Querétaro alcanza el primer lugar nacional en competitividad: Felifer Macías

Querétaro, 4 de junio de 2026.- El presidente municipal Felifer Macías anunció que la capital y su zona metropolitana ocuparon el primer lugar nacional en competitividad, durante la presentación de la modernización y ampliación de la Celda de Pruebas de ITP Aero México.
Acompañado por el gobernador Mauricio Kuri González, el edil afirmó que el reconocimiento del Instituto Mexicano para la Competitividad confirma el momento de crecimiento del estado y refleja una estrategia centrada en la certeza jurídica, la seguridad, el empleo formal y la innovación.
¿Por qué Querétaro es el primer lugar en competitividad?
El resultado responde, según Macías, al trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada, academia y sociedad, que permitió a la zona metropolitana superar a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en los indicadores que evalúa el organismo: respeto al Estado de derecho, empleo formal, seguridad, desarrollo urbano, innovación y tecnología. El estado ya había escalado en competitividad estatal en mediciones previas del mismo instituto.
El presidente municipal atribuyó parte del avance a la confianza de las empresas instaladas en la entidad.
“Estos logros, simple y sencillamente, no serían posibles si grandes empresas como ITP no hubieran creído en Querétaro, el kilómetro 0 de la industria aeronáutica”, señaló.
Felifer Mac\u00edas acompa\u00f1\u00f3 al gobernador Mauricio Kuri en la presentaci\u00f3n de la ampliaci\u00f3n de la Celda de Pruebas de ITP Aero M\u00e9xico. rotativo.com.mx
Una expansión que supera los 100 millones de pesos
La ampliación de la Celda de Pruebas representa una inversión superior a 100 millones de pesos, de acuerdo con lo expuesto durante el acto.
Macías recordó que ITP Aero llegó a la entidad en 1998 y marcó el inicio de la industria aeronáutica en Querétaro.
El edil sostuvo que los indicadores que mide el IMCO corresponden a temas que se atienden a diario desde los municipios y el Gobierno del Estado, y subrayó que la coordinación con la iniciativa privada y la academia sostiene el liderazgo nacional y mantiene a la entidad como destino atractivo para la inversión.
La CEO de ITP Aero México, Eva Azoulay, explicó que desde la llegada de la empresa en 1998 la planta evolucionó hasta convertirse en una de las instalaciones de fabricación aeronáutica más avanzadas de América Latina, impulso al que se sumaron nuevos proyectos y la creación de nuevos empleos.
Azoulay calificó a Querétaro como una pieza clave en la estrategia de la compañía y reafirmó el compromiso de seguir invirtiendo para crecer junto con la ciudad.