Michoacán, 4 de agosto de 2026.- Una persecución derivada de patrullajes preventivos en Zamora terminó con la detención de tres hombres que portaban un fusil y dos armas cortas, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
Elementos de la Guardia Civil y la Guardia Nacional les aseguraron, además de las armas, 58 cartuchos, 18 bolsas con hierba verde con las características de la marihuana y 12 envoltorios con sustancia granulada con las características de la metanfetamina. En el sitio también se recuperaron dos teléfonos celulares.
Armas, droga y objetos asegurados tras una persecución en Zamora, Michoacán. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. rotativo.com.mxLos tres detenidos y lo decomisado fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para las actuaciones que procedan, de acuerdo con el reporte oficial. La dependencia no detalló en qué punto exacto de Zamora ocurrió la persecución ni la identidad de los detenidos.