 durante la temporada de ciclones.

Cielo nublado con lluvia intensa sobre una vialidad de Querétaro durante el temporal pronosticado por el SMN.
San Juan del Río

Lluvias fuertes y calor en Querétaro

El Servicio Meteorológico Nacional coloca al norte y centro del estado bajo precipitaciones de 50 a 75 milímetros, con posible granizo y descargas eléctricas.

El alcalde Felifer Macías informa sobre las lluvias desde el centro de monitoreo meteorológico de Protección Civil de Querétaro.
Editorial

Querétaro, en alerta por lluvias fuertes

El alcalde reportó afectaciones mínimas pese a los 60 milímetros de la víspera y pidió evitar bordos y encharcamientos ante el pronóstico.