Querétaro alcanza el primer lugar nacional en competitividad: Felifer Macías

El presidente municipal acompañó al gobernador Mauricio Kuri en la ampliación de la planta de ITP Aero, donde el municipio recibió el reconocimiento del IMCO.

Felifer Macías y Mauricio Kuri en la presentación de la ampliación de la Celda de Pruebas de ITP Aero en Querétaro.

Felifer Macías acompañó al gobernador Mauricio Kuri en la presentación de la ampliación de la Celda de Pruebas de ITP Aero México.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de junio de 2026.- El presidente municipal Felifer Macías anunció que la capital y su zona metropolitana ocuparon el primer lugar nacional en competitividad, durante la presentación de la modernización y ampliación de la Celda de Pruebas de ITP Aero México.

Acompañado por el gobernador Mauricio Kuri González, el edil afirmó que el reconocimiento del Instituto Mexicano para la Competitividad confirma el momento de crecimiento del estado y refleja una estrategia centrada en la certeza jurídica, la seguridad, el empleo formal y la innovación.

¿Por qué Querétaro es el primer lugar en competitividad?

El resultado responde, según Macías, al trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad, que permitió a la zona metropolitana superar a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en los indicadores que evalúa el organismo: respeto al Estado de derecho, empleo formal, seguridad, desarrollo urbano, innovación y tecnología. El estado ya había escalado en competitividad estatal en mediciones previas del mismo instituto.

El presidente municipal atribuyó parte del avance a la confianza de las empresas instaladas en la entidad.

“Estos logros, simple y sencillamente, no serían posibles si grandes empresas como ITP no hubieran creído en Querétaro, el kilómetro 0 de la industria aeronáutica”, señaló.


Felifer Mac\u00edas y Mauricio Kuri en la presentaci\u00f3n de la ampliaci\u00f3n de la Celda de Pruebas de ITP Aero en Quer\u00e9taro. Felifer Mac\u00edas acompa\u00f1\u00f3 al gobernador Mauricio Kuri en la presentaci\u00f3n de la ampliaci\u00f3n de la Celda de Pruebas de ITP Aero M\u00e9xico. rotativo.com.mx

Una expansión que supera los 100 millones de pesos

La ampliación de la Celda de Pruebas representa una inversión superior a 100 millones de pesos, de acuerdo con lo expuesto durante el acto.

Macías recordó que ITP Aero llegó a la entidad en 1998 y marcó el inicio de la industria aeronáutica en Querétaro.

El edil sostuvo que los indicadores que mide el IMCO corresponden a temas que se atienden a diario desde los municipios y el Gobierno del Estado, y subrayó que la coordinación con la iniciativa privada y la academia sostiene el liderazgo nacional y mantiene a la entidad como destino atractivo para la inversión.

La CEO de ITP Aero México, Eva Azoulay, explicó que desde la llegada de la empresa en 1998 la planta evolucionó hasta convertirse en una de las instalaciones de fabricación aeronáutica más avanzadas de América Latina, impulso al que se sumaron nuevos proyectos y la creación de nuevos empleos.

Azoulay calificó a Querétaro como una pieza clave en la estrategia de la compañía y reafirmó el compromiso de seguir invirtiendo para crecer junto con la ciudad.

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